2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
Επαγγελματικά αποτελέσματα στο σπίτι
Τριμάρετε, διαμορφώστε ή απαλλαγείτε από την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα στο σώμα και το πρόσωπο με αυτό το τρίμερ εξαιρετικής ακριβείας που προσφέρει μεταξένια απαλότητα με εκπληκτική ακρίβεια.
Τριμάρισμα, διαμόρφωση,
ξύρισμα και αποτρίχωση
Για υγρή και στεγνή χρήση: για χρήση μέσα και έξω από το ντους, καθαρίζεται με ένα απλό ξέβγαλμα.
Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές
3.9
από 5
27
Κριτικές
85%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Snkw
18/07/2012
United Kingdom
Brilliant product
I m v impressed and satisfied with this trimmer coz it does wat it says I never used this kind of product b4 but now I m fan of Philip bikny trimmer, v well designed,easy to use above all results r great really gives silky smooth touch will definitely recommend to others it is expensive but if the product gives u good results n satisfaction thn price is not a problem.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
Barimi
15/07/2012
United Kingdom
Easy to use
This product deliveries what it promisses. It's easy to use because of its design. Light, no need to be connected on the power... perfect!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
AltAx
19/01/2012
United Kingdom
An amazing shaver!
I have tried many exfoliators and they have always been large in size, painful to use and not easy to remove hairs from tricky places. This shaver is great! It's small and compact, easy to manoeuvre round body contours and is not too painful. I would definitely recommend this product. A great buy!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer