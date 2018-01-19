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Μη διαθέσιμο πλέον
ThermoProtect Ionic
2200W
Περιποίηση με εκπομπή ιόντων
Φυσούνα που κάνει μασάζ
Αυτό το σεσουάρ διαθέτει σύγχρονη, κομψή σχεδίαση. Οι απαλές, ρευστές καμπύλες και οι επιμήκεις αναλογίες αποπνέουν θηλυκότητα, ενώ οι λεπτομέρειες, τα υλικά υψηλής ποιότητας και τα φινιρίσματα αποδεικνύουν την κορυφαία απόδοση του προϊόντος.
Το σύστημα ThermoProtect παρέχει βέλτιστη θερμοκρασία στεγνώματος αλλά και επιπλέον προστασία των μαλλιών από την υπερθέρμανση. Με εξίσου ισχυρή ροή αέρα, έχετε τέλεια αποτελέσματα ενώ φροντίζετε τα μαλλιά σας.
Αυτό το επαγγελματικό σεσουάρ 2200 W δημιουργεί μία εξαιρετικά ισχυρή ροή αέρα. Το αποτέλεσμα του συνδυασμού ισχύος και ταχύτητας κάνει το στέγνωμα και το φορμάρισμα των μαλλιών σας εύκολο και γρήγορο.
4.7
από 5
136
Κριτικές
95%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Yaduma
19/01/2018
United Kingdom
Great value
feels good to use and doesn't damage hair. Love it. My thin curly hair looks great!
Η αξιολογηση έγινε για ThermoProtect Ionic HP8238/00 Hairdryer
Η αξιολογηση έγινε για ThermoProtect Ionic HP8238/00 Hairdryer
YARG
24/11/2015
United Kingdom
FANtastic, splendid hair-dryer, a pleasure to use. . .
An easy-to-use dryer, made by a very trust-worthy, reliable, world-famous firm,- this electrical-product is fabulous. It has a nicely balanced feel, and is not heavy. Its switches superbly regulate for splendid controls to its air-blow and warmness. Its body is well shaped and of good-quality plastic. All-in-all, deem it to be as good, and valuable a hair-dryer as any-one should wish for.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για ThermoProtect Ionic HP8233/03 Hairdryer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για ThermoProtect Ionic HP8233/03 Hairdryer
EXAMPLEJackie27
12/06/2015
United Kingdom
tis gr8
[Employee of philipsglobal] love it even more than I don't love it because I no longer don't love because I love it!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare Advanced HP8233/00 Hairdryer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare Advanced HP8233/00 Hairdryer