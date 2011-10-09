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Μη διαθέσιμο πλέον

SalonDry ControlΣεσουάρ

HP8183/00

4.2

| (16) Κριτικές | 94% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Στεγνώστε και φορμάρετε τα μαλλιά σας όπως θέλετε

Αποκτήστε τον έλεγχο του στεγνώματός σας με το SalonDry Control. Με επαγγελματική ισχύ στεγνώματος 2200 W, 4 φορές πιο βελτιωμένο σύστημα ιονισμού και πολλές ρυθμίσεις, υπόσχεται τέλεια αποτελέσματα, από απλό στέγνωμα μέχρι εντυπωσιακά χτενίσματα.

Δείτε όλα τα οφέλη

Πιστολάκι SalonDry Control

Στεγνώστε και φορμάρετε τα μαλλιά σας όπως θέλετε

  • 2200W

Επαγγελματικό 2200 W για τέλεια, επαγγελματικά αποτελέσματα

Επαγγελματικό 2200 W για τέλεια, επαγγελματικά αποτελέσματα

Αυτό το επαγγελματικό σεσουάρ 2200 W δημιουργεί μία εξαιρετικά ισχυρή ροή αέρα. Το αποτέλεσμα του συνδυασμού ισχύος και ταχύτητας κάνει το στέγνωμα και το φορμάρισμα των μαλλιών σας εύκολο και γρήγορο.

4 φορές ισχυρότερο σύστημα ιονισμού, για απόλυτη λάμψη

4 φορές ισχυρότερο σύστημα ιονισμού, για απόλυτη λάμψη

Χαρίζει στα μαλλιά σας εντατική ενίσχυση με ιοντική περιποίηση. Αυτό το σεσουάρ εκλύει 4 φορές περισσότερα αρνητικά φορτισμένα ιόντα σε σύγκριση με άλλα σεσουάρ. Αυτή η εκπληκτική ροή ιόντων εξαλείφει περισσότερο το στατικό ηλεκτρισμό, προστατεύει τα μαλλιά σας και λειαίνει τα λέπια των τριχών. Το αποτέλεσμα; Απόλυτα λαμπερά μαλλιά που δεν φριζάρουν. Αφήστε τα να λάμψουν!

Έξι πρακτικές ρυθμίσεις ταχύτητας και θερμοκρασίας για πλήρη έλεγχο

Έξι πρακτικές ρυθμίσεις ταχύτητας και θερμοκρασίας για πλήρη έλεγχο

Η απαιτούμενη ταχύτητα και θερμότητα μπορούν να ρυθμιστούν με ευκολία για να δημιουργήσετε το τέλειο στυλ. Έξι διαφορετικές ρυθμίσεις εξασφαλίζουν τον πλήρη έλεγχο για ακριβές και προσαρμοσμένο στα γούστα σας φορμάρισμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.2

από 5

16

Κριτικές

94%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

this hairdryer is powerfull and light

i decided to buy this particular hairdryer as i used one at a friends house and was very impressed with the design, power and features of it, it is far more superior than my previous hair dryer despite it being a well branded model,i especially liked the long power cord for ease of use and the weight making it a pleasure to hold for long periods of time

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8183/07 Hairdryer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8183/07 Hairdryer

15/05/2012

Italia

Italia

davvero pratico

rapporto qualità prezzo imbattibile. di facile impugnatura e leggerissimo!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SalonDry Control HP8183/00 Asciugacapelli

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SalonDry Control HP8183/00 Asciugacapelli

03/12/2013

België

België

Redelijk tevreden

Is nogal lomp, wat meer elegantie, makkelijker in de hand liggend zou beter zijn.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SalonDry Control HP8183/00 Föhn

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SalonDry Control HP8183/00 Föhn

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