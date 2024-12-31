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  • Άψογα μαγειρεμένα αυγά, κάθε μέρα
  • Άψογα μαγειρεμένα αυγά, κάθε μέρα
  • Άψογα μαγειρεμένα αυγά, κάθε μέρα
  • Άψογα μαγειρεμένα αυγά, κάθε μέρα
  • Άψογα μαγειρεμένα αυγά, κάθε μέρα
  • Άψογα μαγειρεμένα αυγά, κάθε μέρα
  • Άψογα μαγειρεμένα αυγά, κάθε μέρα
  • Άψογα μαγειρεμένα αυγά, κάθε μέρα
  • Άψογα μαγειρεμένα αυγά, κάθε μέρα
  • Άψογα μαγειρεμένα αυγά, κάθε μέρα
  • Άψογα μαγειρεμένα αυγά, κάθε μέρα
  • Άψογα μαγειρεμένα αυγά, κάθε μέρα
  • Άψογα μαγειρεμένα αυγά, κάθε μέρα
  • Άψογα μαγειρεμένα αυγά, κάθε μέρα
  • Άψογα μαγειρεμένα αυγά, κάθε μέρα
  • Άψογα μαγειρεμένα αυγά, κάθε μέρα

Βραστήρας αυγών 3000 SeriesΆψογα μαγειρεμένα αυγά, κάθε μέρα

HD9137/90

Άψογα μαγειρεμένα αυγά, κάθε μέρα
Μελάτα, μεσαία, σφιχτά ή ποσέ, μαγειρέψτε τα αυγά ακριβώς όπως σας αρέσουν και πάντα στην εντέλεια. Με αρκετή χωρητικότητα για όλη την οικογένεια, χάρη στο μικρό και πρακτικό του μέγεθος, καθαρίζεται εύκολα και δεν πιάνει πολύ χώρο.
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3 σετ πλακών για πανίνι, σάντουιτς, βάφλες

Άψογα μαγειρεμένα αυγά, κάθε μέρα

  • Διαφορετικά επίπεδα μαγειρέματος

  • Οικογενειακό μέγεθος

  • Ισχύς 400 W

  • Εξάρτημα για αυγά ποσέ

  • Ένδειξη ολοκλήρωσης διαδικασίας

Δοσομετρητής ακριβείας με ενδείξεις στάθμης νερού

Δοσομετρητής ακριβείας με ενδείξεις στάθμης νερού

Το τέλειο αυγό απαιτεί ισορροπία νερού, ισχύος και χρόνου. Ανάλογα με το είδος αυγού που θέλετε να ετοιμάσετε, θα χρειαστεί να προσθέσετε διαφορετική ποσότητα νερού. Αυτός ο δοσομετρητής προσδιορίζει τη διαφορετική στάθμη νερού που χρειάζεται κάθε φορά για βέλτιστα αποτελέσματα.

Ισχύς μαγειρέματος 400 W

Ισχύς μαγειρέματος 400 W

Η υψηλή ισχύς 400 W του βραστήρα αυγών εξασφαλίζει τέλεια αποτελέσματα, κάθε φορά και για κάθε είδος αυγού.

Ηχητικό σήμα ολοκλήρωσης διαδικασίας

Ηχητικό σήμα ολοκλήρωσης διαδικασίας

Το ηχητικό σήμα ολοκλήρωσης διαδικασίας υποδεικνύει ότι το μαγείρεμα έχει ολοκληρωθεί και ότι τα αυγά σας είναι έτοιμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.