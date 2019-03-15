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HP8319/00 Essential Care

HP8319/00

4.2

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Κριτικές

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15/03/2019

España

España

Gran calidad a un buen precio

Hace un mes aprox que tengo la plancha Essential Care de Philips. Es súper ligera, no pesa nada con lo cual apenas te cansas y facilita el proceso. Es muy facil de poner en marcha, tiene un botón de encendido/apagado, alcanca los 210 grados muy rápidamente, una temperatura ideal para un alisado óptimo ; dispone de cable giratorio que viene genial y un mecanismo de cierre ( bloqueo ) de las placas alisadoras. Decir que la primera impresión ha sido muy buena , yo tengo el pelo ondulado/rizado y me ha dejado el pelo con un buen alisado y con brillo, ha sido súper rápido con un par de pasadas en cada mechón he conseguido este resultado. Es recomendable utilizarla después de lavar y secar bien el cabello, ademas de utilizar un protector de calor. Para finalizar, dejar el aparato en una superficie que resista el calor hasta enfriarse ( se enfria rapidamente ) , limpiar las placas , y bloquear las placas alisadoras para guardarla, que también se puede colgar por la anilla que tiene. También se puede utilizar para crear formas en el pelo, unas ondas mas o menos marcadas segun el gusto! Te salva de algun apuro oara conseguir un resultado mas formal y arreglado. Por ponerle alguna pega es que no tiene regulador por temperaturas, pero estoy contentisima.

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18/12/2015

France

France

Επαληθευμένος αγοραστής

Produit de bonne qualité

Produit très facile d'utilisation, bien sécurisé, à recommander...

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11/12/2013

España

España

Buena relación calidad-precio

Muy sorprendida con este producto. Al ser tan economico dude de su eficacia y calidad, pero la verdad cada día estoy más contenta con mi plancha de pelo philips HP8319/00 Essential Care cerámica. Facil manejo, muy buenos resultados y un precio muy asequible. En resumen, una buena compra.

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