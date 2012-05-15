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Μη διαθέσιμο πλέον
Σεβαστείτε τα μαλλιά σας μέρα και νύχτα
Η Philips σάς προσφέρει τη μοναδική ρύθμιση Care Touch®, για τέλειο ίσιωμα που διαρκεί περισσότερο.
SalonStraight
Respect
Αυτόματη ρύθμιση για ανανέωση του φορμαρίσματος με υγιεινό τρόπο. Διατηρήστε το στυλ σας όλη μέρα, με σεβασμό στην ποιότητα της τρίχας των μαλλιών σας
Το κεραμικό είναι εξαιρετικά λείο και ανθεκτικό από τη φύση του - ένα από τα καλύτερα υλικά για πλάκες ισιώματος. Οι πλάκες γλιστρούν χωρίς κόπο στα μαλλιά, χαρίζοντάς σας τέλειο και λαμπερό αποτέλεσμα.
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4.5
από 5
4
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
midnight
15/05/2012
España
es un producto suave con el pelo
deja tu pelo suave y brillante con una sola pasada. muy facil de usar y sin daños extremos en tu pelo.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP8342 Plancha para el pelo
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP8342 Plancha para el pelo
alina
03/12/2011
Nederland
super straightener voor weinig geld, ben zeer tevreden met mijn aankoop!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP8342 Straightener
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP8342 Straightener
maribel
11/12/2013
España
practicas
son unas planchas super comodas y no pesan nada ,para peinar es super comoda y la temperatura genial pones la qe mejor te convenga y no te qema el pelo como otras qe tele tuesta estas planchas hasta brillo le dan
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP8342 Plancha para el pelo
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP8342 Plancha para el pelo