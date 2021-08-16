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Μη διαθέσιμο πλέον
HP4992/00
Σεσουάρ για προσωπική χρήση ακόμη και από επαγγελματίες
Θέλετε να στεγνώνετε τα μαλλιά σας σαν επαγγελματίας; Το SalonDry Pro, με ισχύ στεγνώματος 2000 W σε συνδυασμό με ένα εξαιρετικά επαγγελματικό μοτέρ AC, είναι το σεσουάρ που χρειάζεστε, εάν θέλετε να αποκτήσετε στέγνωμα κομμωτηρίου.
2000 W
Αυτό το επαγγελματικό σεσουάρ 2000 W δημιουργεί μία εξαιρετικά ισχυρή ροή αέρα. Το αποτέλεσμα του συνδυασμού ισχύος και ταχύτητας κάνει το στέγνωμα και το φορμάρισμα των μαλλιών σας εύκολο και γρήγορο.
Αυτός ο τύπος μοτέρ έχει σχεδιαστεί ειδικά για την επαγγελματική αγορά και σας παρέχει πολλά πλεονεκτήματα. Το σημαντικότερο είναι ότι έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα συνηθισμένα μοτέρ, το οποίο παρατείνει τη διάρκεια ζωής του σεσουάρ σας κατά 50%. Επιπλέον, διαθέτει πανίσχυρη ροή αέρα για γρήγορο και αποτελεσματικό στέγνωμα.
Η απαιτούμενη ταχύτητα και θερμότητα μπορούν να ρυθμιστούν με ευκολία για να δημιουργήσετε το τέλειο στυλ. Έξι διαφορετικές ρυθμίσεις εξασφαλίζουν τον πλήρη έλεγχο για ακριβές και προσαρμοσμένο στα γούστα σας φορμάρισμα.
4.0
από 5
4
Κριτικές
Kristel-09
16/08/2021
Nederland
Na 15 jaar nog steeds als nieuw
Ik heb deze föhn inmiddels meer dan 15 jaar en hij doet het nog net zo goed als de eerste dag dat ik hem kreeg. Ben er onwijs blij mee! Ook de koel stand is erg fijn bij het stylen.
Πλεονεκτήματα
Koelstand en betrouwbaar
Μειονεκτήματα
Koelstand mag misschien nog ietsje koeler
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SalonDry Pro AC HP4992/00 Föhn
Ημερομηνία χρήσης 2019-08-16
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SalonDry Pro AC HP4992/00 Föhn
Ημερομηνία χρήσης 2019-08-16
Silvija
07/10/2017
Sverige
Bästa köpet
Bra funktioner, lätt och torkar snabbt. Riktigt frisör hårfön.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer
MST1
16/05/2015
Österreich
Super Performance
ein fön mit power und dies seit vielen jahren! liegt gut in der hand ...
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SalonDry Pro AC HP4992/00 Haartrockner
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SalonDry Pro AC HP4992/00 Haartrockner