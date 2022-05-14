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Μη διαθέσιμο πλέον
100% πλαστικά με βάση βιολογικά υλικά²
Χωρητικότητα 1,7 λίτρων
Ευανάγνωστες ενδείξεις στάθμης νερού και φλιτζανιού
Λευκό ματ φινίρισμα
Ετοιμάστε το αγαπημένο σας πρωινό ρόφημα εύκολα και γρήγορα, χάρη σε αυτόν τον πανίσχυρο βραστήρα.
Βιώσιμη σχεδίαση, από 100% πλαστικά με βάση τα βιολογικά υλικά² για μείωση του αποτυπώματος CO2 κατά 25%¹, κατά τη διαδικασία παραγωγής. Αυτό το πρωτοποριακό υλικό θα έχει αναμφίβολα μεγάλο αντίκτυπο στην κουζίνα σας, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλλει σε ένα ευνοϊκότερο μέλλον για το περιβάλλον.
Χάρη στις πρακτικές ενδείξεις στάθμης νερού, συμπεριλαμβανομένης ένδειξης ενός φλιτζανιού, μπορείτε να βράσετε μόνο την ποσότητα νερού που χρειάζεστε, εξοικονομώντας ενέργεια (ένα φλιτζάνι νερού 250 ml αντί 1 L) και νερό, και συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος.
Βραβεία
4.9
από 5
16
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Kiss24
14/05/2022
Portugal
Μέρος της προώθησης
Jarro elétrico fantástico
Jarro muito leve, com boa capacidade e uma aparência lindíssima, fica bem em todas.as cozinhas.
Πλεονεκτήματα
Super leve, com grande capacidade, e lindíssima fica bem em qualquer cozinha
Μειονεκτήματα
Não existir com varias capacidades
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Edição ecologicamente consciente HD9365/10 Jarro Série 5000
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Edição ecologicamente consciente HD9365/10 Jarro Série 5000
02/05/2022
Portugal
Μέρος της προώθησης
Υπάλληλος της Philips
Fascinada pelo produto
[Employee of philipsglobal] Tive o privilégio de obter a chaleira eco da serie 5000 é feito de plástico 100% de base biológica, o que significa que é reciclável e seguro para o planeta. É tão mas tão elegante que fica incrivel em qualquer cozinha! Esta chaleira de todas que já tive é a mais leve , até mesmo quando está cheia de agua ! A chaleira tem um elemento de aquecimento plano, capacidade de 1,7 litros e um filtro anti-calcario, tem desligamento automatico, desliga automaticamente quando a agua esta pronta a ser usada e tem uma potencia de 2220W , aquece super rapido! Amei e definitivamente compraremos mais produtos ecologicos no futuro!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Edição ecologicamente consciente HD9365/10 Jarro Série 5000
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Edição ecologicamente consciente HD9365/10 Jarro Série 5000
Alegria1980
01/05/2022
Portugal
Μέρος της προώθησης
Rápido e eficiente
O produto tem um design lindo, com cores que o valoriza e o deixa muito elegante. É bem robusto com muita qualidade, além de muito rápido. A tampa e solta e com ótima vedação o que acheium ponto positivo, pois facilitou ao encher o jarro. O fato de ser produzido com plástico de origem biológica através de reaproveitamento de óleo de cozinha mostra ainda mais a eficiência do produto
Πλεονεκτήματα
Rápido - eficiente e com pegada ecológica
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Edição ecologicamente consciente HD9365/10 Jarro Série 5000
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Edição ecologicamente consciente HD9365/10 Jarro Série 5000
¹Υπολογισμός με βάση την παραγωγή της ίδιας συσκευής με χρήση βιοπλαστικού έναντι 100% παρθένου πλαστικού (ή παρθένου πολυπροπυλενίου)
²Κυρίως σώμα από πλαστικό PP 100% προερχόμενο από πιστοποιημένες βιολογικές πηγές, με βάση το ισοζύγιο μάζας (το BioPP ανέρχεται στο 84% του συνολικού πλαστικού).