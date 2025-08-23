ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Υγιής εμφάνιση με επιπλέον φροντίδα
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Υγιής εμφάνιση με επιπλέον φροντίδα
  • Υγιής εμφάνιση με επιπλέον φροντίδα
  • Υγιής εμφάνιση με επιπλέον φροντίδα
  • Υγιής εμφάνιση με επιπλέον φροντίδα
  • Υγιής εμφάνιση με επιπλέον φροντίδα
  • Υγιής εμφάνιση με επιπλέον φροντίδα
  • Υγιής εμφάνιση με επιπλέον φροντίδα
  • Υγιής εμφάνιση με επιπλέον φροντίδα
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Υγιής εμφάνιση με επιπλέον φροντίδα
  • Υγιής εμφάνιση με επιπλέον φροντίδα
  • Υγιής εμφάνιση με επιπλέον φροντίδα
  • Υγιής εμφάνιση με επιπλέον φροντίδα
  • Υγιής εμφάνιση με επιπλέον φροντίδα
  • Υγιής εμφάνιση με επιπλέον φροντίδα
  • Υγιής εμφάνιση με επιπλέον φροντίδα

Μη διαθέσιμο πλέον

PrestigeΙσιωτικό

HP8361/00

4.5
| (37) Κριτικές | 89% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Υγιής εμφάνιση με επιπλέον φροντίδα
Η ισιωτική συσκευή Philips Prestige προσφέρει απόλυτη φροντίδα κατά το styling με κεραμικές πλάκες με κερατίνη και εκπομπή ιόντων. Απολαύστε βέλτιστα αποτελέσματα και λαμπερή εμφάνιση χάρη στις πλάκες που δονούνται απαλά.
Δείτε όλα τα οφέλη

Υγιής εμφάνιση με επιπλέον φροντίδα

  • Πλάκες εμποτισμένες με κερατίνη

  • Πλάκες με δόνηση

  • Ιοντική περιποίηση

  • Επαγγελματική θερμοκρασία 230°C

Κεραμικές πλάκες με κερατίνη που γλιστρούν απαλά στα μαλλιά, αφήνοντάς τα λαμπερά

Κεραμικές πλάκες με κερατίνη που γλιστρούν απαλά στα μαλλιά, αφήνοντάς τα λαμπερά

Οι κεραμικές πλάκες με κερατίνη γλιστρούν απαλά πάνω στα μαλλιά σας, για λαμπερό αποτέλεσμα.

Πλάκες με απαλή δόνηση για άψογο styling

Πλάκες με απαλή δόνηση για άψογο styling

Η απαλή δόνηση κατανέμει ομοιόμορφα τα μαλλιά πάνω στις πλάκες διασφαλίζοντας βέλτιστα αποτελέσματα στο styling.

Περιποίηση με εκπομπή ιόντων για λαμπερά μαλλιά που δεν φριζάρουν

Περιποίηση με εκπομπή ιόντων για λαμπερά μαλλιά που δεν φριζάρουν

Τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα εξαλείφουν τον στατικό ηλεκτρισμό, περιποιούνται τα μαλλιά σας και λειαίνουν την τρίχα, για εντονότερη λάμψη και στιλπνότητα των μαλλιών. Το αποτέλεσμα; Μαλλιά λαμπερά, λεία που δεν φριζάρουν.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.5

από 5

37

Κριτικές

89%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

23/08/2025

United Kingdom

United Kingdom

Efsane bir ürün

Bu ürünün durdurulmasına üzüldüm, çok memnunum çeyizim için yanlış hatırlamıyorsam 2012 yıllında almıştık ve hala çalışıyor durumda kullanıyorum aynı performans ile harika bir ürün 13 yıldır kullanmaktayım siz düşünün iyiki almışım diyorum…

Η αξιολογηση έγινε για HP8361/07 Straightener

Η αξιολογηση έγινε για HP8361/07 Straightener

30/12/2024

United Kingdom

United Kingdom

Best of the best

I'm sad to see it is discontinued, however, i think mine will outlive me (i got it in 2015, its working perfectly to this day). Not even a dyson stands a chance against this thing. I always get compliments about my hair and everyone thinks its naturaly straight, i tell everyone that this is my secret weapon.

Πλεονεκτήματα

Works perfect, hair looks and stays straightened.

Μειονεκτήματα

No cons

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8361/07 Straightener

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8361/07 Straightener

15/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Just amazing.

Easy to use. My hair is very damaged, so I need to be careful with straightening, but with this product they are so silky! :) It is great for making curls as well, becouse of round edges. One minus: sometimes when straightening my hair I accidentaly press heating buttons. But not very often. And I use this product around a year. It is great!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8361/07 Straightener

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8361/07 Straightener

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.