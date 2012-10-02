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Μη διαθέσιμο πλέον

Satinelle IceΣυσκευή αποτρίχωσης

HP6491/00

4

| (2) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Μοναδικό κεραμικό σύστημα αποτρίχωσης από την Philips

Χάρη στις καταπραϋντικές ιδιότητες του πάγου και το ενσωματωμένο σύστημα μασάζ, η νέα Satinelle Ice μειώνει σημαντικά τον πόνο που δημιουργεί συνήθως η αποτρίχωση. Επίσης, το υποαλλεργικό σύστημα κεραμικών δίσκων δεν ερεθίζει το ευαίσθητο δέρμα.

Δείτε όλα τα οφέλη

Πάγος και μασάζ για πιο ήπια αφαίρεση τριχών

Μοναδικό κεραμικό σύστημα αποτρίχωσης από την Philips

  • Μπλε

Κουμπωτή παγοκύστη

Η πατενταρισμένη παγοκύστη καταπραΰνει το δέρμα και μειώνει τη δυσάρεστη αίσθηση που δημιουργεί η αποτρίχωση. Η σπαστή κεφαλή ακολουθεί τις καμπύλες του σώματός σας για βέλτιστη ψύξη και μείωση του πόνου.

Περιστρεφόμενη κεφαλή ψύξης

Ακολουθεί τις γραμμές του σώματος για μέγιστη μείωση του πόνου κατά την αποτρίχωση, ενώ παγώνει και καταπραΰνει το δέρμα αμέσως μετά την αποτρίχωση.

Ενσωματωμένο σύστημα μασάζ

Λειτουργεί σε συνδυασμό με την παγοκύστη, καταπραΰνοντας την αίσθηση της αποτρίχωσης.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.0

από 5

2

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

5
3
2
1

02/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent product for general hair removal. Not so good for smaller nooks & crannies!

This is an excellent product for removing hair from the legs! And my hair doesn't grow back half as quick as shaving, you have to give it a few goes to get complete coverage. It's too big & the wrong shape for me to use under the arms.

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Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Ice HP6491/00 Epilator

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03/12/2013

España

España

Estupenda para evitar el dolor

Es un producto con el que he notado que el pelo tarda más en crecer y además cuando sale es más debil, lo más importante, con la incorporación del frio, el dolor disminuye bastante.

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Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Ice HP6491/00 Depiladora

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Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Ice HP6491/00 Depiladora

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