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Μη διαθέσιμο πλέον
4.5
από 5
2
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
maggie
03/10/2011
United Kingdom
bought for the wife:
my wife said the product was very good as she uses it for travelling ,so she is happy with it.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP8300 Straightener
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP8300 Straightener
Julinette02
20/03/2011
France
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP8300/00 Lisseur
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP8300/00 Lisseur