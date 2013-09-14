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Μη διαθέσιμο πλέον
HD9120/00
Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
Ο ατμομάγειρας Philips με Flavour Booster ενισχύει το φαγητό σας με υπέροχα αρώματα από βότανα και μπαχαρικά. Μπορείτε να παρασκευάσετε την αγαπημένη σας σούπα, βραστά φαγητά, χυλούς, ρύζι και πολλά ακόμη στο τεράστιο δοχείο ατμού. Ενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη και είστε έτοιμοι!
9L 900W
Μη αυτόματος χρονοδιακόπτης
Η μοναδική λειτουργία ενίσχυσης αρωμάτων Flavour Booster του ατμομάγειρα Philips σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε άρωμα μυρωδικών και μπαχαρικών, προσδίδοντας ακόμα περισσότερη γεύση στο μαγείρεμα στον ατμό. Εσείς ρίξτε τα αγαπημένα σας μυρωδικά και μπαχαρικά στον ενισχυτή και αφήστε τον ατμό να κάνει τα υπόλοιπα. Η θερμότητα του ατμού απελευθερώνει τα αρώματα, τα οποία διεισδύουν στο φαγητό χαρίζοντάς του μοναδική γεύση.
Με το τεράστιο δοχείο ατμού μπορείτε να ετοιμάζετε ακόμη περισσότερα νόστιμα γεύματα για την οικογένειά σας. Τεράστιο δοχείο ατμού για σούπα, βραστά φαγητά, ρύζι και πολλά ακόμη.
Χρονόμετρο 60 λεπτών με ένδειξη ετοιμότητας και αυτόματη διακοπή λειτουργίας.
3.6
από 5
12
Κριτικές
cinzia178
14/09/2013
Italia
ottimo
praticamente cio' che cercavo.. facile da usare, veloce nella cottura e molto pratico anche per i risotti
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Viva Collection HD9120/00 Vaporiera
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Viva Collection HD9120/00 Vaporiera
sabri71
26/05/2012
Italia
quesoto prodotto ha ottime caratteristiche
lo trovo ottimo come prodotto l'unica cosa negativa è che non avendo un ricettario per l'utilizzo mi limito a cuocere la verdura o la carne senza condimenti perchè non so come poterci realizzare altre ricette.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Viva Collection HD9120/00 Vaporiera
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Viva Collection HD9120/00 Vaporiera
Al262
18/06/2012
España
Muy bueno!
Muy buena , le puse unos huevos los dejo increíbles y deliciosos!
Η αξιολογηση έγινε για Viva Collection HD9120/91 Steamer
Η αξιολογηση έγινε για Viva Collection HD9120/91 Steamer