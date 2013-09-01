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Μη διαθέσιμο πλέον

Care & controlΙσιωτικό Care & Control

HP8344/00

4.8

| (17) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3 φορές μεγαλύτερη φροντίδα για τα μαλλιά σας

Το νέο ισιωτικό Care & Control της Philips σας προσφέρει το πολυπόθητο ίσιο, λείο αποτέλεσμα, με απόλυτη ασφάλεια για την τρίχα. Απολαύστε άψογο ίσιωμα με 3 φορές μεγαλύτερη φροντίδα για τα μαλλιά, χάρη στο σύστημα ιονισμού, τις κεραμικές πλάκες SilkySmooth και τον ψηφιακό έλεγχο θερμοκρασίας

Δείτε όλα τα οφέλη

Ισιωτικό μαλλιών με σύστημα ιονισμού

3 φορές μεγαλύτερη φροντίδα για τα μαλλιά σας

  • Κεραμικές πλάκες

  • Θερμοκρασία 130 - 200 C

  • Σύστημα ιονισμού

Επαγγελματική υψηλή θερμότητα 230°C, για τέλεια αποτελέσματα

Αυτή η υψηλή θερμότητα σάς επιτρέπει να αλλάξετε το χτένισμα των μαλλιών σας και σας χαρίζει το τέλειο στυλ που ονειρεύεστε.

Περισσότερη φροντίδα με ιόντα, για λαμπερά μαλλιά χωρίς φριζάρισμα

Περισσότερη φροντίδα με ιόντα, για λαμπερά μαλλιά χωρίς φριζάρισμα

Χαρίστε στα μαλλιά σας άμεση ενίσχυση με το σύστημα ιονισμού. Τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα εξαλείφουν το στατικό ηλεκτρισμό, περιποιούνται τα μαλλιά σας και λειαίνουν την τρίχα για εντονότερη λάμψη και στιλπνότητα των μαλλιών. Το αποτέλεσμα; Μαλλιά λαμπερά, λεία που δεν φριζάρουν.

2 φορές πιο ήπιο με τα μαλλιά σας, χάρη στις κεραμικές πλάκες SilkySmooth

Το κεραμικό στοιχείο είναι εξαιρετικά λείο και ανθεκτικό από τη φύση του, γι' αυτό και αποτελεί ένα από τα καλύτερα υλικά για πλάκες ισιώματος. Οι πλάκες SilkySmooth είναι προσεκτικά επεξεργασμένες ώστε να προσφέρουν απαλότερη ολίσθηση και περισσότερη περιποίηση, χαρίζοντάς σας τέλεια λαμπερά μαλλιά.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.8

από 5

17

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

01/09/2013

Italia

Italia

Non brucia i capelli

Mantiene la giusta temperatura ed i capelli scorrono molto bene. Linea elegante, impressione di solidità nella costruzione. Adatto anche a capelli abbastanza lunghi. Consigliato.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener

17/08/2017

España

España

Επαληθευμένος αγοραστής

Totalmente recomendada!

El equipo es muy bueno, es tal cual se describe en sus especificaciones. Deja el cabello brillante y natural.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener

03/12/2013

España

España

es buena plancha

tiene una temperatura maxima de 210 grados muy buena para cabellos rebeldes como el mio

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.