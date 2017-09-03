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Μη διαθέσιμο πλέον
Το σεσουάρ που σας δίνει τα αποτελέσματα που θέλετε
Πάρτε τον έλεγχο του στεγνώματος στα χέρια σας με το SalonDry Control. Η επαγγελματική ισχύς στεγνώματος 2100 W, η τεχνολογία περιποίησης με ιόντα και οι πολλαπλές ρυθμίσεις υπόσχονται τέλεια αποτελέσματα, από απλό στέγνωμα έως εντυπωσιακά χτενίσματα.
2100W
Η φυσούνα στεγνώνει τα μαλλιά με υγιή τρόπο, μειώνει το φριζάρισμα και αυξάνει τον όγκο, διαχέοντας τη ροή του αέρα στα μαλλιά. Ανασηκώνει τα μαλλιά και μεγιστοποιεί τον όγκο τους, κυρίως όταν χρησιμοποιείται στη στεφάνη του κεφαλιού και στις ρίζες - ό,τι ακριβώς χρειάζεστε για να δημιουργήσετε μπούκλες και ανάλαφρα χτενίσματα
Αυτό το επαγγελματικό σεσουάρ 2100 W δημιουργεί μία εξαιρετικά ισχυρή ροή αέρα. Το αποτέλεσμα του συνδυασμού ισχύος και ταχύτητας κάνει το στέγνωμα και το φορμάρισμα των μαλλιών σας γρήγορη και εύκολη διαδικασία.
Η απαιτούμενη ταχύτητα και θερμότητα μπορούν να ρυθμιστούν με ευκολία για να δημιουργήσετε το τέλειο στυλ. Έξι διαφορετικές ρυθμίσεις εξασφαλίζουν τον πλήρη έλεγχο για ακριβές και προσαρμοσμένο στα γούστα σας φορμάρισμα.
4.7
από 5
3
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
suspe
03/09/2017
Portugal
Eficiente e duravel
Ja uso este artigo ha vários anos e continua a ter um excelente desempenho!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SalonDry Control HP4983/00 Secador
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SalonDry Control HP4983/00 Secador
Liekje80
21/07/2013
Nederland
Prima
Een perfecte fohn. Alleen blijft sinds langere tijd opeens het blauwe ionenlampje branden. De ionenconditioner is zeker aan te bevelen je haar is mooi glad zonder pluisjes.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SalonDry Control HP4983/00 Föhn
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SalonDry Control HP4983/00 Föhn
Gaia118
21/11/2015
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Pratico e funzionale
Racchiude parecchie funzioni di base ed alcune avanzate. Utilizzo pratico. Leggero di peso. ottimo rapporto qualità/prezzo...
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer