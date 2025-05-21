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Μη διαθέσιμο πλέον
Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
Αυτός ο ατμομάγειρας υψηλής ποιότητας της Philips με το μοναδικό Flavour Booster βελτιώνει τη γεύση του φαγητού στον ατμό με νόστιμα βότανα και μπαχαρικά. Οι προκαθορισμένοι χρόνοι, η λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας και ένα βιβλίο συνταγών από ειδικούς σάς βοηθούν να ετοιμάζετε νόστιμα γεύματα κάθε φορά.
9L 900W
Βέλτιστοι προκαθορισμένοι χρόνοι
Η μοναδική λειτουργία ενίσχυσης αρωμάτων Flavour Booster του ατμομάγειρα Philips σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε άρωμα μυρωδικών και μπαχαρικών, προσδίδοντας ακόμα περισσότερη γεύση στο μαγείρεμα στον ατμό. Εσείς ρίξτε τα αγαπημένα σας μυρωδικά και μπαχαρικά στον ενισχυτή και αφήστε τον ατμό να κάνει τα υπόλοιπα. Η θερμότητα του ατμού απελευθερώνει τα αρώματα, τα οποία διεισδύουν στο φαγητό χαρίζοντάς του μοναδική γεύση.
Το μαγείρεμα στον ατμό απαιτεί λεπτό χειρισμό. Γι' αυτό ο ατμομάγειρας της Philips διαθέτει μεγάλο εύρος προκαθορισμένων χρόνων και απενεργοποιεί αυτόματα την παροχή ατμού μόλις συμπληρωθεί ο χρόνος που απαιτείται για ιδανικό μαγείρεμα στον ατμό. Χάρη σε αυτή τη λειτουργία μπορείτε να μαγειρεύετε πολλά φαγητά, όπως ρύζι, αυγά, λαχανικά, κοτόπουλο και ψάρι, με εξαιρετικά αποτελέσματα και διατηρώντας όλη τη γεύση και τις βιταμίνες.
Ψηφιακό χρονόμετρο με ένδειξη ετοιμότητας και αυτόματη διακοπή λειτουργίας.
4.1
από 5
124
Κριτικές
83%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
21/05/2025
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Rivelazione
Una rivelazione, la uso molto spesso, le verdure hanno un sapore diverso, il riso il pesce, senza dimenticare che non bisogna pensare a nulla mentre la vaporiera è in funzione, una di quelle cose che se si rompe si ricompra subito. Philips rimane una garanzia .
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Pure Essentials Collection HD9140/90 Vaporiera
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Pure Essentials Collection HD9140/90 Vaporiera
minnie
01/09/2013
Italia
eccellente
non potrei più cucinare senza la mia vaporiera, mi facilita e velocizza la cottura di più prodotti.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Pure Essentials Collection HD9140/30 Steamer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Pure Essentials Collection HD9140/30 Steamer
Ciusina
15/05/2012
Italia
Bella e pratica
Grazie a questa stupenda vaporiera ho scoperto un nuovo modo di cucinare sano e con gusto,senza troppe fatiche e senza sporcare pentole! La sua semplicità di utilizzo rende il piacere di cucinare anche un gioco,la rapidità di esecuzione e l'autonomia permettono di risparmiare molto tempo,che con i ritmi odierni non é una cosa da sottovalutare!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Pure Essentials Collection HD9140/90 Vaporiera
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Pure Essentials Collection HD9140/90 Vaporiera