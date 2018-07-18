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Μη διαθέσιμο πλέον
HP6609/01
Εξαιρετική επαφή με το δέρμα για λεία αποτελέσματα
Ξεκινήστε την αποτρίχωση με αυτό το νέο σύστημα της Philips που αφαιρεί ακόμα τις πιο κοντές τρίχες από τη ρίζα και αφήνει το δέρμα σας λείο για εβδομάδες. Συνοδεύεται από ένα μοναδικό σετ εξαρτημάτων για αρχάριους που θα σας εξασφαλίσουν βέλτιστα αποτελέσματα.
Για όλο το σώμα
με εξάρτημα ψαλιδίσματος για μπικίνι
Για μέγιστη συνεχή επαφή με το δέρμα ενώ παράλληλα το χαλαρώνει κατά τη διάρκεια της αποτρίχωσης, αυτός ο συνδυασμός εξαρτημάτων τοποθετεί τη συσκευή αποτρίχωσης στην ιδανική γωνία για σταθερά αποτελεσματική αφαίρεση των τριχών
Ανασηκώνει ακόμα και τις πιο κοντές τρίχες και εξασφαλίζει βαθιά αποτρίχωση ενώ παράλληλα χαλαρώνει το δέρμα σας για απαλότερη αφαίρεση των τριχών.
Ειδικά σχεδιασμένο για πιο ευαίσθητες επιδερμίδες, επιτρέπει απαλή αποτρίχωση στις ευαίσθητες περιοχές.
3.0
από 5
2
Κριτικές
Eliana
18/07/2018
Italia
Comodità
Ha una buona potenza in grado di togliere in pochi minuti i peli dalla radice. È comodo perché è maneggevole e lo posso portare anche in viaggio. Lo uso una volta alla settimana i peli ricrescono facilmente e questo epilatore mi aiuta tanto a prendere cura del mio corpo.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6609/01 Epilatore
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6609/01 Epilatore
Flor18
27/06/2014
España
Este producto no me sirvio.
La depiladora no me sirvio para depilarme, por que lo unico que logro fue encarnarme los bellos, sacarme algunos de raíz y otros recortarlos! el cabezal de recorte es el unico que utilizo, y hace poco empezo a fallar! es lo unico que utilizo de la depiladora y ya no funciona bien.. que solución pueden darme?
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6609/01 Depiladora
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6609/01 Depiladora