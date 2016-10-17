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Μη διαθέσιμο πλέον
Ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας
2300 W
ThermoProtect Ionic
Φυσούνα
Σύστημα ιονισμού για μαλλιά που δεν ηλεκτρίζονται. Τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα εξαλείφουν το στατικό ηλεκτρισμό, περιποιούνται τα μαλλιά σας και λειαίνουν την τρίχα, για εντονότερη λάμψη και στιλπνότητα των μαλλιών. Το αποτέλεσμα; Μαλλιά λαμπερά, λεία που δεν φριζάρουν.
Άψογα αποτελέσματα και λαμπερά, στιλπνά μαλλιά, με το λεπτό στόμιο φορμαρίσματος.
Η φυσούνα στεγνώνει τα μαλλιά με υγιή τρόπο, μειώνει το φριζάρισμα και αυξάνει τον όγκο, διαχέοντας τη ροή του αέρα στα μαλλιά. Ανασηκώνει τα μαλλιά και μεγιστοποιεί τον όγκο τους, κυρίως όταν χρησιμοποιείται στη στεφάνη του κεφαλιού και στις ρίζες - ό,τι ακριβώς χρειάζεστε για να δημιουργήσετε μπούκλες και ανάλαφρα χτενίσματα
4.2
από 5
29
Κριτικές
93%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
MissyB
17/10/2016
United Kingdom
Would recommend it
I got this hair dryer after some time of looking around the internet. I am not regretting it. I loved how light it is, and how it leaves my hair so light ans so shiny and feeling fresh. DO not be fooled by the smell when you activate the ionic function, it is how it is.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP8260/03 Hairdryer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP8260/03 Hairdryer
ildecar
18/12/2013
España
excelente
Es un producto magnífico y sus prestaciones son excelentes.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare Prestige HP8260/00 Hairdryer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare Prestige HP8260/00 Hairdryer
JK123
16/01/2023
Sverige
Fantastisk hårtork
Jättebra hårtork som gör det den ska. Låter inte för högt, flera bra värmelägen, effektiv vilket gör att håret torkar snabbt. Har använt denna hårtork kontinuerligt under ca 10 år och den fungerar lika bra idag.
Πλεονεκτήματα
Tyst, effektiv, flera olika värmelägen, lång sladd, bra kvalitet
Μειονεκτήματα
Inga
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare Prestige HP8260/00 Hårtork
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare Prestige HP8260/00 Hårtork