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Μη διαθέσιμο πλέον

DryCare Essential HP4935/22 Hairdryer

HP4935/22

4.8
| (5) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
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Κριτικές

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4.8

από 5

5

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

20/06/2013

United Kingdom

United Kingdom

Best Buy

This Hairdyer is extremely good value for money Its Lightweight, easy to hold and works very well A really "Must Have" product

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DryCare Essential HP4935/22 Hairdryer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DryCare Essential HP4935/22 Hairdryer

16/09/2016

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

Piccolo, leggero, efficace.

Se cercate un phon piccolo ma non minuscolo, che sia leggero, facilmente portatile e comunque sufficientemente potente da asciugare anche capelli lunghi, questo è il vostro phon.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DryCare Essential HP4935/22 Asciugacapelli

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DryCare Essential HP4935/22 Asciugacapelli

21/08/2013

Italia

Italia

prodotto eccellente

prodotto molto buono e prezzo modico, rapporto qualità-prezzo eccellente

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DryCare Essential HP4935/22 Asciugacapelli

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DryCare Essential HP4935/22 Asciugacapelli

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