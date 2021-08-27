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2 χρόνια εγγύηση
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Μη διαθέσιμο πλέον
ThermoProtect
2100W
6 ρυθμίσεις θερμότητας/ταχύτητας
Ριπή ψυχρού αέρα
Το σύστημα ThermoProtect παρέχει βέλτιστη θερμοκρασία στεγνώματος αλλά και επιπλέον προστασία των μαλλιών από την υπερθέρμανση. Με εξίσου ισχυρή ροή αέρα, έχετε τέλεια αποτελέσματα ενώ φροντίζετε τα μαλλιά σας.
Αυτό το επαγγελματικό σεσουάρ 2100 W δημιουργεί μία εξαιρετικά ισχυρή ροή αέρα. Το αποτέλεσμα του συνδυασμού ισχύος και ταχύτητας κάνει το στέγνωμα και το φορμάρισμα των μαλλιών σας γρήγορη και εύκολη διαδικασία.
Η απαιτούμενη ταχύτητα και θερμότητα μπορούν να ρυθμιστούν με ευκολία για να δημιουργήσετε το τέλειο στυλ. Έξι διαφορετικές ρυθμίσεις εξασφαλίζουν τον πλήρη έλεγχο για ακριβές και προσαρμοσμένο στα γούστα σας φορμάρισμα.
4.6
από 5
176
Κριτικές
97%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Stone77
27/08/2021
Ελλάδα
Απλά υπέροχο
Τιμή-αξιοπιστία-εγγύηση. Το προϊόν είναι απλά καταπληκτικό. Ότι καλύτερο για τα λεφτά του.
Πλεονεκτήματα
Βάρος, τιμή.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare Advanced HP8230/00 Σεσουάρ
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare Advanced HP8230/00 Σεσουάρ
μαγια
09/05/2021
Ελλάδα
POLY KALO
ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ παλι αυτο το πιαστολακι πριν 2 χρονια και συνεχιζω να το εχω οποτε το ξαναπηρα τωρα πολυ καλο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare Advanced HP8230/00 Σεσουάρ
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare Advanced HP8230/00 Σεσουάρ
Chris 2
04/02/2021
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Πολύ λειτουργικό και πολύ ανθεκτικό
Είναι εύκολο στην χρήση, έχει εργονομική λαβή και δυνατό μοτέρ
Πλεονεκτήματα
Ανθεκτικό, εύκολο στην χρήση και λειτουργικό
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare Advanced HP8230/00 Σεσουάρ
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare Advanced HP8230/00 Σεσουάρ