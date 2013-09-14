ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
  • Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
  • Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
  • Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
  • Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
  • Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
  • Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
  • Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
  • Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
  • Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
  • Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
  • Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
  • Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
  • Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
  • Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
  • Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
  • Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
  • Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
  • Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
  • Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
  • Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
  • Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
  • Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις
  • Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις

Μη διαθέσιμο πλέον

Viva CollectionΑτμομάγειρας

HD9120/00

3.6

| (12) Κριτικές

Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις

Ο ατμομάγειρας Philips με Flavour Booster ενισχύει το φαγητό σας με υπέροχα αρώματα από βότανα και μπαχαρικά. Μπορείτε να παρασκευάσετε την αγαπημένη σας σούπα, βραστά φαγητά, χυλούς, ρύζι και πολλά ακόμη στο τεράστιο δοχείο ατμού. Ενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη και είστε έτοιμοι!

Δείτε όλα τα οφέλη

Ατμομάγειρας με Flavour Booster

Ανακαλύψτε εντονότερες γεύσεις

  • 9L 900W

  • Μη αυτόματος χρονοδιακόπτης

Η μοναδική λειτουργία ενίσχυσης αρωμάτων Flavour Booster σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε περισσότερη γεύση, με πεντανόστιμα μυρωδικά και καρυκεύματα

Η μοναδική λειτουργία ενίσχυσης αρωμάτων Flavour Booster σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε περισσότερη γεύση, με πεντανόστιμα μυρωδικά και καρυκεύματα

Η μοναδική λειτουργία ενίσχυσης αρωμάτων Flavour Booster του ατμομάγειρα Philips σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε άρωμα μυρωδικών και μπαχαρικών, προσδίδοντας ακόμα περισσότερη γεύση στο μαγείρεμα στον ατμό. Εσείς ρίξτε τα αγαπημένα σας μυρωδικά και μπαχαρικά στον ενισχυτή και αφήστε τον ατμό να κάνει τα υπόλοιπα. Η θερμότητα του ατμού απελευθερώνει τα αρώματα, τα οποία διεισδύουν στο φαγητό χαρίζοντάς του μοναδική γεύση.

Τεράστιο δοχείο ατμού για σούπα, βραστά φαγητά, ρύζι και πολλά ακόμη

Τεράστιο δοχείο ατμού για σούπα, βραστά φαγητά, ρύζι και πολλά ακόμη

Με το τεράστιο δοχείο ατμού μπορείτε να ετοιμάζετε ακόμη περισσότερα νόστιμα γεύματα για την οικογένειά σας. Τεράστιο δοχείο ατμού για σούπα, βραστά φαγητά, ρύζι και πολλά ακόμη.

Χρονόμετρο 60 λεπτών

Χρονόμετρο 60 λεπτών

Χρονόμετρο 60 λεπτών με ένδειξη ετοιμότητας και αυτόματη διακοπή λειτουργίας.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

3.6

από 5

12

Κριτικές

3

14/09/2013

Italia

Italia

ottimo

praticamente cio' che cercavo.. facile da usare, veloce nella cottura e molto pratico anche per i risotti

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Viva Collection HD9120/00 Vaporiera

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Viva Collection HD9120/00 Vaporiera

26/05/2012

Italia

Italia

quesoto prodotto ha ottime caratteristiche

lo trovo ottimo come prodotto l'unica cosa negativa è che non avendo un ricettario per l'utilizzo mi limito a cuocere la verdura o la carne senza condimenti perchè non so come poterci realizzare altre ricette.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Viva Collection HD9120/00 Vaporiera

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Viva Collection HD9120/00 Vaporiera

18/06/2012

España

España

Muy bueno!

Muy buena , le puse unos huevos los dejo increíbles y deliciosos!

Η αξιολογηση έγινε για Viva Collection HD9120/91 Steamer

Η αξιολογηση έγινε για Viva Collection HD9120/91 Steamer

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.