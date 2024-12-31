Άψογα μαγειρεμένα αυγά, κάθε μέρα

Μελάτα, μεσαία, σφιχτά ή ποσέ, μαγειρέψτε τα αυγά ακριβώς όπως σας αρέσουν και πάντα στην εντέλεια. Με αρκετή χωρητικότητα για όλη την οικογένεια, χάρη στο μικρό και πρακτικό του μέγεθος, καθαρίζεται εύκολα και δεν πιάνει πολύ χώρο.