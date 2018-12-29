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Μη διαθέσιμο πλέον
HD9104/00
Γεμάτη γεύση του φαγητού στον ατμό
Ατμομάγειρας Philips, με ιδανικές ρυθμίσεις για το κάθε γεύμα.
5 L, 900 W
Μη αυτόματος χρονοδιακόπτης
Ενίσχυση αρωμάτων, χωρίς BPA
Πλαστικό, λευκό/πράσινο
Η μοναδική λειτουργία ενίσχυσης αρωμάτων Flavor Booster του ατμομάγειρα Philips σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε μυρωδικά και μπαχαρικά, προσδίδοντας ακόμα περισσότερη γεύση στο μαγείρεμα στον ατμό. Εσείς ρίξτε τα αγαπημένα σας μυρωδικά και μπαχαρικά και αφήστε τον ατμό να κάνει τα υπόλοιπα. Η θερμότητα του ατμού απελευθερώνει τα αρώματα, τα οποία διεισδύουν στο φαγητό χαρίζοντάς του μοναδική γεύση.
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3.0
από 5
1
Κριτική
Lester
29/12/2018
Ελλάδα
Δεν μαγειρεύει ρύζι
Δεν μπορεί να βράσει ρύζι. Δεν έχει στεγανό δηλαδή χωρίς τρύπες εξάρτημα για να μπει το ρύζι με το νερό που χρειάζεται για να βράσει.
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Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD9104/00 Ατμομάγειρας