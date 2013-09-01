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Μη διαθέσιμο πλέον
3 φορές μεγαλύτερη φροντίδα για τα μαλλιά σας
Το νέο ισιωτικό Care & Control της Philips σας προσφέρει το πολυπόθητο ίσιο, λείο αποτέλεσμα, με απόλυτη ασφάλεια για την τρίχα. Απολαύστε άψογο ίσιωμα με 3 φορές μεγαλύτερη φροντίδα για τα μαλλιά, χάρη στο σύστημα ιονισμού, τις κεραμικές πλάκες SilkySmooth και τον ψηφιακό έλεγχο θερμοκρασίας
Κεραμικές πλάκες
Θερμοκρασία 130 - 200 C
Σύστημα ιονισμού
Αυτή η υψηλή θερμότητα σάς επιτρέπει να αλλάξετε το χτένισμα των μαλλιών σας και σας χαρίζει το τέλειο στυλ που ονειρεύεστε.
Χαρίστε στα μαλλιά σας άμεση ενίσχυση με το σύστημα ιονισμού. Τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα εξαλείφουν το στατικό ηλεκτρισμό, περιποιούνται τα μαλλιά σας και λειαίνουν την τρίχα για εντονότερη λάμψη και στιλπνότητα των μαλλιών. Το αποτέλεσμα; Μαλλιά λαμπερά, λεία που δεν φριζάρουν.
Το κεραμικό στοιχείο είναι εξαιρετικά λείο και ανθεκτικό από τη φύση του, γι' αυτό και αποτελεί ένα από τα καλύτερα υλικά για πλάκες ισιώματος. Οι πλάκες SilkySmooth είναι προσεκτικά επεξεργασμένες ώστε να προσφέρουν απαλότερη ολίσθηση και περισσότερη περιποίηση, χαρίζοντάς σας τέλεια λαμπερά μαλλιά.
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4.8
από 5
17
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
penny
01/09/2013
Italia
Non brucia i capelli
Mantiene la giusta temperatura ed i capelli scorrono molto bene. Linea elegante, impressione di solidità nella costruzione. Adatto anche a capelli abbastanza lunghi. Consigliato.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener
Irlin90
17/08/2017
España
Επαληθευμένος αγοραστής
Totalmente recomendada!
El equipo es muy bueno, es tal cual se describe en sus especificaciones. Deja el cabello brillante y natural.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener
zubingrid
03/12/2013
España
es buena plancha
tiene una temperatura maxima de 210 grados muy buena para cabellos rebeldes como el mio
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener