2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
215°C
Κεραμική επίστρωση τουρμαλίνης
Το κεραμικό είναι εξαιρετικά λείο και ανθεκτικό από τη φύση του - ένα από τα καλύτερα υλικά για πλάκες ισιώματος. Οι πλάκες γλιστρούν χωρίς κόπο στα μαλλιά, χαρίζοντάς σας τέλειο και λαμπερό αποτέλεσμα.
Με τις ψηφιακές ρυθμίσεις θερμότητας μπορείτε εύκολα και γρήγορα να επιλέξετε τη λειτουργία που χρειάζεστε ή να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία φορμαρίσματος με την ψηφιακή οθόνη. Αυτό σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε την τέλεια θερμοκρασία για συγκεκριμένα μαλλιά και τις ανάγκες τους. Το αποτέλεσμα είναι τέλειο φορμάρισμα με το άγγιγμα ενός κουμπιού.
Αυτή η υψηλή θερμότητα σάς επιτρέπει να αλλάξετε το σχήμα των μαλλιών σας και σας χαρίζει τέλειο στυλ σαν να βγήκατε μόλις από το κομμωτήριο.
5.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Tommij ,-)
08/07/2021
Deutschland
Einfach nur HighTec Genial!
Ich habe heute dieses Gerät gebraucht erworben und es macht mich jetzt schon glücklich. LED Infrarottechnik vom Feinsten. 120-215 Grad einfach per Knopf +/-einstellen und schon wird's warm.
Πλεονεκτήματα
Einfache Handhabung und zackig schnell heiß
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SalonStraight Pro HP4669/21 Haarglätter
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SalonStraight Pro HP4669/21 Haarglätter