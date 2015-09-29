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  • Επαγγελματική ταχύτητα, επαγγελματικά αποτελέσματα
  • Επαγγελματική ταχύτητα, επαγγελματικά αποτελέσματα
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  • Επαγγελματική ταχύτητα, επαγγελματικά αποτελέσματα
  • Επαγγελματική ταχύτητα, επαγγελματικά αποτελέσματα

Μη διαθέσιμο πλέον

SalonStraight SonicΙσιωτικό

HP4666/00

4.8
| (9) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Επαγγελματική ταχύτητα, επαγγελματικά αποτελέσματα
Το SalonStraight Sonic συνδυάζει την προηγμένη τεχνολογία ηχητικής δόνησης με κεραμικές πλάκες Nano Diamond και την επαγγελματική θερμοκρασία 220 ºC για 30% ταχύτερο ίσιωμα και εξαιρετικά λείο αποτέλεσμα.
Δείτε όλα τα οφέλη

SalonStraight Sonic

Επαγγελματική ταχύτητα, επαγγελματικά αποτελέσματα

  • 220°C

  • Κεραμική επίστρωση nano-diamond

Ψηφ. ρυθμ. θερμότητας που διασφαλίζουν λεία αποτελέσματα για κάθε τύπο μαλλιού

Ψηφ. ρυθμ. θερμότητας που διασφαλίζουν λεία αποτελέσματα για κάθε τύπο μαλλιού

Με τις ψηφιακές ρυθμίσεις θερμότητας μπορείτε εύκολα και γρήγορα να επιλέξετε τη λειτουργία που χρειάζεστε ή να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία φορμαρίσματος με την ψηφιακή οθόνη. Αυτό σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε την τέλεια θερμοκρασία για συγκεκριμένα μαλλιά και τις ανάγκες τους. Το αποτέλεσμα είναι τέλειο φορμάρισμα με το άγγιγμα ενός κουμπιού.

Επαγγελματική υψηλή θερμότητα 220 °C για τέλεια, επαγγελματικά αποτελέσματα

Επαγγελματική υψηλή θερμότητα 220 °C για τέλεια, επαγγελματικά αποτελέσματα

Αυτή η υψηλή θερμότητα σάς επιτρέπει να αλλάξετε το σχήμα των μαλλιών σας και σας χαρίζει τέλειο στυλ σαν να βγήκατε μόλις από το κομμωτήριο.

Κεραμικές πλάκες με επίστρωση nano-diamond για εξαιρετικά λεία ολίσθηση και λαμπερά αποτελέσματα

Εκτός από το ότι είναι οι καλύτεροι φίλοι της γυναίκας, τα διαμάντια είναι επίσης γνωστά ως η σκληρότερη δυνατή επιφάνεια. Αυτή τη γνώση χρησιμοποιήσαμε για τη βελτιστοποίηση των κεραμικών πλακών ισιώματος. Αυτές οι κεραμικές πλάκες ισιώματος nano-diamond παρέχουν βέλτιστη μεταφορά θερμότητας και εξαιρετικά λεία, ανθεκτική στις γρατσουνιές επιφάνεια για εκπληκτική ολίσθηση και πανέμορφα λαμπερά αποτελέσματα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.8

από 5

9

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

29/09/2015

United Kingdom

United Kingdom

Great straightener!

This Straightener has lasted me 8 years so far and it still works like a dime ! I love the vibrating technology. It helps the plates run smoothly along the hair. Fantastic, durable straightener, Hair always looks perfect after use.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP4666/07 Straightener

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP4666/07 Straightener

05/09/2011

United Kingdom

United Kingdom

Easy and fast

It heats up in a couple of min so there is no need to wait long. Adjustable temperature level prevents the hair from additional damage. I am not sure about the vibrating function. I never use it. The design is a bit bulky. Not comfortable for travelling.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener

09/02/2018

Italia

Italia

Facile da usare e vermanete durevole nel tempo

A parte la funzione sonic che non la uso quasi mai, il resto è tutto confortevole e in tanto tempo non si è ancora consumata o usurata... Una piastra per i capelli dalle migliori, con eccezionali performance e ad un prezzo veramente conveniente. Grazie, Philips!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SalonStraight Sonic HP4666/22 Piastra per capelli

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SalonStraight Sonic HP4666/22 Piastra per capelli

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. σε σύγκριση με το HP4669/07