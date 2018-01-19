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  • Γρήγορο στέγνωμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία χάρη στο ThermoProtect
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  • Γρήγορο στέγνωμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία χάρη στο ThermoProtect
  • Γρήγορο στέγνωμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία χάρη στο ThermoProtect
  • Γρήγορο στέγνωμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία χάρη στο ThermoProtect
  • Γρήγορο στέγνωμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία χάρη στο ThermoProtect
  • Γρήγορο στέγνωμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία χάρη στο ThermoProtect
  • Γρήγορο στέγνωμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία χάρη στο ThermoProtect
  • Γρήγορο στέγνωμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία χάρη στο ThermoProtect
  • Γρήγορο στέγνωμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία χάρη στο ThermoProtect
  • Γρήγορο στέγνωμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία χάρη στο ThermoProtect
  • Γρήγορο στέγνωμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία χάρη στο ThermoProtect
  • Γρήγορο στέγνωμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία χάρη στο ThermoProtect
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  • Γρήγορο στέγνωμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία χάρη στο ThermoProtect
  • Γρήγορο στέγνωμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία χάρη στο ThermoProtect
  • Γρήγορο στέγνωμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία χάρη στο ThermoProtect
  • Γρήγορο στέγνωμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία χάρη στο ThermoProtect
  • Γρήγορο στέγνωμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία χάρη στο ThermoProtect
  • Γρήγορο στέγνωμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία χάρη στο ThermoProtect
  • Γρήγορο στέγνωμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία χάρη στο ThermoProtect
  • Γρήγορο στέγνωμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία χάρη στο ThermoProtect
  • Γρήγορο στέγνωμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία χάρη στο ThermoProtect
  • Γρήγορο στέγνωμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία χάρη στο ThermoProtect

Μη διαθέσιμο πλέον

DryCare AdvancedΣεσουάρ

HP8233/00

4.7
| (136) Κριτικές | 95% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Γρήγορο στέγνωμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία χάρη στο ThermoProtect
Στεγνώστε γρήγορα τα μαλλιά σας ενώ τα προστατεύετε. Αυτό το πιστολάκι διαθέτει πολλές ρυθμίσεις ταχύτητας και θερμοκρασίας, για να επιλέγετε τον τρόπο στεγνώματος που θέλετε. Διαθέτει λειτουργία ThermoProtect για γρήγορο στέγνωμα σε σταθερή ήπια θερμοκρασία, καθώς και τις λειτουργίες Ionic Care και TurboBoost.
Δείτε όλα τα οφέλη

με φυσούνα που κάνει μασάζ και στόμιο φορμαρίσματος 11 χιλ.

Γρήγορο στέγνωμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία χάρη στο ThermoProtect

  • ThermoProtect Ionic

  • 2200W

  • Περιποίηση με εκπομπή ιόντων

  • Φυσούνα που κάνει μασάζ

Κομψή, θηλυκή σχεδίαση που ενισχύει την απόδοση και την ποιότητα

Κομψή, θηλυκή σχεδίαση που ενισχύει την απόδοση και την ποιότητα

Αυτό το σεσουάρ διαθέτει σύγχρονη, κομψή σχεδίαση. Οι απαλές, ρευστές καμπύλες και οι επιμήκεις αναλογίες αποπνέουν θηλυκότητα, ενώ οι λεπτομέρειες, τα υλικά υψηλής ποιότητας και τα φινιρίσματα αποδεικνύουν την κορυφαία απόδοση του προϊόντος.

Ρύθμιση θερμοκρασίας ThermoProtect

Ρύθμιση θερμοκρασίας ThermoProtect

Το σύστημα ThermoProtect παρέχει βέλτιστη θερμοκρασία στεγνώματος αλλά και επιπλέον προστασία των μαλλιών από την υπερθέρμανση. Με εξίσου ισχυρή ροή αέρα, έχετε τέλεια αποτελέσματα ενώ φροντίζετε τα μαλλιά σας.

Επαγγελματικό 2200 W για τέλεια, επαγγελματικά αποτελέσματα

Επαγγελματικό 2200 W για τέλεια, επαγγελματικά αποτελέσματα

Αυτό το επαγγελματικό σεσουάρ 2200 W δημιουργεί μία εξαιρετικά ισχυρή ροή αέρα. Το αποτέλεσμα του συνδυασμού ισχύος και ταχύτητας κάνει το στέγνωμα και το φορμάρισμα των μαλλιών σας εύκολο και γρήγορο.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.7

από 5

136

Κριτικές

95%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1

19/01/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great value

feels good to use and doesn't damage hair. Love it. My thin curly hair looks great!

Η αξιολογηση έγινε για ThermoProtect Ionic HP8238/00 Hairdryer

Η αξιολογηση έγινε για ThermoProtect Ionic HP8238/00 Hairdryer

24/11/2015

United Kingdom

United Kingdom

FANtastic, splendid hair-dryer, a pleasure to use. . .

An easy-to-use dryer, made by a very trust-worthy, reliable, world-famous firm,- this electrical-product is fabulous. It has a nicely balanced feel, and is not heavy. Its switches superbly regulate for splendid controls to its air-blow and warmness. Its body is well shaped and of good-quality plastic. All-in-all, deem it to be as good, and valuable a hair-dryer as any-one should wish for.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για ThermoProtect Ionic HP8233/03 Hairdryer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για ThermoProtect Ionic HP8233/03 Hairdryer

12/06/2015

United Kingdom

United Kingdom

tis gr8

[Employee of philipsglobal] love it even more than I don't love it because I no longer don't love because I love it!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DryCare Advanced HP8233/00 Hairdryer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DryCare Advanced HP8233/00 Hairdryer

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.