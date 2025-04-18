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  • 10+ φαγητά και ροφήματα με τη σωστή θερμοκρασία
  • 10+ φαγητά και ροφήματα με τη σωστή θερμοκρασία
  • 10+ φαγητά και ροφήματα με τη σωστή θερμοκρασία
  • 10+ φαγητά και ροφήματα με τη σωστή θερμοκρασία
  • 10+ φαγητά και ροφήματα με τη σωστή θερμοκρασία
  • 10+ φαγητά και ροφήματα με τη σωστή θερμοκρασία
  • 10+ φαγητά και ροφήματα με τη σωστή θερμοκρασία
  • 10+ φαγητά και ροφήματα με τη σωστή θερμοκρασία
  • 10+ φαγητά και ροφήματα με τη σωστή θερμοκρασία
  • 10+ φαγητά και ροφήματα με τη σωστή θερμοκρασία

Σειρά 7000Βραστήρας με διπλό τοίχωμα

HD9396/90

1
| (1) Κριτική
10+ φαγητά και ροφήματα με τη σωστή θερμοκρασία
Γνωρίζατε ότι τα αγαπημένα σας ροφήματα, οι σούπες και τα νουντλ έχουν καλύτερη γεύση όταν ζεσταίνονται σε συγκεκριμένη θερμοκρασία; Ο βραστήρας ακριβείας με διπλό τοίχωμα και έλεγχο θερμοκρασίας ζεσταίνεται στο εσωτερικό, ενώ παραμένει εξωτερικά δροσερός στην αφή.
Δείτε όλα τα οφέλη

Εύκολος έλεγχος με οθόνη στην λαβή

10+ φαγητά και ροφήματα με τη σωστή θερμοκρασία

  • Ασφαλής και αποτελεσματικός βρασμός

  • Εκπληκτική εμφάνιση, εύκολη χρήση

  • Οικογενειακό μέγεθος 1,7L

10+ φαγητά και ροφήματα

10+ φαγητά και ροφήματα

Είναι καλό πολλά τρόφιμα, όπως τσάι, καφές, παιδικές τροφές, κακάο, στιγμιαία νουντλς και πολλά άλλα, να ζεσταίνονται σε διαφορετικές θερμοκρασίες. Αυτός ο βραστήρας με έλεγχο θερμοκρασίας προσφέρει 6 ρυθμίσεις θερμοκρασίας από 40 °C έως 100 °C, για τέλεια και ασφαλή αποτελέσματα κάθε φορά.

Λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας

Λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας

Μόλις ο βραστήρας σας φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, η έξυπνη λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας διατηρεί την ακριβή θερμοκρασία του νερού. Δεν χρειάζεται να το ξαναβράσετε.

Ασφαλές άγγιγμα

Ασφαλές άγγιγμα

Δεν χρειάζεται να περιμένετε να κρυώσει το εξωτερικό του βραστήρα σας. Ο βραστήρας με έλεγχο θερμοκρασίας διαθέτει διπλό στρώμα μόνωσης που εξασφαλίζει σταθερή δροσερή εξωτερική επιφάνεια, ενώ διατηρεί το νερό ζεστό στο εσωτερικό, για να απολαμβάνετε με άνεση τις γουλιές σας για περισσότερο.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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1.0

από 5

1

Κριτική

5
4
3
2

18/04/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Μην το αγοράσεις

Λίγο έλειψε να κάνει το σπίτι μου εξαιτίας αυτού του βραστήρα. Κόλλησε ο θερμοστάτης του πιθανόν και δεν σταματούσε να βράζει το νερό έως ότου τελείωσε και υπερθερμανθηκε. Το κατάλαβα από τον θόρυβο και τον απενεργοποίησα άμεσα. Από 26/3, περιμένω ακόμη αντικατάσταση

Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 7000 HD9396/90 Βραστήρας με διπλό τοίχωμα

Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 7000 HD9396/90 Βραστήρας με διπλό τοίχωμα

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.