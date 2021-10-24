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Μη διαθέσιμο πλέον
2 φορές περισσότερα ιόντα, για λαμπερά μαλλιά
Στεγνώστε γρήγορα τα μαλλιά σας ενώ τα προστατεύετε. Αυτό το πιστολάκι διαθέτει πολλές ρυθμίσεις ταχύτητας και θερμοκρασίας, για να επιλέγετε τον τρόπο στεγνώματος που θέλετε. Διαθέτει λειτουργία ThermoProtect για γρήγορο στέγνωμα σε σταθερή ήπια θερμοκρασία, καθώς και τη λειτουργία Ionic Care, για μαλλιά λαμπερά, χωρίς φριζάρισμα.
ThermoProtect Ionic
2200W
2 φορές περισσότερα ιόντα
Φυσούνα
Το σύστημα ThermoProtect παρέχει βέλτιστη θερμοκρασία στεγνώματος αλλά και επιπλέον προστασία των μαλλιών από την υπερθέρμανση. Με εξίσου ισχυρή ροή αέρα, έχετε τέλεια αποτελέσματα ενώ φροντίζετε τα μαλλιά σας.
Αυτό το επαγγελματικό σεσουάρ 2200 W δημιουργεί μία εξαιρετικά ισχυρή ροή αέρα. Το αποτέλεσμα του συνδυασμού ισχύος και ταχύτητας κάνει το στέγνωμα και το φορμάρισμα των μαλλιών σας εύκολο και γρήγορο.
Η απαιτούμενη ταχύτητα και θερμότητα μπορούν να ρυθμιστούν με ευκολία για να δημιουργήσετε το τέλειο στυλ. Έξι διαφορετικές ρυθμίσεις εξασφαλίζουν τον πλήρη έλεγχο για ακριβές και προσαρμοσμένο στα γούστα σας φορμάρισμα.
Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές
4.6
από 5
197
Κριτικές
95%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Tasosgood
24/10/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Πολύ καλό.
Πολύ καλό. Στεγνώνει τα μαλλιά χωρίς να τα φριζάρει. Είναι λίγο πιο βαρύ στο χέρι.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare Advanced HP8232/20 Hairdryer
Ημερομηνία χρήσης 2020-09-24
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare Advanced HP8232/20 Hairdryer
Ημερομηνία χρήσης 2020-09-24
Scroutzs
17/04/2020
Ελλάδα
Εγγύηση προϊόντος
Thanks for Extra guarantee.... εγγύηση... ευχαριστώ πολύ για όλα.
Πλεονεκτήματα
Γρήγορη εγκατάσταση εφαρμογών
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare Advanced HP8232/20 Hairdryer
Ημερομηνία χρήσης 2020-03-17
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare Advanced HP8232/20 Hairdryer
Ημερομηνία χρήσης 2020-03-17
GreenEyedM
04/06/2026
United Kingdom
Very sturdy!
I have this hairdryer for around 12 years. Still working great, not issues at all.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για ThermoProtect Ionic HP8234/03 Hairdryer
Ημερομηνία χρήσης 2014-08-01
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για ThermoProtect Ionic HP8234/03 Hairdryer
Ημερομηνία χρήσης 2014-08-01