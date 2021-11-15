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  • Απολαύστε ζεστά ροφήματα στη στιγμή
  • Απολαύστε ζεστά ροφήματα στη στιγμή
  • Απολαύστε ζεστά ροφήματα στη στιγμή
  • Απολαύστε ζεστά ροφήματα στη στιγμή
  • Απολαύστε ζεστά ροφήματα στη στιγμή
  • Απολαύστε ζεστά ροφήματα στη στιγμή
  • Απολαύστε ζεστά ροφήματα στη στιγμή
  • Απολαύστε ζεστά ροφήματα στη στιγμή
  • Απολαύστε ζεστά ροφήματα στη στιγμή
  • Απολαύστε ζεστά ροφήματα στη στιγμή
  • Απολαύστε ζεστά ροφήματα στη στιγμή
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Series 3000Βραστήρας - 1,7 λίτρων, οικογενειακό μέγεθος, μαύρο

HD9318/20

4
| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Απολαύστε ζεστά ροφήματα στη στιγμή
Ο νέος πλαστικός βραστήρας της Philips χωρητικότητας 1,7 λίτρων, με αυτόματο άνοιγμα καπακιού και φωτεινή ένδειξη, σας δίνει την ευκαιρία να ετοιμάσετε εύκολα το αγαπημένο σας ρόφημα στη στιγμή.
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Χωρητικότητα 1,7 λίτρων οικογενειακού μεγέθους, ιδανική για όλους

Απολαύστε ζεστά ροφήματα στη στιγμή

  • 1,7 L

  • Καπάκι με ελατήριο

  • Φωτεινή ένδειξη

Επίπεδη αντίσταση για γρήγορο βρασμό

Επίπεδη αντίσταση για γρήγορο βρασμό

Η καλυμμένη αντίσταση από ανοξείδωτο ατσάλι εξασφαλίζει γρήγορο βρασμό και εύκολο καθαρισμό.

Σύστημα κατά του βρασμού εν κενώ

Σύστημα κατά του βρασμού εν κενώ

Σύστημα πολυ-ασφαλείας κατά του βρασμού χωρίς νερό, με αυτόματη απενεργοποίηση, όταν το νερό είναι έτοιμο

Η φωτεινή ένδειξη υποδεικνύει πότε ο βραστήρας είναι ενεργοποιημένος.

Η φωτεινή ένδειξη υποδεικνύει πότε ο βραστήρας είναι ενεργοποιημένος.

Η κομψή φωτεινή ένδειξη, που είναι ενσωματωμένη στον διακόπτη λειτουργίας, ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένος ο βραστήρας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.0

από 5

1

Κριτική

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

5
3
2
1

15/11/2021

Portugal

Portugal

Ótimo para a função

Produto muito bom para a sua função, ferve em poucos instantes, design muito elegante. Aspeto negativo o barulho, mas suportável.

Πλεονεκτήματα

Design e eficacia

Μειονεκτήματα

Barulho

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Série 3000 HD9318/20 Chaleira – 1,7 litros, tamanho familiar, preto

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Série 3000 HD9318/20 Chaleira – 1,7 litros, tamanho familiar, preto

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.