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  • Καθαρές γεύσεις: φαγητό μαγειρεμένο στον ατμό
  • Καθαρές γεύσεις: φαγητό μαγειρεμένο στον ατμό
  • Καθαρές γεύσεις: φαγητό μαγειρεμένο στον ατμό
  • Καθαρές γεύσεις: φαγητό μαγειρεμένο στον ατμό
  • Καθαρές γεύσεις: φαγητό μαγειρεμένο στον ατμό
  • Καθαρές γεύσεις: φαγητό μαγειρεμένο στον ατμό
  • Καθαρές γεύσεις: φαγητό μαγειρεμένο στον ατμό
  • Καθαρές γεύσεις: φαγητό μαγειρεμένο στον ατμό
  • Καθαρές γεύσεις: φαγητό μαγειρεμένο στον ατμό
  • Καθαρές γεύσεις: φαγητό μαγειρεμένο στον ατμό
  • Καθαρές γεύσεις: φαγητό μαγειρεμένο στον ατμό
  • Καθαρές γεύσεις: φαγητό μαγειρεμένο στον ατμό
  • Καθαρές γεύσεις: φαγητό μαγειρεμένο στον ατμό
  • Καθαρές γεύσεις: φαγητό μαγειρεμένο στον ατμό
  • Καθαρές γεύσεις: φαγητό μαγειρεμένο στον ατμό
  • Καθαρές γεύσεις: φαγητό μαγειρεμένο στον ατμό
  • Καθαρές γεύσεις: φαγητό μαγειρεμένο στον ατμό
  • Καθαρές γεύσεις: φαγητό μαγειρεμένο στον ατμό
  • Καθαρές γεύσεις: φαγητό μαγειρεμένο στον ατμό
  • Καθαρές γεύσεις: φαγητό μαγειρεμένο στον ατμό

Μη διαθέσιμο πλέον

Avance CollectionΑτμομάγειρας

HD9150/91

3.6

| (19) Κριτικές

Καθαρές γεύσεις: φαγητό μαγειρεμένο στον ατμό

Αυτός ο ατμομάγειρας υψηλής ποιότητας Philips με το μοναδικό Flavour Booster ενισχύει τη γεύση του φαγητού στον ατμό με πλούσιο άρωμα μυρωδικών και μπαχαρικών. Χάρη στον ψηφιακό χρονοδιακόπτη και τη λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας, μπορείτε να φτιάχνετε πεντανόστιμα γεύματα κάθε φορά.

Δείτε όλα τα οφέλη

Αρωματίστε το φαγητό στον ατμό με βότανα και μυρωδικά

Καθαρές γεύσεις: φαγητό μαγειρεμένο στον ατμό

  • 9 L, 900 W

  • Ψηφιακός χρονοδιακόπτης, θέρμανση turbo

  • Έντονο άρωμα, διατήρηση θερμοκρασίας

  • Πλαστικό, μαύρο

Η ενίσχυση αρωμάτων προσθέτει γεύση, με πεντανόστιμα μυρωδικά και καρυκεύματα

Η ενίσχυση αρωμάτων προσθέτει γεύση, με πεντανόστιμα μυρωδικά και καρυκεύματα

Η μοναδική λειτουργία ενίσχυσης αρωμάτων του ατμομάγειρα Philips προσθέτει το άρωμα των μυρωδικών και των μπαχαρικών, προσδίδοντας ακόμα περισσότερη γεύση στο μαγείρεμα στον ατμό. Εσείς ρίξτε τα αγαπημένα σας μυρωδικά και μπαχαρικά στον ενισχυτή και αφήστε τον ατμό να κάνει τα υπόλοιπα. Η θερμότητα του ατμού απελευθερώνει τα αρώματα, τα οποία διεισδύουν στο φαγητό χαρίζοντάς του μοναδική γεύση.

Χωρητικότητα 9 λίτρων και αποσπώμενος δίσκος

Χωρητικότητα 9 λίτρων και αποσπώμενος δίσκος

Ψηφιακός χρονοδιακόπτης

Ψηφιακός χρονοδιακόπτης

Ο ψηφιακός χρονοδιακόπτης σάς ενημερώνει για την ολοκλήρωση του ψησίματος.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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3.6

από 5

19

Κριτικές

18/12/2020

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

Solo una pecca

Buonissima vaporiera , peccato il fatto che non sia proprio possibile acquistarci la vaschetta per cuocere il riso ! E che dopo già un utilizzo, con acqua semi distillata, le parti all' interno siano piene di calcare. Ma ottima!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Avance Collection HD9150/91 Vaporiera

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Avance Collection HD9150/91 Vaporiera

01/04/2018

Italia

Italia

Ottimo acquisto

Non ho mai avuto una vaporiera e ho deciso di acquistare questo modello dopo aver letto le caratteristiche. Sono pienamente soddisfatta. La misura dei tre cestelli é perfetta .Facile da utilizzare, da pulire e da riporre. I tempi di cottura espressi sono veritieri. Ormai la uso quasi tutti i giorni e tutto ciò che ho cucinato é risultato buonissimo.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Avance Collection HD9150/91 Vaporiera

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Avance Collection HD9150/91 Vaporiera

23/11/2017

Italia

Italia

Ottimo, ottimo, ottimo! Peccato averlo scoperto tardi!

Ottimo. Lo consiglio a tutti. Gli alimenti hanno un gusto totalmente differente dal solito...li senti sani...mi preparo verdure e altro tutti i giorni...una volta mangiavo verdure tre volte al mese perché sapevano di "finto"...facile da utilizzare...tempi di cottura veloci e comodissimo da pulire! 10 e lode!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Avance Collection HD9150/91 Vaporiera

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Avance Collection HD9150/91 Vaporiera

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.