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1,7 L
Καπάκι με ελατήριο
Φωτεινή ένδειξη
Η καλυμμένη αντίσταση από ανοξείδωτο ατσάλι εξασφαλίζει γρήγορο βρασμό και εύκολο καθαρισμό.
Σύστημα πολυ-ασφαλείας κατά του βρασμού χωρίς νερό, με αυτόματη απενεργοποίηση, όταν το νερό είναι έτοιμο
Η κομψή φωτεινή ένδειξη, που είναι ενσωματωμένη στον διακόπτη λειτουργίας, ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένος ο βραστήρας.
4.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Barraz10
15/11/2021
Portugal
Ótimo para a função
Produto muito bom para a sua função, ferve em poucos instantes, design muito elegante. Aspeto negativo o barulho, mas suportável.
Πλεονεκτήματα
Design e eficacia
Μειονεκτήματα
Barulho
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Série 3000 HD9318/20 Chaleira – 1,7 litros, tamanho familiar, preto
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Série 3000 HD9318/20 Chaleira – 1,7 litros, tamanho familiar, preto