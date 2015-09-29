SalonStraight Sonic

2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
220°C
Κεραμική επίστρωση nano-diamond
Με τις ψηφιακές ρυθμίσεις θερμότητας μπορείτε εύκολα και γρήγορα να επιλέξετε τη λειτουργία που χρειάζεστε ή να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία φορμαρίσματος με την ψηφιακή οθόνη. Αυτό σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε την τέλεια θερμοκρασία για συγκεκριμένα μαλλιά και τις ανάγκες τους. Το αποτέλεσμα είναι τέλειο φορμάρισμα με το άγγιγμα ενός κουμπιού.
Αυτή η υψηλή θερμότητα σάς επιτρέπει να αλλάξετε το σχήμα των μαλλιών σας και σας χαρίζει τέλειο στυλ σαν να βγήκατε μόλις από το κομμωτήριο.
Εκτός από το ότι είναι οι καλύτεροι φίλοι της γυναίκας, τα διαμάντια είναι επίσης γνωστά ως η σκληρότερη δυνατή επιφάνεια. Αυτή τη γνώση χρησιμοποιήσαμε για τη βελτιστοποίηση των κεραμικών πλακών ισιώματος. Αυτές οι κεραμικές πλάκες ισιώματος nano-diamond παρέχουν βέλτιστη μεταφορά θερμότητας και εξαιρετικά λεία, ανθεκτική στις γρατσουνιές επιφάνεια για εκπληκτική ολίσθηση και πανέμορφα λαμπερά αποτελέσματα.
4.8
από 5
9
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
EmilyClark
29/09/2015
United Kingdom
Great straightener!
This Straightener has lasted me 8 years so far and it still works like a dime ! I love the vibrating technology. It helps the plates run smoothly along the hair. Fantastic, durable straightener, Hair always looks perfect after use.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP4666/07 Straightener
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP4666/07 Straightener
Eliza
05/09/2011
United Kingdom
Easy and fast
It heats up in a couple of min so there is no need to wait long. Adjustable temperature level prevents the hair from additional damage. I am not sure about the vibrating function. I never use it. The design is a bit bulky. Not comfortable for travelling.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener
Edlira
09/02/2018
Italia
Facile da usare e vermanete durevole nel tempo
A parte la funzione sonic che non la uso quasi mai, il resto è tutto confortevole e in tanto tempo non si è ancora consumata o usurata... Una piastra per i capelli dalle migliori, con eccezionali performance e ad un prezzo veramente conveniente. Grazie, Philips!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SalonStraight Sonic HP4666/22 Piastra per capelli
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SalonStraight Sonic HP4666/22 Piastra per capelli
σε σύγκριση με το HP4669/07