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  • Περισσότερη προστασία, για υγιή και λαμπερά μαλλιά
  • Περισσότερη προστασία, για υγιή και λαμπερά μαλλιά
  • Περισσότερη προστασία, για υγιή και λαμπερά μαλλιά
  • Περισσότερη προστασία, για υγιή και λαμπερά μαλλιά
  • Περισσότερη προστασία, για υγιή και λαμπερά μαλλιά
  • Περισσότερη προστασία, για υγιή και λαμπερά μαλλιά
  • Περισσότερη προστασία, για υγιή και λαμπερά μαλλιά
  • Περισσότερη προστασία, για υγιή και λαμπερά μαλλιά
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Μη διαθέσιμο πλέον

DryCare PrestigeΣεσουάρ

HP8260/00

4.2
| (29) Κριτικές | 93% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Περισσότερη προστασία, για υγιή και λαμπερά μαλλιά
Το πιστολάκι ProCare της Philips προστατεύει την τρίχα από την υπερθέρμανση, χάρη στην προηγμένη τεχνολογία EHD™. Η ειδικά σχεδιασμένη έξοδος αέρα διαχέει τη θερμότητα πιο απαλά πάνω στα μαλλιά σας, αποφεύγοντας θερμοκρασίες που ταλαιπωρούν την τρίχα και το κεφάλι.
Δείτε όλα τα οφέλη

Πιστολάκι για μέγιστη φροντίδα

Περισσότερη προστασία, για υγιή και λαμπερά μαλλιά

  • Ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας

  • 2300 W

  • ThermoProtect Ionic

  • Φυσούνα

Περισσότερη φροντίδα με ιόντα, για λαμπερά μαλλιά χωρίς φριζάρισμα

Περισσότερη φροντίδα με ιόντα, για λαμπερά μαλλιά χωρίς φριζάρισμα

Σύστημα ιονισμού για μαλλιά που δεν ηλεκτρίζονται. Τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα εξαλείφουν το στατικό ηλεκτρισμό, περιποιούνται τα μαλλιά σας και λειαίνουν την τρίχα, για εντονότερη λάμψη και στιλπνότητα των μαλλιών. Το αποτέλεσμα; Μαλλιά λαμπερά, λεία που δεν φριζάρουν.

Άψογα αποτελέσματα, με το λεπτό στόμιο φορμαρίσματος

Άψογα αποτελέσματα, με το λεπτό στόμιο φορμαρίσματος

Άψογα αποτελέσματα και λαμπερά, στιλπνά μαλλιά, με το λεπτό στόμιο φορμαρίσματος.

Φυσούνα για περισσότερο όγκο, μπούκλες και ανάλαφρο στυλ

Φυσούνα για περισσότερο όγκο, μπούκλες και ανάλαφρο στυλ

Η φυσούνα στεγνώνει τα μαλλιά με υγιή τρόπο, μειώνει το φριζάρισμα και αυξάνει τον όγκο, διαχέοντας τη ροή του αέρα στα μαλλιά. Ανασηκώνει τα μαλλιά και μεγιστοποιεί τον όγκο τους, κυρίως όταν χρησιμοποιείται στη στεφάνη του κεφαλιού και στις ρίζες - ό,τι ακριβώς χρειάζεστε για να δημιουργήσετε μπούκλες και ανάλαφρα χτενίσματα

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.2

από 5

29

Κριτικές

93%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1

17/10/2016

United Kingdom

United Kingdom

Would recommend it

I got this hair dryer after some time of looking around the internet. I am not regretting it. I loved how light it is, and how it leaves my hair so light ans so shiny and feeling fresh. DO not be fooled by the smell when you activate the ionic function, it is how it is.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8260/03 Hairdryer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8260/03 Hairdryer

18/12/2013

España

España

excelente

Es un producto magnífico y sus prestaciones son excelentes.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DryCare Prestige HP8260/00 Hairdryer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DryCare Prestige HP8260/00 Hairdryer

16/01/2023

Sverige

Sverige

Fantastisk hårtork

Jättebra hårtork som gör det den ska. Låter inte för högt, flera bra värmelägen, effektiv vilket gör att håret torkar snabbt. Har använt denna hårtork kontinuerligt under ca 10 år och den fungerar lika bra idag.

Πλεονεκτήματα

Tyst, effektiv, flera olika värmelägen, lång sladd, bra kvalitet

Μειονεκτήματα

Inga

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DryCare Prestige HP8260/00 Hårtork

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DryCare Prestige HP8260/00 Hårtork

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.