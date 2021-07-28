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Μη διαθέσιμο πλέον
Αισθητήρας MoistureProtect
2300 W
Σύστημα ιονισμού
Ριπή ψυχρού αέρα
Η πραγματικά πρωτοποριακή τεχνολογία Infrared MoistureProtect παρακολουθεί συνεχώς και προσαρμόζει τη θερμοκρασία στεγνώματος ανάλογα με τις ανάγκες των μαλλιών σας. Ο έξυπνος αισθητήρας αξιολογεί τη θερμοκρασία της επιφάνειας των μαλλιών σας 4.000 φορές σε έναν κύκλο στεγνώματος και ρυθμίζει τη θερμότητα ανάλογα έτσι ώστε να διατηρηθεί η υγρασία τους και να αποτραπεί η φθορά της τρίχας. Με εξαιρετική διατήρηση της υγρασίας, τα μαλλιά σας γίνονται πιο λαμπερά και μαλακά από ποτέ. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον αισθητήρα ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Χρησιμοποιεί τεχνολογία υπερύθρων για να ελέγξει την ποιότητα των μαλλιών σας και προσαρμόζει τη θερμοκρασία που θα διατηρήσει τη φυσική τους ενυδάτωση.
Το σύστημα ThermoProtect παρέχει τη βέλτιστη θερμοκρασία στεγνώματος αλλά και επιπλέον προστασία των μαλλιών από την υπερθέρμανση. Με εξίσου ισχυρή ροή αέρα, έχετε τέλεια αποτελέσματα ενώ φροντίζετε τα μαλλιά σας.
4.4
από 5
232
Κριτικές
89%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Zubita
28/07/2021
United Kingdom
The product is excellent
It’s very effective and healthy it doesn’t burn your hair as it has a good setting my hair feels smooth and moisture
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Hairdryer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Hairdryer
Grubex
04/10/2020
United Kingdom
Super product
Super price, good product,I recommend high-class product
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Hairdryer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Hairdryer
Giugiubean
23/12/2017
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Good hairdryer
It does not burn your hair, leaves hair soft and not fizzy. Happy with the product and accessories and the price:)
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MoistureProtect HP8280/03 DryCare Prestige Hairdryer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MoistureProtect HP8280/03 DryCare Prestige Hairdryer