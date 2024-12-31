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HD9137/90
Διαφορετικά επίπεδα μαγειρέματος
Οικογενειακό μέγεθος
Ισχύς 400 W
Εξάρτημα για αυγά ποσέ
Ένδειξη ολοκλήρωσης διαδικασίας
Το τέλειο αυγό απαιτεί ισορροπία νερού, ισχύος και χρόνου. Ανάλογα με το είδος αυγού που θέλετε να ετοιμάσετε, θα χρειαστεί να προσθέσετε διαφορετική ποσότητα νερού. Αυτός ο δοσομετρητής προσδιορίζει τη διαφορετική στάθμη νερού που χρειάζεται κάθε φορά για βέλτιστα αποτελέσματα.
Η υψηλή ισχύς 400 W του βραστήρα αυγών εξασφαλίζει τέλεια αποτελέσματα, κάθε φορά και για κάθε είδος αυγού.
Το ηχητικό σήμα ολοκλήρωσης διαδικασίας υποδεικνύει ότι το μαγείρεμα έχει ολοκληρωθεί και ότι τα αυγά σας είναι έτοιμα.
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