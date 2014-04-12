2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
HP4940/00
1600W
Πτυσσόμενο
Παγκόσμια χρήση με οποιαδήποτε τάση
Θήκη ταξιδίου
Αυτό το σεσουάρ 1600W προσφέρει βέλτιστη ροή αέρα και ήπιο στέγνωμα, για εκπληκτικά αποτελέσματα κάθε μέρα.
Η απαιτούμενη ταχύτητα και θερμότητα μπορούν να ρυθμιστούν με ευκολία για να δημιουργήσετε το τέλειο αποτέλεσμα. Τρεις ευέλικτες ρυθμίσεις διασφαλίζουν ακριβές και προσαρμοσμένο στα γούστα σας φορμάρισμα.
Ένα από τα πλεονεκτήματα αυτού του σεσουάρ είναι η πτυσσόμενη λαβή του. Χάρη σε αυτή, έχετε ένα μικρό και πρακτικό σεσουάρ που χωράει εύκολα ακόμα και σε περιορισμένο χώρο για να μπορείτε να το παίρνετε σχεδόν παντού μαζί σας.