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Μη διαθέσιμο πλέον

Ισιωτικό

HP8342

4.5

| (4) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

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Σύστημα ιονισμού για λαμπερά μαλλιά χωρίς φριζάρισμα

Σύστημα ιονισμού για λαμπερά μαλλιά χωρίς φριζάρισμα

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Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.5

από 5

4

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

15/05/2012

España

España

es un producto suave con el pelo

deja tu pelo suave y brillante con una sola pasada. muy facil de usar y sin daños extremos en tu pelo.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8342 Plancha para el pelo

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8342 Plancha para el pelo

03/12/2011

Nederland

Nederland

super straightener voor weinig geld, ben zeer tevreden met mijn aankoop!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8342 Straightener

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8342 Straightener

11/12/2013

España

España

practicas

son unas planchas super comodas y no pesan nada ,para peinar es super comoda y la temperatura genial pones la qe mejor te convenga y no te qema el pelo como otras qe tele tuesta estas planchas hasta brillo le dan

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8342 Plancha para el pelo

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8342 Plancha para el pelo

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.