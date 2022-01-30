ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Διατηρεί τη φυσική ενυδάτωση των μαλλιών σας
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Διατηρεί τη φυσική ενυδάτωση των μαλλιών σας
  • Διατηρεί τη φυσική ενυδάτωση των μαλλιών σας
  • Διατηρεί τη φυσική ενυδάτωση των μαλλιών σας
  • Διατηρεί τη φυσική ενυδάτωση των μαλλιών σας
  • Διατηρεί τη φυσική ενυδάτωση των μαλλιών σας
  • Διατηρεί τη φυσική ενυδάτωση των μαλλιών σας
  • Διατηρεί τη φυσική ενυδάτωση των μαλλιών σας
  • Διατηρεί τη φυσική ενυδάτωση των μαλλιών σας
  • Διατηρεί τη φυσική ενυδάτωση των μαλλιών σας
  • Διατηρεί τη φυσική ενυδάτωση των μαλλιών σας
  • Διατηρεί τη φυσική ενυδάτωση των μαλλιών σας
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Διατηρεί τη φυσική ενυδάτωση των μαλλιών σας
  • Διατηρεί τη φυσική ενυδάτωση των μαλλιών σας
  • Διατηρεί τη φυσική ενυδάτωση των μαλλιών σας
  • Διατηρεί τη φυσική ενυδάτωση των μαλλιών σας
  • Διατηρεί τη φυσική ενυδάτωση των μαλλιών σας
  • Διατηρεί τη φυσική ενυδάτωση των μαλλιών σας
  • Διατηρεί τη φυσική ενυδάτωση των μαλλιών σας
  • Διατηρεί τη φυσική ενυδάτωση των μαλλιών σας
  • Διατηρεί τη φυσική ενυδάτωση των μαλλιών σας
  • Διατηρεί τη φυσική ενυδάτωση των μαλλιών σας

Μη διαθέσιμο πλέον

MoistureProtectΙσιωτικό

HP8372/00

4.3
| (127) Κριτικές | 89% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Διατηρεί τη φυσική ενυδάτωση των μαλλιών σας
Η τεχνολογία αισθητήρα προστατεύει την ισορροπία υγρασίας των μαλλιών σας. Ο αισθητήρας ελέγχει την ποιότητα των μαλλιών σας 30 φορές το δευτερόλεπτο και προσαρμόζει την θερμοκρασία για τη διατήρηση της φυσικής ενυδάτωσης. Έως και 63% διατήρηση της υγρασίας (μετρήθηκε μετά από 1 πέρασμα το 2013).
Δείτε όλα τα οφέλη

Για υγιή λάμψη

Διατηρεί τη φυσική ενυδάτωση των μαλλιών σας

  • Τεχνολογία MoistureProtect

  • Σύστημα ιονισμού

  • Κινούμενες κεραμικές πλάκες

Τέλεια προστασία ενυδάτωσης με πρωτοποριακό αισθητήρα

Τέλεια προστασία ενυδάτωσης με πρωτοποριακό αισθητήρα

Ο αισθητήρας εξετάζει την κατάσταση των μαλλιών σας 30 φορές το δευτερόλεπτο και προσαρμόζει τη θερμοκρασία ώστε να διατηρήσει τη φυσική τους ενυδάτωση.

Αποτρέπει τον στατικό ηλεκτρισμό για λαμπερά, λεία μαλλιά που δεν φριζάρουν

Αποτρέπει τον στατικό ηλεκτρισμό για λαμπερά, λεία μαλλιά που δεν φριζάρουν

Τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα εξαλείφουν τον στατικό ηλεκτρισμό, περιποιούνται τα μαλλιά σας και λειαίνουν την τρίχα, για εντονότερη λάμψη και στιλπνότητα των μαλλιών. Το αποτέλεσμα; Μαλλιά λαμπερά, λεία που δεν φριζάρουν.

Εφαρμόστε λιγότερη πίεση στα μαλλιά σας για να μειώσετε τον κίνδυνο θραύσης

Εφαρμόστε λιγότερη πίεση στα μαλλιά σας για να μειώσετε τον κίνδυνο θραύσης

Οι κινούμενες πλάκες κινούνται για να προσαρμόσουν την πίεση στα μαλλιά. Έτσι προστατεύεται το στέλεχος της τρίχας από τη φθορά και μειώνεται η πιθανότητα για εμφάνιση ψαλίδας.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.3

από 5

127

Κριτικές

89%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

30/01/2022

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Amazing product

A gift for someone. They have told me it is an exceptional product. Easy to use, and better than some.other more expensive "hair specialist" products.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MoistureProtect HP8372/03 Hair Straightener

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MoistureProtect HP8372/03 Hair Straightener

25/03/2020

Italia

Italia

Capelli morbidissimi

Ho scoperto questa piastra e ne sono rimasta innamorata. Ho i capelli molto lunghi e sono sempre alla ricerca di piastre che non rovinano i capelli e questa volta ho fatta la scelta corretta. Lascia i capelli morbidissimi e lucenti , liscio perfetto in semplici gesti, inoltre non brucia assolutamente i capelli perché é dotata di un meccanismo di autoregolazione del calore! Sono molto soddisfatta, consiglio vivamente.

Πλεονεκτήματα

Regolazione della temperatura , meccanismo a ioni

Μειονεκτήματα

Nessuno

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MoistureProtect HP8374/00 Piastra per capelli MoistureProtect

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MoistureProtect HP8374/00 Piastra per capelli MoistureProtect

20/03/2020

Italia

Italia

Veloce, pratico e lascia i capelli morbidi

Questa piastra mi ha piacevolmente sorpresa per la velocità che ha di riscaldarsi e quindi essere immediatamente pronta all'uso e perché lascia i capelli morbidi senza seccarli durante il passaggio della piastra. Consiglio

Πλεονεκτήματα

Velocità di riscaldamento

Μειονεκτήματα

Forse piastra leggermente piccola

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MoistureProtect HP8374/00 Piastra per capelli MoistureProtect

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MoistureProtect HP8374/00 Piastra per capelli MoistureProtect

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.