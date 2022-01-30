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Μη διαθέσιμο πλέον
Τεχνολογία MoistureProtect
Σύστημα ιονισμού
Κινούμενες κεραμικές πλάκες
Ο αισθητήρας εξετάζει την κατάσταση των μαλλιών σας 30 φορές το δευτερόλεπτο και προσαρμόζει τη θερμοκρασία ώστε να διατηρήσει τη φυσική τους ενυδάτωση.
Τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα εξαλείφουν τον στατικό ηλεκτρισμό, περιποιούνται τα μαλλιά σας και λειαίνουν την τρίχα, για εντονότερη λάμψη και στιλπνότητα των μαλλιών. Το αποτέλεσμα; Μαλλιά λαμπερά, λεία που δεν φριζάρουν.
Οι κινούμενες πλάκες κινούνται για να προσαρμόσουν την πίεση στα μαλλιά. Έτσι προστατεύεται το στέλεχος της τρίχας από τη φθορά και μειώνεται η πιθανότητα για εμφάνιση ψαλίδας.
4.3
από 5
127
Κριτικές
89%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
ZebraThree
30/01/2022
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Amazing product
A gift for someone. They have told me it is an exceptional product. Easy to use, and better than some.other more expensive "hair specialist" products.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MoistureProtect HP8372/03 Hair Straightener
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MoistureProtect HP8372/03 Hair Straightener
Sun92
25/03/2020
Italia
Capelli morbidissimi
Ho scoperto questa piastra e ne sono rimasta innamorata. Ho i capelli molto lunghi e sono sempre alla ricerca di piastre che non rovinano i capelli e questa volta ho fatta la scelta corretta. Lascia i capelli morbidissimi e lucenti , liscio perfetto in semplici gesti, inoltre non brucia assolutamente i capelli perché é dotata di un meccanismo di autoregolazione del calore! Sono molto soddisfatta, consiglio vivamente.
Πλεονεκτήματα
Regolazione della temperatura , meccanismo a ioni
Μειονεκτήματα
Nessuno
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MoistureProtect HP8374/00 Piastra per capelli MoistureProtect
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MoistureProtect HP8374/00 Piastra per capelli MoistureProtect
Beona18
20/03/2020
Italia
Μέρος της προώθησης
Veloce, pratico e lascia i capelli morbidi
Questa piastra mi ha piacevolmente sorpresa per la velocità che ha di riscaldarsi e quindi essere immediatamente pronta all'uso e perché lascia i capelli morbidi senza seccarli durante il passaggio della piastra. Consiglio
Πλεονεκτήματα
Velocità di riscaldamento
Μειονεκτήματα
Forse piastra leggermente piccola
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MoistureProtect HP8374/00 Piastra per capelli MoistureProtect
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MoistureProtect HP8374/00 Piastra per capelli MoistureProtect