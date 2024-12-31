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Μη διαθέσιμο πλέον
HP8324/00
Σύστημα ιονισμού
Επαγγελματική θερμοκρασία 220C
Ακριβής έλεγχος
Χαρίστε στα μαλλιά σας άμεση ενίσχυση με το σύστημα ιονισμού. Τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα εξαλείφουν το στατικό ηλεκτρισμό, περιποιούνται τα μαλλιά σας και λειαίνουν την τρίχα για εντονότερη λάμψη και στιλπνότητα των μαλλιών. Το αποτέλεσμα; Μαλλιά λαμπερά, λεία που δεν φριζάρουν.
Η ισιωτική συσκευή μαλλιών ζεσταίνεται γρήγορα και είναι έτοιμη για χρήση σε 60 δευτερόλεπτα
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