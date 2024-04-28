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Μη διαθέσιμο πλέον
Στεγνώστε &φορμάρετε τα μαλλιά σας εύκολα από τη ρίζα ως την άκρη
Θέλετε να αποκτήσετε ένα ίσιο λαμπερό φινίρισμα στο στέγνωμά σας; Το SalonDry ‘n’ Straight διαθέτει ιοντική ισχύ στεγνώματος1800 W και μια μεταβλητή χτένα ώστε το ίσιωμά σας να είναι συνώνυμο της τελειότητας.
1800 W
Μεταβλητή χτένα
IonBoost
Η ροή αέρα κατευθύνεται στη χτένα καθώς γλιστράει στα μαλλιά για να πετύχετε εκπληκτικό ίσιωμα ευκολότερα από ποτέ. Η χτένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ίσιωμα ακριβείας ή για διορθώσεις.
Η μεταβλητή χτένα ακολουθεί τις καμπύλες του κρανίου σας και σας επιτρέπει να ισιώνετε τα μαλλιά σας από τη ρίζα ως τις άκρες.
Αυτό το σεσουάρ 1800 W δημιουργεί το βέλτιστο επίπεδο ροής αέρα και ισχύος στεγνώματος, για εκπληκτικά αποτελέσματα κάθε μέρα.
4.0
από 5
3
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Cri4
28/04/2024
Italia
Ottimo e manca!
Uno dei migliori mai avuti. Il pettine liscia meglio del parru chiede. Lo rivorrei ma le cose intelligenti non vengono più prodotte
Πλεονεκτήματα
Pettine
Μειονεκτήματα
Nessuno
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Philips SalonDry 'n Straight Asciugacapelli HP4867/20 Con ionizzatore e pettine flessibile da 1800 W
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Philips SalonDry 'n Straight Asciugacapelli HP4867/20 Con ionizzatore e pettine flessibile da 1800 W
INES
04/04/2014
France
PARFAIT!!!!!!!!!!!!!
ce produit est incroyable!facile à magner,simple d'utilisation,rapide et donne des résultats impréssionants en quelques minutes,l'outil qu'il nous fallait pour des cheveux lisses brillants soyeux doux TOUT quoi!!!!je n'ajoutterai que 2 choses:ACHETEZ!!!!!merci à PHILIPS et BIGUINE . il fallait vraiment y penser à un séche cheveux pareil.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SalonDry 'n Straight HP4867/39 Sèche-cheveux
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SalonDry 'n Straight HP4867/39 Sèche-cheveux
Ladybird
24/07/2012
United Kingdom
Longlasting
My husband bought this for me as he saw that I was constantly complaining about my previous hairdryer/styler. This proved to be an excellent replacement. I have now used it for 3 years and it has worked wonders whether I have simply wanted to dry my hair, straighten it or curl. It is a powerful device and suitable for me as I have a lot of hair, thick and long which takes quite a long time to do. It does not power off like other hair dryers I have used. So am really pleased with it. thank you Philips.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP4867/17 Hairdryer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP4867/17 Hairdryer