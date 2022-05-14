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  • Το πρωινό γίνεται ακόμη καλύτερο
  • Το πρωινό γίνεται ακόμη καλύτερο
  • Το πρωινό γίνεται ακόμη καλύτερο
  • Το πρωινό γίνεται ακόμη καλύτερο
  • Το πρωινό γίνεται ακόμη καλύτερο
  • Το πρωινό γίνεται ακόμη καλύτερο
  • Το πρωινό γίνεται ακόμη καλύτερο
  • Το πρωινό γίνεται ακόμη καλύτερο
  • Το πρωινό γίνεται ακόμη καλύτερο
  • Το πρωινό γίνεται ακόμη καλύτερο
  • Το πρωινό γίνεται ακόμη καλύτερο
  • Το πρωινό γίνεται ακόμη καλύτερο
  • Το πρωινό γίνεται ακόμη καλύτερο

Μη διαθέσιμο πλέον

Eco Conscious EditionΒραστήρας Σειράς 5000

HD9365/10

4.9
| (16) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4 Βραβεία

Το πρωινό γίνεται ακόμη καλύτερο
Αποκτήστε το αγαπημένο σας ρόφημα για πρωινό ξύπνημα γρήγορα και εύκολα κάθε πρωί. Βιώσιμη σχεδίαση με 100% πλαστικά με βάση τα βιολογικά υλικά² για μείωση του αποτυπώματος CO2 κατά 25%¹, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής, και ενεργειακά αποδοτικά χαρακτηριστικά για ένα πιο πράσινο μέλλον.
Δείτε όλα τα οφέλη

Με τον βραστήρα Eco Conscious Edition της Phillips

Το πρωινό γίνεται ακόμη καλύτερο

  • 100% πλαστικά με βάση βιολογικά υλικά²

  • Χωρητικότητα 1,7 λίτρων

  • Ευανάγνωστες ενδείξεις στάθμης νερού και φλιτζανιού

  • Λευκό ματ φινίρισμα

Χάρη στην ισχύ 2200W, μπορείτε να ετοιμάσετε το αγαπημένο σας ζεστό ρόφημα σε ελάχιστο χρόνο

Ετοιμάστε το αγαπημένο σας πρωινό ρόφημα εύκολα και γρήγορα, χάρη σε αυτόν τον πανίσχυρο βραστήρα.

Βιώσιμη σχεδίαση για ένα πιο πράσινο μέλλον

Βιώσιμη σχεδίαση, από 100% πλαστικά με βάση τα βιολογικά υλικά² για μείωση του αποτυπώματος CO2 κατά 25%¹, κατά τη διαδικασία παραγωγής. Αυτό το πρωτοποριακό υλικό θα έχει αναμφίβολα μεγάλο αντίκτυπο στην κουζίνα σας, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλλει σε ένα ευνοϊκότερο μέλλον για το περιβάλλον.

Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 46% με τις ενδείξεις φλιτζανιού

Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 46% με τις ενδείξεις φλιτζανιού

Χάρη στις πρακτικές ενδείξεις στάθμης νερού, συμπεριλαμβανομένης ένδειξης ενός φλιτζανιού, μπορείτε να βράσετε μόνο την ποσότητα νερού που χρειάζεστε, εξοικονομώντας ενέργεια (ένα φλιτζάνι νερού 250 ml αντί 1 L) και νερό, και συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.9

από 5

16

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

14/05/2022

Portugal

Portugal

Jarro elétrico fantástico

Jarro muito leve, com boa capacidade e uma aparência lindíssima, fica bem em todas.as cozinhas.

Πλεονεκτήματα

Super leve, com grande capacidade, e lindíssima fica bem em qualquer cozinha

Μειονεκτήματα

Não existir com varias capacidades

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Edição ecologicamente consciente HD9365/10 Jarro Série 5000

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Edição ecologicamente consciente HD9365/10 Jarro Série 5000

02/05/2022

Portugal

Portugal

Υπάλληλος της Philips

Fascinada pelo produto

[Employee of philipsglobal] Tive o privilégio de obter a chaleira eco da serie 5000 é feito de plástico 100% de base biológica, o que significa que é reciclável e seguro para o planeta. É tão mas tão elegante que fica incrivel em qualquer cozinha! Esta chaleira de todas que já tive é a mais leve , até mesmo quando está cheia de agua ! A chaleira tem um elemento de aquecimento plano, capacidade de 1,7 litros e um filtro anti-calcario, tem desligamento automatico, desliga automaticamente quando a agua esta pronta a ser usada e tem uma potencia de 2220W , aquece super rapido! Amei e definitivamente compraremos mais produtos ecologicos no futuro!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Edição ecologicamente consciente HD9365/10 Jarro Série 5000

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Edição ecologicamente consciente HD9365/10 Jarro Série 5000

01/05/2022

Portugal

Portugal

Rápido e eficiente

O produto tem um design lindo, com cores que o valoriza e o deixa muito elegante. É bem robusto com muita qualidade, além de muito rápido. A tampa e solta e com ótima vedação o que acheium ponto positivo, pois facilitou ao encher o jarro. O fato de ser produzido com plástico de origem biológica através de reaproveitamento de óleo de cozinha mostra ainda mais a eficiência do produto

Πλεονεκτήματα

Rápido - eficiente e com pegada ecológica

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Edição ecologicamente consciente HD9365/10 Jarro Série 5000

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Edição ecologicamente consciente HD9365/10 Jarro Série 5000

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. ¹Υπολογισμός με βάση την παραγωγή της ίδιας συσκευής με χρήση βιοπλαστικού έναντι 100% παρθένου πλαστικού (ή παρθένου πολυπροπυλενίου)

  2. ²Κυρίως σώμα από πλαστικό PP 100% προερχόμενο από πιστοποιημένες βιολογικές πηγές, με βάση το ισοζύγιο μάζας (το BioPP ανέρχεται στο 84% του συνολικού πλαστικού).