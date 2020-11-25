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Μη διαθέσιμο πλέον

HP8348/00 KeraShine straightener

HP8348/00

4.7
| (3) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
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Κριτικές

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4.7

από 5

3

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

25/11/2020

España

España

Fácil y comodo

Calidad profesional y un funcionamiento cómodo para cualquier uso. Acabado perfecto

Πλεονεκτήματα

El precio

Μειονεκτήματα

Nada

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8348/00 Plancha de pelo KeraShine

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8348/00 Plancha de pelo KeraShine

11/02/2017

Österreich

Österreich

Super

Ein wunderbares gerät würde ich gerne empfehlen danke für den super gerät

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8348/00 KeraShine Haarglätter

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8348/00 KeraShine Haarglätter

24/10/2015

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

Ottimo rapporto qualità prezzo

Raccomando questa piastra dalle buone performance ad un prezzo medio-basso. Si scalda molto velocemente e non rovina il capello.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8348/00 Piastra per capelli KeraShine

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8348/00 Piastra per capelli KeraShine

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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