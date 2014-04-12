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Μη διαθέσιμο πλέον

SalonDryΣεσουάρ

HP4940/00

4.3
| (4) Κριτικές
Εξαιρετικά αποτελέσματα όπου κι αν βρίσκεστε
Μην πάτε πουθενά χωρίς αυτό. Το SalonDry Travel είναι τόσο μικρό ώστε να χωρά σε κάθε ταξιδιωτική τσάντα. Πτυσσόμενο, εύχρηστο και με ισχύ στεγνώματος 1600 W, είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να παίρνετε μαζί σας σε κάθε ταξίδι.
Δείτε όλα τα οφέλη

Πιστολάκι SalonDry Travel

Εξαιρετικά αποτελέσματα όπου κι αν βρίσκεστε

  • 1600W

  • Πτυσσόμενο

  • Παγκόσμια χρήση με οποιαδήποτε τάση

  • Θήκη ταξιδίου

1600W, για ήπιο στέγνωμα

1600W, για ήπιο στέγνωμα

Αυτό το σεσουάρ 1600W προσφέρει βέλτιστη ροή αέρα και ήπιο στέγνωμα, για εκπληκτικά αποτελέσματα κάθε μέρα.

Τρεις ευέλικτες ρυθμίσεις για μεγαλύτερο έλεγχο

Τρεις ευέλικτες ρυθμίσεις για μεγαλύτερο έλεγχο

Η απαιτούμενη ταχύτητα και θερμότητα μπορούν να ρυθμιστούν με ευκολία για να δημιουργήσετε το τέλειο αποτέλεσμα. Τρεις ευέλικτες ρυθμίσεις διασφαλίζουν ακριβές και προσαρμοσμένο στα γούστα σας φορμάρισμα.

Πτυσσόμενη λαβή για εύκολη μεταφορά

Πτυσσόμενη λαβή για εύκολη μεταφορά

Ένα από τα πλεονεκτήματα αυτού του σεσουάρ είναι η πτυσσόμενη λαβή του. Χάρη σε αυτή, έχετε ένα μικρό και πρακτικό σεσουάρ που χωράει εύκολα ακόμα και σε περιορισμένο χώρο για να μπορείτε να το παίρνετε σχεδόν παντού μαζί σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

Εγχειρίδιο χρήστη

  • PDF αρχείο, 1012.5 kB
  • 2 June 2022

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.