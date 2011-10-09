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Μη διαθέσιμο πλέον
Στεγνώστε και φορμάρετε τα μαλλιά σας όπως θέλετε
Αποκτήστε τον έλεγχο του στεγνώματός σας με το SalonDry Control. Με επαγγελματική ισχύ στεγνώματος 2200 W, 4 φορές πιο βελτιωμένο σύστημα ιονισμού και πολλές ρυθμίσεις, υπόσχεται τέλεια αποτελέσματα, από απλό στέγνωμα μέχρι εντυπωσιακά χτενίσματα.
2200W
Αυτό το επαγγελματικό σεσουάρ 2200 W δημιουργεί μία εξαιρετικά ισχυρή ροή αέρα. Το αποτέλεσμα του συνδυασμού ισχύος και ταχύτητας κάνει το στέγνωμα και το φορμάρισμα των μαλλιών σας εύκολο και γρήγορο.
Χαρίζει στα μαλλιά σας εντατική ενίσχυση με ιοντική περιποίηση. Αυτό το σεσουάρ εκλύει 4 φορές περισσότερα αρνητικά φορτισμένα ιόντα σε σύγκριση με άλλα σεσουάρ. Αυτή η εκπληκτική ροή ιόντων εξαλείφει περισσότερο το στατικό ηλεκτρισμό, προστατεύει τα μαλλιά σας και λειαίνει τα λέπια των τριχών. Το αποτέλεσμα; Απόλυτα λαμπερά μαλλιά που δεν φριζάρουν. Αφήστε τα να λάμψουν!
Η απαιτούμενη ταχύτητα και θερμότητα μπορούν να ρυθμιστούν με ευκολία για να δημιουργήσετε το τέλειο στυλ. Έξι διαφορετικές ρυθμίσεις εξασφαλίζουν τον πλήρη έλεγχο για ακριβές και προσαρμοσμένο στα γούστα σας φορμάρισμα.
4.2
από 5
16
Κριτικές
94%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
andrea1961
09/10/2011
United Kingdom
this hairdryer is powerfull and light
i decided to buy this particular hairdryer as i used one at a friends house and was very impressed with the design, power and features of it, it is far more superior than my previous hair dryer despite it being a well branded model,i especially liked the long power cord for ease of use and the weight making it a pleasure to hold for long periods of time
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP8183/07 Hairdryer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP8183/07 Hairdryer
Elisa13
15/05/2012
Italia
davvero pratico
rapporto qualità prezzo imbattibile. di facile impugnatura e leggerissimo!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SalonDry Control HP8183/00 Asciugacapelli
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SalonDry Control HP8183/00 Asciugacapelli
Filip
03/12/2013
België
Redelijk tevreden
Is nogal lomp, wat meer elegantie, makkelijker in de hand liggend zou beter zijn.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SalonDry Control HP8183/00 Föhn
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SalonDry Control HP8183/00 Föhn