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Μη διαθέσιμο πλέον
Εύκολο ίσιωμα με λάμψη ιόντων
Ειδικά σχεδιασμένο για γρήγορη και εύκολη χρήση, το νέο ισιωτικό Essential Care με ιοντική φροντίδα σάς προσφέρει ίσια και αστραφτερά αποτελέσματα πιο γρήγορα, ενώ ταυτόχρονα είναι ήπιο με τα μαλλιά.
Κεραμικές πλάκες μήκους 100 mm
Επαγγελματική θερμοκρασία 210 C
Σύστημα ιονισμού
Οι μακρύτερες πλάκες προσφέρουν καλύτερη επαφή με τα μαλλιά και σας βοηθούν να επιτύχετε τέλεια αποτελέσματα ισιώματος σε λιγότερο χρόνο.
Χαρίστε στα μαλλιά σας άμεση ενίσχυση με το σύστημα ιονισμού. Τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα εξαλείφουν το στατικό ηλεκτρισμό, περιποιούνται τα μαλλιά σας και λειαίνουν την τρίχα για εντονότερη λάμψη και στιλπνότητα των μαλλιών. Το αποτέλεσμα; Μαλλιά λαμπερά, λεία που δεν φριζάρουν.
Η υψηλή θερμότητα σάς επιτρέπει να αλλάξετε το χτένισμα των μαλλιών σας και σας χαρίζει το τέλειο στυλ που ονειρεύεστε.
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4.6
από 5
5
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
UDani
23/12/2014
United Kingdom
beutiful product
I purchased it 10 days ago. it working fine. heats up quickly, it has two heat temperature options and I can lock it when I am not using it which is a great feature. loving this straightener
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP8320/03 Straightener
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP8320/03 Straightener
myriamab
15/12/2013
España
manejable,magnífica relación calidad-precio
Plancha muy manejable por su poco peso y su cable giratorio.Mientras te peinas,suelta iones que evitan el encrespamiento y dan brillo.Ideal también para hacer ondas
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP8320/00 Essential Care ion
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP8320/00 Essential Care ion
JuliaSnijkers
21/12/2015
Nederland
Επαληθευμένος αγοραστής
Geweldig product
Een geweldige stijltang die precies doet wat hij hoort te doen. De stijltang wordt heet genoeg om goed te stijlen, ziet er goed uit, is handig in gebruik en geeft extra bescherming voor het haar. Je merkt meteen dat het minder slecht is voor je haar dan andere stijltangen zonder ionenconditioner, echt super.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP8320/00 Essential Care ion
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP8320/00 Essential Care ion