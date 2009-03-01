Εξαιρετική επαφή με το δέρμα για λεία αποτελέσματα

Ξεκινήστε την αποτρίχωση με αυτό το νέο σύστημα της Philips που αφαιρεί ακόμα τις πιο κοντές τρίχες από τη ρίζα και αφήνει το δέρμα σας λείο για εβδομάδες. Συνοδεύεται από ένα μοναδικό σετ εξαρτημάτων για αρχάριους που θα σας εξασφαλίσουν βέλτιστα αποτελέσματα.