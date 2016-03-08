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Μη διαθέσιμο πλέον
Satinelle Ice Premium
Η πρώτη κεραμική συσκευή αποτρίχωσης με έξτρα παγοκύστη και ενισχυμένο σύστημα μασάζ (τεχνολογία sonic)
Το μασάζ σε υψηλή συχνότητα ελαχιστοποιεί την αίσθηση του τραβήγματος.
Μειώνει τον κίνδυνο αλλεργικού ερεθισμού, φροντίζοντας περισσότερο το δέρμα σας.
Ακολουθεί απόλυτα τις καμπύλες του σώματός σας για βέλτιστη ψύξη και απαλή αποτρίχωση.
4.3
από 5
3
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
chisi
08/03/2016
España
Buen producto
Producto muy recomendable. Hace ya muchos años que la tengo y funciona perfectamente.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6502/00 Depiladora
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6502/00 Depiladora
angelique2a
06/08/2013
France
Bon produit mais..
Très bon produit, épile très bien mais cela fait un an que je l'ai et l'une des pièce à l'interieur de la piece s'est usée et il faut donc changer la tête sinon celle ci se coince pendant l'épilation jusqu'a ne plus rien épiler du tout...
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6502/00 Épilateur
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6502/00 Épilateur
diinee
06/08/2013
France
Bon produit mais..
Très bon produit, épile très bien mais cela fait un an que je l'ai et l'une des pièce à l'interieur de la piece s'est usée et il faut donc changer la tête sinon celle ci se coince pendant l'épilation jusqu'a ne plus rien épiler du tout...
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6502/00 Épilateur
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6502/00 Épilateur