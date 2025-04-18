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HD9396/90
Ασφαλής και αποτελεσματικός βρασμός
Εκπληκτική εμφάνιση, εύκολη χρήση
Οικογενειακό μέγεθος 1,7L
Είναι καλό πολλά τρόφιμα, όπως τσάι, καφές, παιδικές τροφές, κακάο, στιγμιαία νουντλς και πολλά άλλα, να ζεσταίνονται σε διαφορετικές θερμοκρασίες. Αυτός ο βραστήρας με έλεγχο θερμοκρασίας προσφέρει 6 ρυθμίσεις θερμοκρασίας από 40 °C έως 100 °C, για τέλεια και ασφαλή αποτελέσματα κάθε φορά.
Μόλις ο βραστήρας σας φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, η έξυπνη λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας διατηρεί την ακριβή θερμοκρασία του νερού. Δεν χρειάζεται να το ξαναβράσετε.
Δεν χρειάζεται να περιμένετε να κρυώσει το εξωτερικό του βραστήρα σας. Ο βραστήρας με έλεγχο θερμοκρασίας διαθέτει διπλό στρώμα μόνωσης που εξασφαλίζει σταθερή δροσερή εξωτερική επιφάνεια, ενώ διατηρεί το νερό ζεστό στο εσωτερικό, για να απολαμβάνετε με άνεση τις γουλιές σας για περισσότερο.
1.0
από 5
1
Κριτική
Arach
18/04/2025
Ελλάδα
Μην το αγοράσεις
Λίγο έλειψε να κάνει το σπίτι μου εξαιτίας αυτού του βραστήρα. Κόλλησε ο θερμοστάτης του πιθανόν και δεν σταματούσε να βράζει το νερό έως ότου τελείωσε και υπερθερμανθηκε. Το κατάλαβα από τον θόρυβο και τον απενεργοποίησα άμεσα. Από 26/3, περιμένω ακόμη αντικατάσταση
Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 7000 HD9396/90 Βραστήρας με διπλό τοίχωμα
Η αξιολογηση έγινε για Σειρά 7000 HD9396/90 Βραστήρας με διπλό τοίχωμα