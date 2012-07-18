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Μη διαθέσιμο πλέον

Body PerfectΚοπτική μπικίνι

HP6379/00

3.9

| (27) Κριτικές | 85% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Επαγγελματικά αποτελέσματα στο σπίτι

Τριμάρετε, διαμορφώστε ή απαλλαγείτε από την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα στο σώμα και το πρόσωπο με αυτό το τρίμερ εξαιρετικής ακριβείας που προσφέρει μεταξένια απαλότητα με εκπληκτική ακρίβεια.

Δείτε όλα τα οφέλη

Τρίμερ εξαιρετικής ακρίβειας, λιγότεροι ερεθισμοί

Επαγγελματικά αποτελέσματα στο σπίτι

  • Τριμάρισμα, διαμόρφωση,

  • ξύρισμα και αποτρίχωση

Ασημί χτένα ιόντων για υγιεινή προστασία

Ασημί χτένα ιόντων για υγιεινή προστασία

Για χρήση μέσα και έξω από το ντους

Για υγρή και στεγνή χρήση: για χρήση μέσα και έξω από το ντους, καθαρίζεται με ένα απλό ξέβγαλμα.

Η φόρτιση διαρκεί έως και 60 λεπτά

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.9

από 5

27

Κριτικές

85%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2

18/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant product

I m v impressed and satisfied with this trimmer coz it does wat it says I never used this kind of product b4 but now I m fan of Philip bikny trimmer, v well designed,easy to use above all results r great really gives silky smooth touch will definitely recommend to others it is expensive but if the product gives u good results n satisfaction thn price is not a problem.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer

15/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Easy to use

This product deliveries what it promisses. It's easy to use because of its design. Light, no need to be connected on the power... perfect!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer

19/01/2012

United Kingdom

United Kingdom

An amazing shaver!

I have tried many exfoliators and they have always been large in size, painful to use and not easy to remove hairs from tricky places. This shaver is great! It's small and compact, easy to manoeuvre round body contours and is not too painful. I would definitely recommend this product. A great buy!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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