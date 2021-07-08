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  • Επαγγελματικά αποτελέσματα μεγάλης διάρκειας

Μη διαθέσιμο πλέον

SalonStraight ProΙσιωτικό

HP4669/20

5
| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Επαγγελματικά αποτελέσματα μεγάλης διάρκειας
Τώρα μπορείτε να φορμάρετε τα μαλλιά σας με επαγγελματική θερμοκρασία που φτάνει τους 215° C, και σε συνδυασμό με τις εξαιρετικά λείες κεραμικές πλάκες τουρμαλίνης και την τεχνολογία ομοιόμορφης κατανομής θερμότητας επιτυγχάνετε ίσιωμα που διαρκεί.
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SalonStraight Pro

Επαγγελματικά αποτελέσματα μεγάλης διάρκειας

  • 215°C

  • Κεραμική επίστρωση τουρμαλίνης

Κεραμικές πλάκες για απαλή ολίσθηση και λαμπερά μαλλιά

Κεραμικές πλάκες για απαλή ολίσθηση και λαμπερά μαλλιά

Το κεραμικό είναι εξαιρετικά λείο και ανθεκτικό από τη φύση του - ένα από τα καλύτερα υλικά για πλάκες ισιώματος. Οι πλάκες γλιστρούν χωρίς κόπο στα μαλλιά, χαρίζοντάς σας τέλειο και λαμπερό αποτέλεσμα.

Ψηφ. ρυθμ. θερμότητας που διασφαλίζουν λεία αποτελέσματα για κάθε τύπο μαλλιού

Ψηφ. ρυθμ. θερμότητας που διασφαλίζουν λεία αποτελέσματα για κάθε τύπο μαλλιού

Με τις ψηφιακές ρυθμίσεις θερμότητας μπορείτε εύκολα και γρήγορα να επιλέξετε τη λειτουργία που χρειάζεστε ή να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία φορμαρίσματος με την ψηφιακή οθόνη. Αυτό σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε την τέλεια θερμοκρασία για συγκεκριμένα μαλλιά και τις ανάγκες τους. Το αποτέλεσμα είναι τέλειο φορμάρισμα με το άγγιγμα ενός κουμπιού.

Επαγγελματική υψηλή θερμότητα 215 °C για τέλεια, επαγγελματικά αποτελέσματα

Αυτή η υψηλή θερμότητα σάς επιτρέπει να αλλάξετε το σχήμα των μαλλιών σας και σας χαρίζει τέλειο στυλ σαν να βγήκατε μόλις από το κομμωτήριο.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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5.0

από 5

1

Κριτική

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

08/07/2021

Deutschland

Deutschland

Einfach nur HighTec Genial!

Ich habe heute dieses Gerät gebraucht erworben und es macht mich jetzt schon glücklich. LED Infrarottechnik vom Feinsten. 120-215 Grad einfach per Knopf +/-einstellen und schon wird's warm.

Πλεονεκτήματα

Einfache Handhabung und zackig schnell heiß

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SalonStraight Pro HP4669/21 Haarglätter

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SalonStraight Pro HP4669/21 Haarglätter

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