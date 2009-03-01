2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
HP6608/01
Εξαιρετική επαφή με το δέρμα για λεία αποτελέσματα
Ξεκινήστε την αποτρίχωση με αυτό το νέο σύστημα της Philips που αφαιρεί ακόμα τις πιο κοντές τρίχες από τη ρίζα και αφήνει το δέρμα σας λείο για εβδομάδες. Συνοδεύεται από ένα μοναδικό σετ εξαρτημάτων για αρχάριους που θα σας εξασφαλίσουν βέλτιστα αποτελέσματα.
Βέλτιστη εκκίνηση
Για μέγιστη συνεχή επαφή με το δέρμα ενώ παράλληλα το χαλαρώνει κατά τη διάρκεια της αποτρίχωσης, αυτός ο συνδυασμός εξαρτημάτων τοποθετεί τη συσκευή αποτρίχωσης στην ιδανική γωνία για σταθερά αποτελεσματική αφαίρεση των τριχών
Ανασηκώνει ακόμα και τις πιο κοντές τρίχες και εξασφαλίζει βαθιά αποτρίχωση, ενώ παράλληλα χαλαρώνει το δέρμα σας για απαλότερη αφαίρεση των τριχών
Ειδικά σχεδιασμένο για πιο ευαίσθητες επιδερμίδες, επιτρέπει απαλή αποτρίχωση στις ευαίσθητες περιοχές.
Κριτικές