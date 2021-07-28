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  • Κλειδώστε την υγρασία για λαμπερά, όμορφα μαλλιά
  • Κλειδώστε την υγρασία για λαμπερά, όμορφα μαλλιά
  • Κλειδώστε την υγρασία για λαμπερά, όμορφα μαλλιά
  • Κλειδώστε την υγρασία για λαμπερά, όμορφα μαλλιά
  • Κλειδώστε την υγρασία για λαμπερά, όμορφα μαλλιά
  • Κλειδώστε την υγρασία για λαμπερά, όμορφα μαλλιά
  • Κλειδώστε την υγρασία για λαμπερά, όμορφα μαλλιά
  • Κλειδώστε την υγρασία για λαμπερά, όμορφα μαλλιά
  • Κλειδώστε την υγρασία για λαμπερά, όμορφα μαλλιά
  • Κλειδώστε την υγρασία για λαμπερά, όμορφα μαλλιά
  • Κλειδώστε την υγρασία για λαμπερά, όμορφα μαλλιά
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  • Κλειδώστε την υγρασία για λαμπερά, όμορφα μαλλιά
  • Κλειδώστε την υγρασία για λαμπερά, όμορφα μαλλιά
  • Κλειδώστε την υγρασία για λαμπερά, όμορφα μαλλιά
  • Κλειδώστε την υγρασία για λαμπερά, όμορφα μαλλιά
  • Κλειδώστε την υγρασία για λαμπερά, όμορφα μαλλιά
  • Κλειδώστε την υγρασία για λαμπερά, όμορφα μαλλιά
  • Κλειδώστε την υγρασία για λαμπερά, όμορφα μαλλιά
  • Κλειδώστε την υγρασία για λαμπερά, όμορφα μαλλιά
  • Κλειδώστε την υγρασία για λαμπερά, όμορφα μαλλιά
  • Κλειδώστε την υγρασία για λαμπερά, όμορφα μαλλιά

Μη διαθέσιμο πλέον

DryCare PrestigeΣεσουάρ MoistureProtect

HP8280/00

4.4
| (232) Κριτικές | 89% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Κλειδώστε την υγρασία για λαμπερά, όμορφα μαλλιά
Το σεσουάρ MoistureProtect διαθέτει έναν αισθητήρα υπερύθρων που μετράει συνεχώς τη βέλτιστη θερμοκρασία στεγνώματος των μαλλιών, διατηρώντας τη φυσική τους υγρασία.
Δείτε όλα τα οφέλη

Απόλυτη διατήρηση της υγρασίας, μέγιστη λάμψη και απαλότητα

Κλειδώστε την υγρασία για λαμπερά, όμορφα μαλλιά

  • Αισθητήρας MoistureProtect

  • 2300 W

  • Σύστημα ιονισμού

  • Ριπή ψυχρού αέρα

Αισθητήρας MoistureProtect

Αισθητήρας MoistureProtect

Η πραγματικά πρωτοποριακή τεχνολογία Infrared MoistureProtect παρακολουθεί συνεχώς και προσαρμόζει τη θερμοκρασία στεγνώματος ανάλογα με τις ανάγκες των μαλλιών σας. Ο έξυπνος αισθητήρας αξιολογεί τη θερμοκρασία της επιφάνειας των μαλλιών σας 4.000 φορές σε έναν κύκλο στεγνώματος και ρυθμίζει τη θερμότητα ανάλογα έτσι ώστε να διατηρηθεί η υγρασία τους και να αποτραπεί η φθορά της τρίχας. Με εξαιρετική διατήρηση της υγρασίας, τα μαλλιά σας γίνονται πιο λαμπερά και μαλακά από ποτέ. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον αισθητήρα ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Τέλεια προστασία ενυδάτωσης με αποκλειστικό αισθητήρα

Χρησιμοποιεί τεχνολογία υπερύθρων για να ελέγξει την ποιότητα των μαλλιών σας και προσαρμόζει τη θερμοκρασία που θα διατηρήσει τη φυσική τους ενυδάτωση.

Προστασία από υπερθέρμανση

Το σύστημα ThermoProtect παρέχει τη βέλτιστη θερμοκρασία στεγνώματος αλλά και επιπλέον προστασία των μαλλιών από την υπερθέρμανση. Με εξίσου ισχυρή ροή αέρα, έχετε τέλεια αποτελέσματα ενώ φροντίζετε τα μαλλιά σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.4

από 5

232

Κριτικές

89%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

28/07/2021

United Kingdom

United Kingdom

The product is excellent

It’s very effective and healthy it doesn’t burn your hair as it has a good setting my hair feels smooth and moisture

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Hairdryer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Hairdryer

04/10/2020

United Kingdom

United Kingdom

Super product

Super price, good product,I recommend high-class product

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Hairdryer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Hairdryer

23/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Good hairdryer

It does not burn your hair, leaves hair soft and not fizzy. Happy with the product and accessories and the price:)

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MoistureProtect HP8280/03 DryCare Prestige Hairdryer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για MoistureProtect HP8280/03 DryCare Prestige Hairdryer

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.