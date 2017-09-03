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Μη διαθέσιμο πλέον

SalonDry ControlΣεσουάρ

HP4983/00

4.7

| (3) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Το σεσουάρ που σας δίνει τα αποτελέσματα που θέλετε

Πάρτε τον έλεγχο του στεγνώματος στα χέρια σας με το SalonDry Control. Η επαγγελματική ισχύς στεγνώματος 2100 W, η τεχνολογία περιποίησης με ιόντα και οι πολλαπλές ρυθμίσεις υπόσχονται τέλεια αποτελέσματα, από απλό στέγνωμα έως εντυπωσιακά χτενίσματα.

Δείτε όλα τα οφέλη

SalonDry Control

Το σεσουάρ που σας δίνει τα αποτελέσματα που θέλετε

  • 2100W

Φυσούνα για περισσότερο όγκο, μπούκλες και ανάλαφρο στυλ

Φυσούνα για περισσότερο όγκο, μπούκλες και ανάλαφρο στυλ

Η φυσούνα στεγνώνει τα μαλλιά με υγιή τρόπο, μειώνει το φριζάρισμα και αυξάνει τον όγκο, διαχέοντας τη ροή του αέρα στα μαλλιά. Ανασηκώνει τα μαλλιά και μεγιστοποιεί τον όγκο τους, κυρίως όταν χρησιμοποιείται στη στεφάνη του κεφαλιού και στις ρίζες - ό,τι ακριβώς χρειάζεστε για να δημιουργήσετε μπούκλες και ανάλαφρα χτενίσματα

Επαγγελματικό 2100 W για τέλεια, επαγγελματικά αποτελέσματα

Επαγγελματικό 2100 W για τέλεια, επαγγελματικά αποτελέσματα

Αυτό το επαγγελματικό σεσουάρ 2100 W δημιουργεί μία εξαιρετικά ισχυρή ροή αέρα. Το αποτέλεσμα του συνδυασμού ισχύος και ταχύτητας κάνει το στέγνωμα και το φορμάρισμα των μαλλιών σας γρήγορη και εύκολη διαδικασία.

Έξι πρακτικές ρυθμίσεις ταχύτητας και θερμοκρασίας για πλήρη έλεγχο

Έξι πρακτικές ρυθμίσεις ταχύτητας και θερμοκρασίας για πλήρη έλεγχο

Η απαιτούμενη ταχύτητα και θερμότητα μπορούν να ρυθμιστούν με ευκολία για να δημιουργήσετε το τέλειο στυλ. Έξι διαφορετικές ρυθμίσεις εξασφαλίζουν τον πλήρη έλεγχο για ακριβές και προσαρμοσμένο στα γούστα σας φορμάρισμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.7

από 5

3

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

03/09/2017

Portugal

Portugal

Eficiente e duravel

Ja uso este artigo ha vários anos e continua a ter um excelente desempenho!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SalonDry Control HP4983/00 Secador

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SalonDry Control HP4983/00 Secador

21/07/2013

Nederland

Nederland

Prima

Een perfecte fohn. Alleen blijft sinds langere tijd opeens het blauwe ionenlampje branden. De ionenconditioner is zeker aan te bevelen je haar is mooi glad zonder pluisjes.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SalonDry Control HP4983/00 Föhn

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SalonDry Control HP4983/00 Föhn

21/11/2015

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

Pratico e funzionale

Racchiude parecchie funzioni di base ed alcune avanzate. Utilizzo pratico. Leggero di peso. ottimo rapporto qualità/prezzo...

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer

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