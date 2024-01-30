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  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Front Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle

Συλλογή AvanceΜεταλ. βραστ. - Έλεγχος θερμ., Διατήρηση θερμ.

HD9359/90

4.4

| (116) Κριτικές | 88% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Ιδανικός για τσάι έως παιδική τροφή

Για το κάθε ρόφημα και συστατικό χρειάζεται διαφορετική θερμοκρασία νερού για να αναδειχθεί στο έπακρο η γεύση του. Με τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις θερμοκρασίας στη βάση του κομψού αυτού βραστήρα, μπορείτε να επιλέξετε τη σωστή θερμοκρασία που επιθυμείτε πανεύκολα.

Δείτε όλα τα οφέλη

Με ρύθμιση θερμοκρασίας και λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας

Ιδανικός για τσάι έως παιδική τροφή

  • Μεταλλική

  • 1,7 L

  • Καπάκι με ελατήριο

4 κουμπιά προεπιλογής θερμοκρασίας ανάλογα το ροφημα ή το συστατικό

4 κουμπιά προεπιλογής θερμοκρασίας ανάλογα το ροφημα ή το συστατικό

Οι προκαθορισμένες ρυθμίσεις θερμοκρασίας 40, 60, 80 και 100°C διασφαλίζουν ότι το γάλα του μωρού, το τσάι, ο καφές στιγμής, οι σούπες και τα νουντλς είναι στη σωστή θερμοκρασία. Να συμβουλεύεστε πάντα τον παρασκευαστή του ροφήματός σας για την καταλληλότερη θερμοκρασία απόλαυσης του ροφήματος.

Η λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας κρατάει το νερό στη θερμοκρασία που ορίσατε.

Η λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας διατηρεί το νερό στο βραστήρα σας σε μια επιλεγμένη θερμοκρασία, ώστε να μην χρειάζεται να το βράσετε ξανά.

Εξοικονόμηση ενέργειας έως και κατά 69% με τις ενδείξεις φλιτζανιού

Εξοικονόμηση ενέργειας έως και κατά 69% με τις ενδείξεις φλιτζανιού

Χάρη στις πρακτικές ενδείξεις στάθμης νερού, συμπεριλαμβανομένης ένδειξης ενός φλιτζανιού, μπορείτε να βράσετε μόνο την ποσότητα νερού που χρειάζεστε, εξοικονομώντας ενέργεια (ένα φλιτζάνι νερού 250 ml αντί 1 L) και νερό, και συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.4

από 5

116

Κριτικές

88%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

30/01/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Πολύ καλό προϊόν και ποιοτικό

Πολύ σημαντικό ότι επιλέγεις θερμοκρασία. Το μόνο μειονέκτημα είναι ότι δεν βλέπεις εύκολα την στάθμη του νερού γιατί είναι πίσω από το χερούλι. Πολύ ποιοτικό προϊόν κατά τα άλλα.

Πλεονεκτήματα

Επιλογή θερμοκρασίας

Μειονεκτήματα

Δεν βλέπεις εύκολα την στάθμη του νερού

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Avance HD9359/90 Μεταλ. βραστ. - Έλεγχος θερμ., Διατήρηση θερμ.

Ημερομηνία χρήσης 2022-12-30

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Avance HD9359/90 Μεταλ. βραστ. - Έλεγχος θερμ., Διατήρηση θερμ.

Ημερομηνία χρήσης 2022-12-30

17/04/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Ικανοποιημένος από το προϊόν, ειδικά με τις επιλογές θερμοκρασίας βρασιματος.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Avance HD9359/90 Μεταλ. βραστ. - Έλεγχος θερμ., Διατήρηση θερμ.

Ημερομηνία χρήσης 2021-03-17

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Avance HD9359/90 Μεταλ. βραστ. - Έλεγχος θερμ., Διατήρηση θερμ.

Ημερομηνία χρήσης 2021-03-17

24/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικός και αποτελεσματικός

Τέλειος βραστήρας ! Έχει επιλογές θερμοκρασίας για διάφορα ροφήματα ,συγκεκριμένα τον χρησιμοποιούμε για παιδικό γάλα ! Το συνιστώ ανεπιφύλακτα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Avance HD9359/90 Μεταλ. βραστ. - Έλεγχος θερμ., Διατήρηση θερμ.

Ημερομηνία χρήσης 2021-09-24

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Avance HD9359/90 Μεταλ. βραστ. - Έλεγχος θερμ., Διατήρηση θερμ.

Ημερομηνία χρήσης 2021-09-24

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Η λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας διατηρεί το νερό για 30 λεπτά στην επιλεγμένη θερμοκρασία με απόκλιση ± 5°C για τις επιλογές κάτω των 100°C. Στην επιλογή 100°C το νερό διατηρείται μεταξύ 90°C < T < 100°C, ώστε να μην χρειάζεται ξανά βράσιμο.

  2. 25% μεγαλύτερος από τον μεταλλικό βραστήρα HD9320 της Philips