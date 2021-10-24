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Μη διαθέσιμο πλέον

DryCare Advanced HP8232/00 Hairdryer

HP8232/00

4.6
| (197) Κριτικές | 95% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
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Κριτικές

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4.6

από 5

197

Κριτικές

95%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

24/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ καλό.

Πολύ καλό. Στεγνώνει τα μαλλιά χωρίς να τα φριζάρει. Είναι λίγο πιο βαρύ στο χέρι.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DryCare Advanced HP8232/20 Hairdryer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DryCare Advanced HP8232/20 Hairdryer

17/04/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Εγγύηση προϊόντος

Thanks for Extra guarantee.... εγγύηση... ευχαριστώ πολύ για όλα.

Πλεονεκτήματα

Γρήγορη εγκατάσταση εφαρμογών

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DryCare Advanced HP8232/20 Hairdryer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DryCare Advanced HP8232/20 Hairdryer

04/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

Very sturdy!

I have this hairdryer for around 12 years. Still working great, not issues at all.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για ThermoProtect Ionic HP8234/03 Hairdryer

Date of Use 2014-08-01

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για ThermoProtect Ionic HP8234/03 Hairdryer

Date of Use 2014-08-01

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