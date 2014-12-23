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Μη διαθέσιμο πλέον

Σύστημα ιονισμού Essential Care

HP8320/00

4.6

| (5) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Εύκολο ίσιωμα με λάμψη ιόντων

Ειδικά σχεδιασμένο για γρήγορη και εύκολη χρήση, το νέο ισιωτικό Essential Care με ιοντική φροντίδα σάς προσφέρει ίσια και αστραφτερά αποτελέσματα πιο γρήγορα, ενώ ταυτόχρονα είναι ήπιο με τα μαλλιά.

Δείτε όλα τα οφέλη

με μεγάλες πλάκες 100mm

Εύκολο ίσιωμα με λάμψη ιόντων

  • Κεραμικές πλάκες μήκους 100 mm

  • Επαγγελματική θερμοκρασία 210 C

  • Σύστημα ιονισμού

Μακριές πλάκες, για γρήγορο και εύκολο ίσιωμα

Μακριές πλάκες, για γρήγορο και εύκολο ίσιωμα

Οι μακρύτερες πλάκες προσφέρουν καλύτερη επαφή με τα μαλλιά και σας βοηθούν να επιτύχετε τέλεια αποτελέσματα ισιώματος σε λιγότερο χρόνο.

Περισσότερη φροντίδα με ιόντα, για λαμπερά μαλλιά χωρίς φριζάρισμα

Περισσότερη φροντίδα με ιόντα, για λαμπερά μαλλιά χωρίς φριζάρισμα

Χαρίστε στα μαλλιά σας άμεση ενίσχυση με το σύστημα ιονισμού. Τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα εξαλείφουν το στατικό ηλεκτρισμό, περιποιούνται τα μαλλιά σας και λειαίνουν την τρίχα για εντονότερη λάμψη και στιλπνότητα των μαλλιών. Το αποτέλεσμα; Μαλλιά λαμπερά, λεία που δεν φριζάρουν.

Επαγγελματική υψηλή θερμότητα 210 °C, για τέλεια αποτελέσματα

Επαγγελματική υψηλή θερμότητα 210 °C, για τέλεια αποτελέσματα

Η υψηλή θερμότητα σάς επιτρέπει να αλλάξετε το χτένισμα των μαλλιών σας και σας χαρίζει το τέλειο στυλ που ονειρεύεστε.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.6

από 5

5

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

23/12/2014

United Kingdom

United Kingdom

beutiful product

I purchased it 10 days ago. it working fine. heats up quickly, it has two heat temperature options and I can lock it when I am not using it which is a great feature. loving this straightener

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8320/03 Straightener

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8320/03 Straightener

15/12/2013

España

España

manejable,magnífica relación calidad-precio

Plancha muy manejable por su poco peso y su cable giratorio.Mientras te peinas,suelta iones que evitan el encrespamiento y dan brillo.Ideal también para hacer ondas

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8320/00 Essential Care ion

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8320/00 Essential Care ion

21/12/2015

Nederland

Nederland

Επαληθευμένος αγοραστής

Geweldig product

Een geweldige stijltang die precies doet wat hij hoort te doen. De stijltang wordt heet genoeg om goed te stijlen, ziet er goed uit, is handig in gebruik en geeft extra bescherming voor het haar. Je merkt meteen dat het minder slecht is voor je haar dan andere stijltangen zonder ionenconditioner, echt super.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8320/00 Essential Care ion

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8320/00 Essential Care ion

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.