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Μη διαθέσιμο πλέον
4.6
από 5
197
Κριτικές
95%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Tasosgood
24/10/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Πολύ καλό.
Πολύ καλό. Στεγνώνει τα μαλλιά χωρίς να τα φριζάρει. Είναι λίγο πιο βαρύ στο χέρι.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare Advanced HP8232/20 Hairdryer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare Advanced HP8232/20 Hairdryer
Scroutzs
17/04/2020
Ελλάδα
Εγγύηση προϊόντος
Thanks for Extra guarantee.... εγγύηση... ευχαριστώ πολύ για όλα.
Πλεονεκτήματα
Γρήγορη εγκατάσταση εφαρμογών
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare Advanced HP8232/20 Hairdryer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare Advanced HP8232/20 Hairdryer
GreenEyedM
04/06/2026
United Kingdom
Very sturdy!
I have this hairdryer for around 12 years. Still working great, not issues at all.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για ThermoProtect Ionic HP8234/03 Hairdryer
Date of Use 2014-08-01
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για ThermoProtect Ionic HP8234/03 Hairdryer
Date of Use 2014-08-01