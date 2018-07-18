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Μη διαθέσιμο πλέον

SatinelleΣυσκευή αποτρίχωσης

HP6609/01

3

| (2) Κριτικές

Εξαιρετική επαφή με το δέρμα για λεία αποτελέσματα

Ξεκινήστε την αποτρίχωση με αυτό το νέο σύστημα της Philips που αφαιρεί ακόμα τις πιο κοντές τρίχες από τη ρίζα και αφήνει το δέρμα σας λείο για εβδομάδες. Συνοδεύεται από ένα μοναδικό σετ εξαρτημάτων για αρχάριους που θα σας εξασφαλίσουν βέλτιστα αποτελέσματα.

Δείτε όλα τα οφέλη

Πιάνει ακόμα και τις πιο κοντές τρίχες για εξαιρετικά αποτελέσματα

Εξαιρετική επαφή με το δέρμα για λεία αποτελέσματα

  • Για όλο το σώμα

  • με εξάρτημα ψαλιδίσματος για μπικίνι

Κάλυμμα opti-start + σύστημα μασάζ για απαλή και αποτελεσματική αποτρίχωση

Κάλυμμα opti-start + σύστημα μασάζ για απαλή και αποτελεσματική αποτρίχωση

Για μέγιστη συνεχή επαφή με το δέρμα ενώ παράλληλα το χαλαρώνει κατά τη διάρκεια της αποτρίχωσης, αυτός ο συνδυασμός εξαρτημάτων τοποθετεί τη συσκευή αποτρίχωσης στην ιδανική γωνία για σταθερά αποτελεσματική αφαίρεση των τριχών

Εξάρτημα ανασήκωσης των τριχών με σύστημα μασάζ

Εξάρτημα ανασήκωσης των τριχών με σύστημα μασάζ

Ανασηκώνει ακόμα και τις πιο κοντές τρίχες και εξασφαλίζει βαθιά αποτρίχωση ενώ παράλληλα χαλαρώνει το δέρμα σας για απαλότερη αφαίρεση των τριχών.

Καπάκι για πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματος

Καπάκι για πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματος

Ειδικά σχεδιασμένο για πιο ευαίσθητες επιδερμίδες, επιτρέπει απαλή αποτρίχωση στις ευαίσθητες περιοχές.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.0

από 5

2

Κριτικές

4
3
2

18/07/2018

Italia

Italia

Comodità

Ha una buona potenza in grado di togliere in pochi minuti i peli dalla radice. È comodo perché è maneggevole e lo posso portare anche in viaggio. Lo uso una volta alla settimana i peli ricrescono facilmente e questo epilatore mi aiuta tanto a prendere cura del mio corpo.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6609/01 Epilatore

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6609/01 Epilatore

27/06/2014

España

España

Este producto no me sirvio.

La depiladora no me sirvio para depilarme, por que lo unico que logro fue encarnarme los bellos, sacarme algunos de raíz y otros recortarlos! el cabezal de recorte es el unico que utilizo, y hace poco empezo a fallar! es lo unico que utilizo de la depiladora y ya no funciona bien.. que solución pueden darme?

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6609/01 Depiladora

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6609/01 Depiladora

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.