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Μη διαθέσιμο πλέον
HD9150/91
Καθαρές γεύσεις: φαγητό μαγειρεμένο στον ατμό
Αυτός ο ατμομάγειρας υψηλής ποιότητας Philips με το μοναδικό Flavour Booster ενισχύει τη γεύση του φαγητού στον ατμό με πλούσιο άρωμα μυρωδικών και μπαχαρικών. Χάρη στον ψηφιακό χρονοδιακόπτη και τη λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας, μπορείτε να φτιάχνετε πεντανόστιμα γεύματα κάθε φορά.
9 L, 900 W
Ψηφιακός χρονοδιακόπτης, θέρμανση turbo
Έντονο άρωμα, διατήρηση θερμοκρασίας
Πλαστικό, μαύρο
Η μοναδική λειτουργία ενίσχυσης αρωμάτων του ατμομάγειρα Philips προσθέτει το άρωμα των μυρωδικών και των μπαχαρικών, προσδίδοντας ακόμα περισσότερη γεύση στο μαγείρεμα στον ατμό. Εσείς ρίξτε τα αγαπημένα σας μυρωδικά και μπαχαρικά στον ενισχυτή και αφήστε τον ατμό να κάνει τα υπόλοιπα. Η θερμότητα του ατμού απελευθερώνει τα αρώματα, τα οποία διεισδύουν στο φαγητό χαρίζοντάς του μοναδική γεύση.
Ο ψηφιακός χρονοδιακόπτης σάς ενημερώνει για την ολοκλήρωση του ψησίματος.
3.6
από 5
19
Κριτικές
Maacara
18/12/2020
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Solo una pecca
Buonissima vaporiera , peccato il fatto che non sia proprio possibile acquistarci la vaschetta per cuocere il riso ! E che dopo già un utilizzo, con acqua semi distillata, le parti all' interno siano piene di calcare. Ma ottima!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Avance Collection HD9150/91 Vaporiera
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Avance Collection HD9150/91 Vaporiera
Miry65
01/04/2018
Italia
Ottimo acquisto
Non ho mai avuto una vaporiera e ho deciso di acquistare questo modello dopo aver letto le caratteristiche. Sono pienamente soddisfatta. La misura dei tre cestelli é perfetta .Facile da utilizzare, da pulire e da riporre. I tempi di cottura espressi sono veritieri. Ormai la uso quasi tutti i giorni e tutto ciò che ho cucinato é risultato buonissimo.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Avance Collection HD9150/91 Vaporiera
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Avance Collection HD9150/91 Vaporiera
Paoletta73
23/11/2017
Italia
Ottimo, ottimo, ottimo! Peccato averlo scoperto tardi!
Ottimo. Lo consiglio a tutti. Gli alimenti hanno un gusto totalmente differente dal solito...li senti sani...mi preparo verdure e altro tutti i giorni...una volta mangiavo verdure tre volte al mese perché sapevano di "finto"...facile da utilizzare...tempi di cottura veloci e comodissimo da pulire! 10 e lode!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Avance Collection HD9150/91 Vaporiera
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Avance Collection HD9150/91 Vaporiera