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Ιδανικός για τσάι έως παιδική τροφή
Για το κάθε ρόφημα και συστατικό χρειάζεται διαφορετική θερμοκρασία νερού για να αναδειχθεί στο έπακρο η γεύση του. Με τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις θερμοκρασίας στη βάση του κομψού αυτού βραστήρα, μπορείτε να επιλέξετε τη σωστή θερμοκρασία που επιθυμείτε πανεύκολα.
Μεταλλική
1,7 L
Καπάκι με ελατήριο
Οι προκαθορισμένες ρυθμίσεις θερμοκρασίας 40, 60, 80 και 100°C διασφαλίζουν ότι το γάλα του μωρού, το τσάι, ο καφές στιγμής, οι σούπες και τα νουντλς είναι στη σωστή θερμοκρασία. Να συμβουλεύεστε πάντα τον παρασκευαστή του ροφήματός σας για την καταλληλότερη θερμοκρασία απόλαυσης του ροφήματος.
Η λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας διατηρεί το νερό στο βραστήρα σας σε μια επιλεγμένη θερμοκρασία, ώστε να μην χρειάζεται να το βράσετε ξανά.
Χάρη στις πρακτικές ενδείξεις στάθμης νερού, συμπεριλαμβανομένης ένδειξης ενός φλιτζανιού, μπορείτε να βράσετε μόνο την ποσότητα νερού που χρειάζεστε, εξοικονομώντας ενέργεια (ένα φλιτζάνι νερού 250 ml αντί 1 L) και νερό, και συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος.
4.4
από 5
116
Κριτικές
88%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Panagos61
30/01/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Πολύ καλό προϊόν και ποιοτικό
Πολύ σημαντικό ότι επιλέγεις θερμοκρασία. Το μόνο μειονέκτημα είναι ότι δεν βλέπεις εύκολα την στάθμη του νερού γιατί είναι πίσω από το χερούλι. Πολύ ποιοτικό προϊόν κατά τα άλλα.
Πλεονεκτήματα
Επιλογή θερμοκρασίας
Μειονεκτήματα
Δεν βλέπεις εύκολα την στάθμη του νερού
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Avance HD9359/90 Μεταλ. βραστ. - Έλεγχος θερμ., Διατήρηση θερμ.
Ημερομηνία χρήσης 2022-12-30
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Avance HD9359/90 Μεταλ. βραστ. - Έλεγχος θερμ., Διατήρηση θερμ.
Ημερομηνία χρήσης 2022-12-30
Giakomo
17/04/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
Ικανοποιημένος από το προϊόν, ειδικά με τις επιλογές θερμοκρασίας βρασιματος.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Avance HD9359/90 Μεταλ. βραστ. - Έλεγχος θερμ., Διατήρηση θερμ.
Ημερομηνία χρήσης 2021-03-17
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Avance HD9359/90 Μεταλ. βραστ. - Έλεγχος θερμ., Διατήρηση θερμ.
Ημερομηνία χρήσης 2021-03-17
ntinos
24/10/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Εξαιρετικός και αποτελεσματικός
Τέλειος βραστήρας ! Έχει επιλογές θερμοκρασίας για διάφορα ροφήματα ,συγκεκριμένα τον χρησιμοποιούμε για παιδικό γάλα ! Το συνιστώ ανεπιφύλακτα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Avance HD9359/90 Μεταλ. βραστ. - Έλεγχος θερμ., Διατήρηση θερμ.
Ημερομηνία χρήσης 2021-09-24
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Συλλογή Avance HD9359/90 Μεταλ. βραστ. - Έλεγχος θερμ., Διατήρηση θερμ.
Ημερομηνία χρήσης 2021-09-24
Η λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας διατηρεί το νερό για 30 λεπτά στην επιλεγμένη θερμοκρασία με απόκλιση ± 5°C για τις επιλογές κάτω των 100°C. Στην επιλογή 100°C το νερό διατηρείται μεταξύ 90°C < T < 100°C, ώστε να μην χρειάζεται ξανά βράσιμο.
25% μεγαλύτερος από τον μεταλλικό βραστήρα HD9320 της Philips