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  • Ξυπνήστε με τη μυρωδιά του φρέσκου ψωμιού κάθε μέρα
  • Ξυπνήστε με τη μυρωδιά του φρέσκου ψωμιού κάθε μέρα
  • Ξυπνήστε με τη μυρωδιά του φρέσκου ψωμιού κάθε μέρα
  • Ξυπνήστε με τη μυρωδιά του φρέσκου ψωμιού κάθε μέρα
  • Ξυπνήστε με τη μυρωδιά του φρέσκου ψωμιού κάθε μέρα
  • Ξυπνήστε με τη μυρωδιά του φρέσκου ψωμιού κάθε μέρα
  • Ξυπνήστε με τη μυρωδιά του φρέσκου ψωμιού κάθε μέρα
  • Ξυπνήστε με τη μυρωδιά του φρέσκου ψωμιού κάθε μέρα

Μη διαθέσιμο πλέον

Daily CollectionΑρτοπαρασκευαστής

HD9015/30

3.3
| (4) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Ξυπνήστε με τη μυρωδιά του φρέσκου ψωμιού κάθε μέρα
Θα λατρέψετε την ακαταμάχητη μυρωδιά του φρέσκου ζεστού ψωμιού κάθε πρωί! Είναι πολύ απλό... Προσθέστε τα υλικά το βράδυ, ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη καθυστέρησης για το επόμενο πρωί και αφήστε τον αρτοπαρασκευαστή της Philips να κάνει τα μαγικά του.
Δείτε όλα τα οφέλη

Παρασκευάστε την αγαπημένη σας γεύση. Εύκολα και νόστιμα!

Ξυπνήστε με τη μυρωδιά του φρέσκου ψωμιού κάθε μέρα

  • 12 μενού

  • 1000 g

  • Λευκό

  • Χρονοδιακόπτης καθυστέρησης 13 ωρών

12 προρυθμισμένα προγράμματα για παρασκευή ψωμιού, ζύμης και μαρμελάδας

Ο αρτοπαρασκευαστής της Philips διαθέτει 12 εύχρηστα προρρυθμισμένα προγράμματα για τέλειο ψήσιμο οποιουδήποτε ψωμιού, από πλούσιο και ωραίο ψωμί ολικής άλεσης μέχρι ψωμί χωρίς γλουτένη, γαλλικό ψωμί και ποικιλίες γλυκών. Επίσης, φτιάχνει πεντανόστιμη ζύμη για μακαρόνια, ακόμη και μαρμελάδες. Ό,τι κι αν ψήσετε είναι πάντα πεντανόστιμο και πανεύκολο, διότι οι προρυθμίσεις προσφέρουν τη θερμοκρασία και το χρόνο που θα δώσουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Αν βιάζεστε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το γρήγορο πρόγραμμα (για πιο γρήγορο αποτέλεσμα) ή το εξαιρετικά γρήγορο πρόγραμμα (για ψήσιμο σε μία ώρα).

3 επίπεδα ψησίματος για την κόρα που προτιμάτε

3 επίπεδα ψησίματος για την κόρα που προτιμάτε

Χάρη στο προηγμένο σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας, ο αρτοπαρασκευαστής VIVA της Philips σάς επιτρέπει να απολαμβάνετε το ψωμί όπως ακριβώς σας αρέσει, με ανοιχτόχρωμη, μεσαία ή σκουρόχρωμη κόρα, με ένα απλό πάτημα στον πίνακα ελέγχου.

Χρονοδιακόπτης καθυστέρησης έως και 13 ωρών για πρωινό με φρεσκοψημένο ψωμί

Χρονοδιακόπτης καθυστέρησης έως και 13 ωρών για πρωινό με φρεσκοψημένο ψωμί

Απολαύστε την ακαταμάχητη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού κάθε πρωί – μια πραγματική απόλαυση και ο τέλειος τρόπος να ξεκινήσετε την ημέρα σας! Απλά ρυθμίστε τον καθημερινό χρονοδιακόπτη την προηγούμενη νύχτα και ο αρτοπαρασκευαστής θα προετοιμάσει και θα ψήσει τη φρατζόλα σας ενώ εσείς κοιμάστε, ώστε να φάτε φρεσκοψημένο ψωμί τη στιγμή που θα ξυπνήσετε... ή όποια άλλη στιγμή θέλετε.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.3

από 5

4

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

5
1

30/04/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Δεν έχει διακόπτη ΟΝ/OFF

Απαράδεκτο που δεν έχει στα Ελληνικά οδηγίες παρασκευής. Δεν έχει διακόπτη ΟΝ/OFF πρέπει κάθε φορά να το βγάζεις από την πρίζα. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο που να το ξεχωρίζει από άλλες συσκευές.

Πλεονεκτήματα

Το σχήμα του

Μειονεκτήματα

Δεν έχει διακόπτη ΟΝ/OFF

Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD9015/30 Αρτοπαρασκευαστής

Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD9015/30 Αρτοπαρασκευαστής

10/12/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

.

Απουσία βιβλίου συνταγών στα ελληνικά. Καλή είναι η σχεδίαση.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD9015/30 Αρτοπαρασκευαστής

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD9015/30 Αρτοπαρασκευαστής

01/02/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

έτσι κι έτσι προς το καλό

καταρχάς το βιβλιαράκι με το μενού δεν το έχει στα ελληνικά και γενικά οι οδηγίες στα ελληνικά είναι ελλιπέστατες. Για να το μάθω χρειάστηκε να ψήσω αρκετές φόρες μέχρι να καταλάβω όλα τα προγράμματα και τις λειτουργείς του. Λίγο αδύναμο με τα 550W. Από θόρυβο είναι καλό.

Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD9015/30 Αρτοπαρασκευαστής

Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD9015/30 Αρτοπαρασκευαστής

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