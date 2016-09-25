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Μη διαθέσιμο πλέον

SalonDry TravelΣτεγνωτήρας μαλλιών ταξιδιού

HP4829/00

5

| (2) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Επαγγελματικά αποτελέσματα οπουδήποτε

Το πιστολάκι SalonDry Travel 2000 W έχει ό,τι χρειάζεστε για να επιτύχετε τα επαγγελματικά αποτελέσματα που θέλετε, όπου κι αν βρίσκεστε.

Δείτε όλα τα οφέλη

Πιστολάκι SalonDry Travel

Επαγγελματικά αποτελέσματα οπουδήποτε

  • 2000 W

  • Πτυσσόμενο

  • Δυνατότητα επιλογής βολτάζ

Επαγγελματικό 2000 W για τέλεια, επαγγελματικά αποτελέσματα

Επαγγελματικό 2000 W για τέλεια, επαγγελματικά αποτελέσματα

Αυτό το επαγγελματικό σεσουάρ 2000 W δημιουργεί μία εξαιρετικά ισχυρή ροή αέρα. Το αποτέλεσμα του συνδυασμού ισχύος και ταχύτητας κάνει το στέγνωμα και το φορμάρισμα των μαλλιών σας εύκολο και γρήγορο.

2 ευέλικτες ρυθμίσεις ταχύτητας, για στέγνωμα με λιγότερη φθορά

2 ευέλικτες ρυθμίσεις ταχύτητας, για στέγνωμα με λιγότερη φθορά

Προσεκτικό στέγνωμα, με 2 ευέλικτες ρυθμίσεις ταχύτητας

Ο κρύος αέρας σταθεροποιεί το φορμάρισμα

Ο κρύος αέρας σταθεροποιεί το φορμάρισμα

Μια επαγγελματική λειτουργία άκρως απαραίτητη και χρήσιμη, το κουμπί CoolShot παρέχει μια έντονη ριπή κρύου αέρα. Χρησιμοποιείται μετά το φορμάρισμα για να ολοκληρώσετε και να προσθέσετε την τελευταία πινελιά στο στυλ σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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5.0

από 5

2

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

25/09/2016

Italia

Italia

ottimo in qualsiasi situazione

Lo utilizzo da circa tre anni in viaggio ma anche a casa ed è sempre perfetto. Comodissimo e resistente.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio

16/04/2015

Italia

Italia

Perfettamente bilanciato

Trovo questo piccolo asciugacapelli perfettamente bilanciato in temperatura e flusso: la temperatura è abbastanza elevata, ma non scotta, anche grazie a un flusso d'aria vigoroso. Asciuga in pochi secondi senza provocare bruciature, e senza costringere a muovere di continuo il phon o a regolare di continuo la temperatura!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.