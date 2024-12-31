Περισσότερη φροντίδα με ιόντα, για λαμπερά μαλλιά χωρίς φριζάρισμα

Χαρίστε στα μαλλιά σας άμεση ενίσχυση με το σύστημα ιονισμού. Τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα εξαλείφουν το στατικό ηλεκτρισμό, περιποιούνται τα μαλλιά σας και λειαίνουν την τρίχα για εντονότερη λάμψη και στιλπνότητα των μαλλιών. Το αποτέλεσμα; Μαλλιά λαμπερά, λεία που δεν φριζάρουν.