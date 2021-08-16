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Μη διαθέσιμο πλέον

SalonDry Pro ACΣεσουάρ

HP4992/00

4

| (4) Κριτικές

Σεσουάρ για προσωπική χρήση ακόμη και από επαγγελματίες

Θέλετε να στεγνώνετε τα μαλλιά σας σαν επαγγελματίας; Το SalonDry Pro, με ισχύ στεγνώματος 2000 W σε συνδυασμό με ένα εξαιρετικά επαγγελματικό μοτέρ AC, είναι το σεσουάρ που χρειάζεστε, εάν θέλετε να αποκτήσετε στέγνωμα κομμωτηρίου.

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SalonDry Pro AC

Σεσουάρ για προσωπική χρήση ακόμη και από επαγγελματίες

  • 2000 W

Επαγγελματικό 2000 W για τέλεια, επαγγελματικά αποτελέσματα

Επαγγελματικό 2000 W για τέλεια, επαγγελματικά αποτελέσματα

Αυτό το επαγγελματικό σεσουάρ 2000 W δημιουργεί μία εξαιρετικά ισχυρή ροή αέρα. Το αποτέλεσμα του συνδυασμού ισχύος και ταχύτητας κάνει το στέγνωμα και το φορμάρισμα των μαλλιών σας εύκολο και γρήγορο.

Επαγγελματικό μοτέρ AC για 50% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Επαγγελματικό μοτέρ AC για 50% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Αυτός ο τύπος μοτέρ έχει σχεδιαστεί ειδικά για την επαγγελματική αγορά και σας παρέχει πολλά πλεονεκτήματα. Το σημαντικότερο είναι ότι έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα συνηθισμένα μοτέρ, το οποίο παρατείνει τη διάρκεια ζωής του σεσουάρ σας κατά 50%. Επιπλέον, διαθέτει πανίσχυρη ροή αέρα για γρήγορο και αποτελεσματικό στέγνωμα.

Έξι πρακτικές ρυθμίσεις ταχύτητας και θερμοκρασίας για πλήρη έλεγχο

Έξι πρακτικές ρυθμίσεις ταχύτητας και θερμοκρασίας για πλήρη έλεγχο

Η απαιτούμενη ταχύτητα και θερμότητα μπορούν να ρυθμιστούν με ευκολία για να δημιουργήσετε το τέλειο στυλ. Έξι διαφορετικές ρυθμίσεις εξασφαλίζουν τον πλήρη έλεγχο για ακριβές και προσαρμοσμένο στα γούστα σας φορμάρισμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.0

από 5

4

Κριτικές

4
3
2

16/08/2021

Nederland

Nederland

Na 15 jaar nog steeds als nieuw

Ik heb deze föhn inmiddels meer dan 15 jaar en hij doet het nog net zo goed als de eerste dag dat ik hem kreeg. Ben er onwijs blij mee! Ook de koel stand is erg fijn bij het stylen.

Πλεονεκτήματα

Koelstand en betrouwbaar

Μειονεκτήματα

Koelstand mag misschien nog ietsje koeler

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Η αξιολογηση έγινε για SalonDry Pro AC HP4992/00 Föhn

Ημερομηνία χρήσης 2019-08-16

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SalonDry Pro AC HP4992/00 Föhn

Ημερομηνία χρήσης 2019-08-16

07/10/2017

Sverige

Sverige

Bästa köpet

Bra funktioner, lätt och torkar snabbt. Riktigt frisör hårfön.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer

16/05/2015

Österreich

Österreich

Super Performance

ein fön mit power und dies seit vielen jahren! liegt gut in der hand ...

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SalonDry Pro AC HP4992/00 Haartrockner

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SalonDry Pro AC HP4992/00 Haartrockner

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.