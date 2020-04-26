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Μη διαθέσιμο πλέον

Care Thick & Long HairΙσιωτικό

HP8346/00

4

| (23) Κριτικές | 83% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Άψογο στιλ για χοντρά και μακριά μαλλιά, εύκολα και γρήγορα

Το νέο ισιωτικό μαλλιών Care Thick & Long Hair + της Philips έχει σχεδιαστεί ειδικά για το εύκολο ίσιωμα πυκνών και μακριών μαλλιών, χάρη στις κατά 40% πλατύτερες πλάκες και το αποσπώμενο χτενάκι διπλής δράσης

Δείτε όλα τα οφέλη

Ισιωτικό με πιο πλατιές πλάκες

Άψογο στιλ για χοντρά και μακριά μαλλιά, εύκολα και γρήγορα

  • Κεραμικές πλάκες

  • Ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας 199 C

  • Σύστημα ιονισμού

Επαγγελματική υψηλή θερμότητα 230°C, για τέλεια αποτελέσματα

Αυτή η υψηλή θερμότητα σάς επιτρέπει να αλλάξετε το χτένισμα των μαλλιών σας και σας χαρίζει το τέλειο στυλ που ονειρεύεστε.

Μεγάλες πλάκες για καλύτερα αποτελέσματα με πυκνά ή μακριά μαλλιά

Ορισμένες φορές, μπορεί το ίσιωμα πυκνών ή μακριών μαλλιών να είναι δύσκολο και χρονοβόρο, καθώς οι πλάκες είναι συνήθως πολύ στενές για να κρατήσουν τα μαλλιά. Έτσι, ο όγκος των μαλλιών απαιτεί ίσιωμα αρκετές φορές για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτές οι εξαιρετικά μεγάλες πλάκες ισιώματος έχουν σχεδιαστεί ειδικά για πυκνά ή μακριά μαλλιά. Με μεγαλύτερο πλάτος, που παρέχει 40% μεγαλύτερη επιφάνεια ισιώματος, οι πλάκες μπορούν να ισιώσουν περισσότερα μαλλιά με μία κίνηση, περιορίζοντας έτσι τον απαιτούμενο χρόνο.

Περισσότερη φροντίδα με ιόντα, για λαμπερά μαλλιά χωρίς φριζάρισμα

Περισσότερη φροντίδα με ιόντα, για λαμπερά μαλλιά χωρίς φριζάρισμα

Χαρίστε στα μαλλιά σας άμεση ενίσχυση με το σύστημα ιονισμού. Τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα εξαλείφουν το στατικό ηλεκτρισμό, περιποιούνται τα μαλλιά σας και λειαίνουν την τρίχα για εντονότερη λάμψη και στιλπνότητα των μαλλιών. Το αποτέλεσμα; Μαλλιά λαμπερά, λεία που δεν φριζάρουν.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.0

από 5

23

Κριτικές

83%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

26/04/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

τελεια ισιωτικη....

τελεια ισιωτικη..... μοναδικη κ πολλη πολλη καλη....

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Care Thick & Long Hair HP8346/00 Ισιωτικό

Ημερομηνία χρήσης 2018-04-26

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Care Thick & Long Hair HP8346/00 Ισιωτικό

Ημερομηνία χρήσης 2018-04-26

31/12/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Απίστευτη ισιωτική με ωραία χαρακτηριστικά.

Είναι απλά φανταστική την λάτρεψα από την πρώτη τούφα που ίσιωσα. Είναι πολλή δυνατή τα μαλλιά μου είναι πολυ σγουρά και αρκετά μακρια με το πρώτο πέρασμα η τούφα ήταν καρφί. Καταπληκτική.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Care Thick & Long Hair HP8346/00 Ισιωτικό

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Care Thick & Long Hair HP8346/00 Ισιωτικό

05/04/2015

France

France

Excellent

Je suis vraiment très satisfaite de mon achat. Grâce à sa fonction ionique, mes cheveux sont bien lissés et d'une brillance exceptionnelle. Depuis que je l'utilise, on me demande le secret de ma belle chevelure, merci Philips. Ses plaques extra larges sont parfaites pour mes cheveux longs et épais. Ce Lisseur n'abime pas les cheveux, il rend les cheveux tout doux. Inutile de repasser plusieurs fois, il lisse parfaitement dès le premier passage. Il est très léger et maniable et le manche est toujours froid quand on l'utilise donc aucun risque de brûlure. Il est Parfait. Le rapport Qualité/Prix est excellent. Je pense que prochainement je me prendrais un boucleur de la même marque car Philips fait des appareils de grande qualité.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Care Thick & Long Hair HP8346/00 Lisseur

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Care Thick & Long Hair HP8346/00 Lisseur

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