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Μη διαθέσιμο πλέον
Μοναδικό κεραμικό σύστημα αποτρίχωσης από την Philips
Χάρη στις καταπραϋντικές ιδιότητες του πάγου και το ενσωματωμένο σύστημα μασάζ, η νέα Satinelle Ice μειώνει σημαντικά τον πόνο που δημιουργεί συνήθως η αποτρίχωση. Επίσης, το υποαλλεργικό σύστημα κεραμικών δίσκων δεν ερεθίζει το ευαίσθητο δέρμα.
Μπλε
Η πατενταρισμένη παγοκύστη καταπραΰνει το δέρμα και μειώνει τη δυσάρεστη αίσθηση που δημιουργεί η αποτρίχωση. Η σπαστή κεφαλή ακολουθεί τις καμπύλες του σώματός σας για βέλτιστη ψύξη και μείωση του πόνου.
Ακολουθεί τις γραμμές του σώματος για μέγιστη μείωση του πόνου κατά την αποτρίχωση, ενώ παγώνει και καταπραΰνει το δέρμα αμέσως μετά την αποτρίχωση.
Λειτουργεί σε συνδυασμό με την παγοκύστη, καταπραΰνοντας την αίσθηση της αποτρίχωσης.
4.0
από 5
2
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Axel
02/10/2012
United Kingdom
Excellent product for general hair removal. Not so good for smaller nooks & crannies!
This is an excellent product for removing hair from the legs! And my hair doesn't grow back half as quick as shaving, you have to give it a few goes to get complete coverage. It's too big & the wrong shape for me to use under the arms.
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Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Ice HP6491/00 Epilator
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Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Ice HP6491/00 Epilator
argunova
03/12/2013
España
Estupenda para evitar el dolor
Es un producto con el que he notado que el pelo tarda más en crecer y además cuando sale es más debil, lo más importante, con la incorporación del frio, el dolor disminuye bastante.
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Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Ice HP6491/00 Depiladora
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Ice HP6491/00 Depiladora