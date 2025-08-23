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Μη διαθέσιμο πλέον
Πλάκες εμποτισμένες με κερατίνη
Πλάκες με δόνηση
Ιοντική περιποίηση
Επαγγελματική θερμοκρασία 230°C
Οι κεραμικές πλάκες με κερατίνη γλιστρούν απαλά πάνω στα μαλλιά σας, για λαμπερό αποτέλεσμα.
Η απαλή δόνηση κατανέμει ομοιόμορφα τα μαλλιά πάνω στις πλάκες διασφαλίζοντας βέλτιστα αποτελέσματα στο styling.
Τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα εξαλείφουν τον στατικό ηλεκτρισμό, περιποιούνται τα μαλλιά σας και λειαίνουν την τρίχα, για εντονότερη λάμψη και στιλπνότητα των μαλλιών. Το αποτέλεσμα; Μαλλιά λαμπερά, λεία που δεν φριζάρουν.
4.5
από 5
37
Κριτικές
89%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Libra839
23/08/2025
United Kingdom
Efsane bir ürün
Bu ürünün durdurulmasına üzüldüm, çok memnunum çeyizim için yanlış hatırlamıyorsam 2012 yıllında almıştık ve hala çalışıyor durumda kullanıyorum aynı performans ile harika bir ürün 13 yıldır kullanmaktayım siz düşünün iyiki almışım diyorum…
Η αξιολογηση έγινε για HP8361/07 Straightener
Η αξιολογηση έγινε για HP8361/07 Straightener
Eve4
30/12/2024
United Kingdom
Best of the best
I'm sad to see it is discontinued, however, i think mine will outlive me (i got it in 2015, its working perfectly to this day). Not even a dyson stands a chance against this thing. I always get compliments about my hair and everyone thinks its naturaly straight, i tell everyone that this is my secret weapon.
Πλεονεκτήματα
Works perfect, hair looks and stays straightened.
Μειονεκτήματα
No cons
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP8361/07 Straightener
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP8361/07 Straightener
Beatrise
15/10/2011
United Kingdom
Just amazing.
Easy to use. My hair is very damaged, so I need to be careful with straightening, but with this product they are so silky! :) It is great for making curls as well, becouse of round edges. One minus: sometimes when straightening my hair I accidentaly press heating buttons. But not very often. And I use this product around a year. It is great!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP8361/07 Straightener
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP8361/07 Straightener