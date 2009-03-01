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  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
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Μη διαθέσιμο πλέον

SatinelleΣυσκευή αποτρίχωσης

HP6608/01

Εξαιρετική επαφή με το δέρμα για λεία αποτελέσματα

Ξεκινήστε την αποτρίχωση με αυτό το νέο σύστημα της Philips που αφαιρεί ακόμα τις πιο κοντές τρίχες από τη ρίζα και αφήνει το δέρμα σας λείο για εβδομάδες. Συνοδεύεται από ένα μοναδικό σετ εξαρτημάτων για αρχάριους που θα σας εξασφαλίσουν βέλτιστα αποτελέσματα.

Δείτε όλα τα οφέλη

Πιάνει ακόμα και τις πιο κοντές τρίχες για εξαιρετικά αποτελέσματα

Εξαιρετική επαφή με το δέρμα για λεία αποτελέσματα

  • Βέλτιστη εκκίνηση

Κάλυμμα opti-start + σύστημα μασάζ για απαλή και αποτελεσματική αποτρίχωση

Κάλυμμα opti-start + σύστημα μασάζ για απαλή και αποτελεσματική αποτρίχωση

Για μέγιστη συνεχή επαφή με το δέρμα ενώ παράλληλα το χαλαρώνει κατά τη διάρκεια της αποτρίχωσης, αυτός ο συνδυασμός εξαρτημάτων τοποθετεί τη συσκευή αποτρίχωσης στην ιδανική γωνία για σταθερά αποτελεσματική αφαίρεση των τριχών

Χρησιμοποιήστε αυτό το εξάρτημα για βαθιά και πιο ήπια αποτρίχωση

Χρησιμοποιήστε αυτό το εξάρτημα για βαθιά και πιο ήπια αποτρίχωση

Ανασηκώνει ακόμα και τις πιο κοντές τρίχες και εξασφαλίζει βαθιά αποτρίχωση, ενώ παράλληλα χαλαρώνει το δέρμα σας για απαλότερη αφαίρεση των τριχών

Καπάκι για πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματος

Καπάκι για πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματος

Ειδικά σχεδιασμένο για πιο ευαίσθητες επιδερμίδες, επιτρέπει απαλή αποτρίχωση στις ευαίσθητες περιοχές.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.