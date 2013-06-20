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Μη διαθέσιμο πλέον
4.8
από 5
5
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Dranreb
20/06/2013
United Kingdom
Best Buy
This Hairdyer is extremely good value for money Its Lightweight, easy to hold and works very well A really "Must Have" product
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare Essential HP4935/22 Hairdryer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare Essential HP4935/22 Hairdryer
AlessandraG17
16/09/2016
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Piccolo, leggero, efficace.
Se cercate un phon piccolo ma non minuscolo, che sia leggero, facilmente portatile e comunque sufficientemente potente da asciugare anche capelli lunghi, questo è il vostro phon.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare Essential HP4935/22 Asciugacapelli
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare Essential HP4935/22 Asciugacapelli
Mark52
21/08/2013
Italia
prodotto eccellente
prodotto molto buono e prezzo modico, rapporto qualità-prezzo eccellente
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare Essential HP4935/22 Asciugacapelli
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare Essential HP4935/22 Asciugacapelli