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  • Λαμπερά μαλλιά με τη λάμψη των ιόντων
  • Λαμπερά μαλλιά με τη λάμψη των ιόντων
  • Λαμπερά μαλλιά με τη λάμψη των ιόντων
  • Λαμπερά μαλλιά με τη λάμψη των ιόντων
  • Λαμπερά μαλλιά με τη λάμψη των ιόντων
  • Λαμπερά μαλλιά με τη λάμψη των ιόντων
  • Λαμπερά μαλλιά με τη λάμψη των ιόντων
  • Λαμπερά μαλλιά με τη λάμψη των ιόντων

Μη διαθέσιμο πλέον

EssentialCareΙσιωτικό

HP8324/00

Λαμπερά μαλλιά με τη λάμψη των ιόντων
Ειδικά σχεδιασμένο για ιοντική φροντίδα και έλεγχο ακριβείας, το Philips Essential Care ισιώνει ήπια αλλά αποτελεσματικά τα μαλλιά σας, για υπέροχο και λαμπερό στυλ.
Δείτε όλα τα οφέλη

Ισιωτική συσκευή με ακρίβεια ελέγχου

Λαμπερά μαλλιά με τη λάμψη των ιόντων

  • Σύστημα ιονισμού

  • Επαγγελματική θερμοκρασία 220C

  • Ακριβής έλεγχος

Ακριβής έλεγχος 220°C με μεταβλητή θερμοκρασία

Ακριβής έλεγχος 220°C με μεταβλητή θερμοκρασία

Περισσότερη φροντίδα με ιόντα, για λαμπερά μαλλιά χωρίς φριζάρισμα

Περισσότερη φροντίδα με ιόντα, για λαμπερά μαλλιά χωρίς φριζάρισμα

Χαρίστε στα μαλλιά σας άμεση ενίσχυση με το σύστημα ιονισμού. Τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα εξαλείφουν το στατικό ηλεκτρισμό, περιποιούνται τα μαλλιά σας και λειαίνουν την τρίχα για εντονότερη λάμψη και στιλπνότητα των μαλλιών. Το αποτέλεσμα; Μαλλιά λαμπερά, λεία που δεν φριζάρουν.

Γρήγορο ζέσταμα: έτοιμο για χρήση σε 60 δευτερόλεπτα

Γρήγορο ζέσταμα: έτοιμο για χρήση σε 60 δευτερόλεπτα

Η ισιωτική συσκευή μαλλιών ζεσταίνεται γρήγορα και είναι έτοιμη για χρήση σε 60 δευτερόλεπτα

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.