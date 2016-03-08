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Μη διαθέσιμο πλέον

SatinelleΣυσκευή αποτρίχωσης

HP6502/00

4.3

| (3) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Satinelle Ice Premium

Η πρώτη κεραμική συσκευή αποτρίχωσης με έξτρα παγοκύστη και ενισχυμένο σύστημα μασάζ (τεχνολογία sonic)

Δείτε όλα τα οφέλη

Η πιο απαλή συσκευή αποτρίχωσης με παγοκύστη και μασάζ (τεχνολογία sonic)

Satinelle Ice Premium

Ενισχυμένο ενεργό σύστημα μασάζ

Το μασάζ σε υψηλή συχνότητα ελαχιστοποιεί την αίσθηση του τραβήγματος.

Υποαλλεργικοί δίσκοι

Υποαλλεργικοί δίσκοι

Μειώνει τον κίνδυνο αλλεργικού ερεθισμού, φροντίζοντας περισσότερο το δέρμα σας.

Έξτρα παγοκύστη

Ακολουθεί απόλυτα τις καμπύλες του σώματός σας για βέλτιστη ψύξη και απαλή αποτρίχωση.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.3

από 5

3

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

08/03/2016

España

España

Buen producto

Producto muy recomendable. Hace ya muchos años que la tengo y funciona perfectamente.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6502/00 Depiladora

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6502/00 Depiladora

06/08/2013

France

France

Bon produit mais..

Très bon produit, épile très bien mais cela fait un an que je l'ai et l'une des pièce à l'interieur de la piece s'est usée et il faut donc changer la tête sinon celle ci se coince pendant l'épilation jusqu'a ne plus rien épiler du tout...

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6502/00 Épilateur

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6502/00 Épilateur

06/08/2013

France

France

Bon produit mais..

Très bon produit, épile très bien mais cela fait un an que je l'ai et l'une des pièce à l'interieur de la piece s'est usée et il faut donc changer la tête sinon celle ci se coince pendant l'épilation jusqu'a ne plus rien épiler du tout...

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6502/00 Épilateur

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle HP6502/00 Épilateur

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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