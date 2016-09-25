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Μη διαθέσιμο πλέον
Επαγγελματικά αποτελέσματα οπουδήποτε
Το πιστολάκι SalonDry Travel 2000 W έχει ό,τι χρειάζεστε για να επιτύχετε τα επαγγελματικά αποτελέσματα που θέλετε, όπου κι αν βρίσκεστε.
2000 W
Πτυσσόμενο
Δυνατότητα επιλογής βολτάζ
Αυτό το επαγγελματικό σεσουάρ 2000 W δημιουργεί μία εξαιρετικά ισχυρή ροή αέρα. Το αποτέλεσμα του συνδυασμού ισχύος και ταχύτητας κάνει το στέγνωμα και το φορμάρισμα των μαλλιών σας εύκολο και γρήγορο.
Προσεκτικό στέγνωμα, με 2 ευέλικτες ρυθμίσεις ταχύτητας
Μια επαγγελματική λειτουργία άκρως απαραίτητη και χρήσιμη, το κουμπί CoolShot παρέχει μια έντονη ριπή κρύου αέρα. Χρησιμοποιείται μετά το φορμάρισμα για να ολοκληρώσετε και να προσθέσετε την τελευταία πινελιά στο στυλ σας.
5.0
από 5
2
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
SILVIO1
25/09/2016
Italia
ottimo in qualsiasi situazione
Lo utilizzo da circa tre anni in viaggio ma anche a casa ed è sempre perfetto. Comodissimo e resistente.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio
Commodore64
16/04/2015
Italia
Perfettamente bilanciato
Trovo questo piccolo asciugacapelli perfettamente bilanciato in temperatura e flusso: la temperatura è abbastanza elevata, ma non scotta, anche grazie a un flusso d'aria vigoroso. Asciuga in pochi secondi senza provocare bruciature, e senza costringere a muovere di continuo il phon o a regolare di continuo la temperatura!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SalonDry Travel HP4829/00 Asciugacapelli da viaggio