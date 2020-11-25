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Μη διαθέσιμο πλέον
4.7
από 5
3
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Mariloli
25/11/2020
España
Fácil y comodo
Calidad profesional y un funcionamiento cómodo para cualquier uso. Acabado perfecto
Πλεονεκτήματα
El precio
Μειονεκτήματα
Nada
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP8348/00 Plancha de pelo KeraShine
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP8348/00 Plancha de pelo KeraShine
Fatih42
11/02/2017
Österreich
Super
Ein wunderbares gerät würde ich gerne empfehlen danke für den super gerät
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP8348/00 KeraShine Haarglätter
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP8348/00 KeraShine Haarglätter
bobbocri
24/10/2015
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Ottimo rapporto qualità prezzo
Raccomando questa piastra dalle buone performance ad un prezzo medio-basso. Si scalda molto velocemente e non rovina il capello.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP8348/00 Piastra per capelli KeraShine
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP8348/00 Piastra per capelli KeraShine