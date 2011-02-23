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Μη διαθέσιμο πλέον

Ισιωτικό

HP8297/00

4

| (5) Κριτικές | 80% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Φυσική στιλπνότητα με όγκο

Αυτή η συσκευή φορμαρίσματος μαλλιών της Philips σας επιτρέπει να δημιουργείτε φυσικό, ίσιο λουκ με τον κατάλληλο όγκο για τα μαλλιά σας. Γρήγορα, απαλά και εύκολα.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ισιωτικό για απόλυτα φυσικό ίσιο χτένισμα

Φυσική στιλπνότητα με όγκο

Τέλειος έλεγχος έντασης για ίσιο στυλ με φυσικό όγκο

Τέλειος έλεγχος έντασης για ίσιο στυλ με φυσικό όγκο

Ο τέλειος έλεγχος έντασης προσφέρει την ιδανική ένταση ανάμεσα στις κεραμικές πλάκες και στα μαλλιά, για πανέμορφο, απαλό χτένισμα που ενισχύει το φυσικό σας όγκο.

Σύστημα ιονισμού για λαμπερά μαλλιά χωρίς φριζάρισμα

Σύστημα ιονισμού για λαμπερά μαλλιά χωρίς φριζάρισμα

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Ψηφ. ρυθμ. θερμότητας που διασφαλίζουν λεία αποτελέσματα για κάθε τύπο μαλλιού

Ψηφ. ρυθμ. θερμότητας που διασφαλίζουν λεία αποτελέσματα για κάθε τύπο μαλλιού

Με τις ψηφιακές ρυθμίσεις θερμότητας μπορείτε εύκολα και γρήγορα να επιλέξετε τη λειτουργία που χρειάζεστε ή να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία φορμαρίσματος με την ψηφιακή οθόνη. Αυτό σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε την τέλεια θερμοκρασία για συγκεκριμένα μαλλιά και τις ανάγκες τους. Το αποτέλεσμα είναι τέλειο φορμάρισμα με το άγγιγμα ενός κουμπιού.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.0

από 5

5

Κριτικές

80%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
1

23/02/2011

España

España

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8297/00 Straightener

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8297/00 Straightener

03/12/2011

Nederland

Nederland

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8297/00 Straightener

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8297/00 Straightener

08/11/2012

Italia

Italia

Questa piastra è meravigliosa

Dona ai capelli lucentezza e un volume naturale, mi piace usare sempre che posso...raccomando.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8297/00 Piastra per capelli

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8297/00 Piastra per capelli

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.