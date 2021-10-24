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Μη διαθέσιμο πλέον

DryCare AdvancedΣεσουάρ

HP8232/20

4.6

| (197) Κριτικές | 95% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2 φορές περισσότερα ιόντα, για λαμπερά μαλλιά

Στεγνώστε γρήγορα τα μαλλιά σας ενώ τα προστατεύετε. Αυτό το πιστολάκι διαθέτει πολλές ρυθμίσεις ταχύτητας και θερμοκρασίας, για να επιλέγετε τον τρόπο στεγνώματος που θέλετε. Διαθέτει λειτουργία ThermoProtect για γρήγορο στέγνωμα σε σταθερή ήπια θερμοκρασία, καθώς και τη λειτουργία Ionic Care, για μαλλιά λαμπερά, χωρίς φριζάρισμα.

Δείτε όλα τα οφέλη

με φυσούνα για όγκο και στόμιο φορμαρίσματος 14 χιλ.

2 φορές περισσότερα ιόντα, για λαμπερά μαλλιά

  • ThermoProtect Ionic

  • 2200W

  • 2 φορές περισσότερα ιόντα

  • Φυσούνα

Ρύθμιση θερμοκρασίας ThermoProtect

Ρύθμιση θερμοκρασίας ThermoProtect

Το σύστημα ThermoProtect παρέχει βέλτιστη θερμοκρασία στεγνώματος αλλά και επιπλέον προστασία των μαλλιών από την υπερθέρμανση. Με εξίσου ισχυρή ροή αέρα, έχετε τέλεια αποτελέσματα ενώ φροντίζετε τα μαλλιά σας.

Επαγγελματικό 2200 W για τέλεια, επαγγελματικά αποτελέσματα

Επαγγελματικό 2200 W για τέλεια, επαγγελματικά αποτελέσματα

Αυτό το επαγγελματικό σεσουάρ 2200 W δημιουργεί μία εξαιρετικά ισχυρή ροή αέρα. Το αποτέλεσμα του συνδυασμού ισχύος και ταχύτητας κάνει το στέγνωμα και το φορμάρισμα των μαλλιών σας εύκολο και γρήγορο.

Έξι πρακτικές ρυθμίσεις ταχύτητας και θερμοκρασίας για πλήρη έλεγχο

Έξι πρακτικές ρυθμίσεις ταχύτητας και θερμοκρασίας για πλήρη έλεγχο

Η απαιτούμενη ταχύτητα και θερμότητα μπορούν να ρυθμιστούν με ευκολία για να δημιουργήσετε το τέλειο στυλ. Έξι διαφορετικές ρυθμίσεις εξασφαλίζουν τον πλήρη έλεγχο για ακριβές και προσαρμοσμένο στα γούστα σας φορμάρισμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.6

από 5

197

Κριτικές

95%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

24/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ καλό.

Πολύ καλό. Στεγνώνει τα μαλλιά χωρίς να τα φριζάρει. Είναι λίγο πιο βαρύ στο χέρι.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DryCare Advanced HP8232/20 Hairdryer

Ημερομηνία χρήσης 2020-09-24

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DryCare Advanced HP8232/20 Hairdryer

Ημερομηνία χρήσης 2020-09-24

17/04/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Εγγύηση προϊόντος

Thanks for Extra guarantee.... εγγύηση... ευχαριστώ πολύ για όλα.

Πλεονεκτήματα

Γρήγορη εγκατάσταση εφαρμογών

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DryCare Advanced HP8232/20 Hairdryer

Ημερομηνία χρήσης 2020-03-17

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DryCare Advanced HP8232/20 Hairdryer

Ημερομηνία χρήσης 2020-03-17

04/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

Very sturdy!

I have this hairdryer for around 12 years. Still working great, not issues at all.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για ThermoProtect Ionic HP8234/03 Hairdryer

Ημερομηνία χρήσης 2014-08-01

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για ThermoProtect Ionic HP8234/03 Hairdryer

Ημερομηνία χρήσης 2014-08-01

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.