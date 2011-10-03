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Μη διαθέσιμο πλέον

HP8300/00 Straightener

HP8300/00

4.5
| (2) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
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Κριτικές

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4.5

από 5

2

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

03/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

bought for the wife:

my wife said the product was very good as she uses it for travelling ,so she is happy with it.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8300 Straightener

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8300 Straightener

20/03/2011

France

France

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8300/00 Lisseur

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8300/00 Lisseur

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.