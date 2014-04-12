Εξαιρετικά αποτελέσματα όπου κι αν βρίσκεστε

Μην πάτε πουθενά χωρίς αυτό. Το SalonDry Travel είναι τόσο μικρό ώστε να χωρά σε κάθε ταξιδιωτική τσάντα. Πτυσσόμενο, εύχρηστο και με ισχύ στεγνώματος 1600 W, είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να παίρνετε μαζί σας σε κάθε ταξίδι.