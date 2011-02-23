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Μη διαθέσιμο πλέον
Φυσική στιλπνότητα με όγκο
Αυτή η συσκευή φορμαρίσματος μαλλιών της Philips σας επιτρέπει να δημιουργείτε φυσικό, ίσιο λουκ με τον κατάλληλο όγκο για τα μαλλιά σας. Γρήγορα, απαλά και εύκολα.
Ο τέλειος έλεγχος έντασης προσφέρει την ιδανική ένταση ανάμεσα στις κεραμικές πλάκες και στα μαλλιά, για πανέμορφο, απαλό χτένισμα που ενισχύει το φυσικό σας όγκο.
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Με τις ψηφιακές ρυθμίσεις θερμότητας μπορείτε εύκολα και γρήγορα να επιλέξετε τη λειτουργία που χρειάζεστε ή να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία φορμαρίσματος με την ψηφιακή οθόνη. Αυτό σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε την τέλεια θερμοκρασία για συγκεκριμένα μαλλιά και τις ανάγκες τους. Το αποτέλεσμα είναι τέλειο φορμάρισμα με το άγγιγμα ενός κουμπιού.
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4.0
από 5
5
Κριτικές
80%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
23/02/2011
España
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP8297/00 Straightener
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP8297/00 Straightener
corriekoolhof
03/12/2011
Nederland
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP8297/00 Straightener
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP8297/00 Straightener
kika33
08/11/2012
Italia
Questa piastra è meravigliosa
Dona ai capelli lucentezza e un volume naturale, mi piace usare sempre che posso...raccomando.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP8297/00 Piastra per capelli
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP8297/00 Piastra per capelli