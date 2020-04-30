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Μη διαθέσιμο πλέον
12 μενού
1000 g
Λευκό
Χρονοδιακόπτης καθυστέρησης 13 ωρών
Ο αρτοπαρασκευαστής της Philips διαθέτει 12 εύχρηστα προρρυθμισμένα προγράμματα για τέλειο ψήσιμο οποιουδήποτε ψωμιού, από πλούσιο και ωραίο ψωμί ολικής άλεσης μέχρι ψωμί χωρίς γλουτένη, γαλλικό ψωμί και ποικιλίες γλυκών. Επίσης, φτιάχνει πεντανόστιμη ζύμη για μακαρόνια, ακόμη και μαρμελάδες. Ό,τι κι αν ψήσετε είναι πάντα πεντανόστιμο και πανεύκολο, διότι οι προρυθμίσεις προσφέρουν τη θερμοκρασία και το χρόνο που θα δώσουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Αν βιάζεστε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το γρήγορο πρόγραμμα (για πιο γρήγορο αποτέλεσμα) ή το εξαιρετικά γρήγορο πρόγραμμα (για ψήσιμο σε μία ώρα).
Χάρη στο προηγμένο σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας, ο αρτοπαρασκευαστής VIVA της Philips σάς επιτρέπει να απολαμβάνετε το ψωμί όπως ακριβώς σας αρέσει, με ανοιχτόχρωμη, μεσαία ή σκουρόχρωμη κόρα, με ένα απλό πάτημα στον πίνακα ελέγχου.
Απολαύστε την ακαταμάχητη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού κάθε πρωί – μια πραγματική απόλαυση και ο τέλειος τρόπος να ξεκινήσετε την ημέρα σας! Απλά ρυθμίστε τον καθημερινό χρονοδιακόπτη την προηγούμενη νύχτα και ο αρτοπαρασκευαστής θα προετοιμάσει και θα ψήσει τη φρατζόλα σας ενώ εσείς κοιμάστε, ώστε να φάτε φρεσκοψημένο ψωμί τη στιγμή που θα ξυπνήσετε... ή όποια άλλη στιγμή θέλετε.
3.3
από 5
4
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Chr001
30/04/2020
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Δεν έχει διακόπτη ΟΝ/OFF
Απαράδεκτο που δεν έχει στα Ελληνικά οδηγίες παρασκευής. Δεν έχει διακόπτη ΟΝ/OFF πρέπει κάθε φορά να το βγάζεις από την πρίζα. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο που να το ξεχωρίζει από άλλες συσκευές.
Πλεονεκτήματα
Το σχήμα του
Μειονεκτήματα
Δεν έχει διακόπτη ΟΝ/OFF
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD9015/30 Αρτοπαρασκευαστής
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD9015/30 Αρτοπαρασκευαστής
kallia13
10/12/2018
Ελλάδα
.
Απουσία βιβλίου συνταγών στα ελληνικά. Καλή είναι η σχεδίαση.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD9015/30 Αρτοπαρασκευαστής
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD9015/30 Αρτοπαρασκευαστής
αλεξ
01/02/2018
Ελλάδα
έτσι κι έτσι προς το καλό
καταρχάς το βιβλιαράκι με το μενού δεν το έχει στα ελληνικά και γενικά οι οδηγίες στα ελληνικά είναι ελλιπέστατες. Για να το μάθω χρειάστηκε να ψήσω αρκετές φόρες μέχρι να καταλάβω όλα τα προγράμματα και τις λειτουργείς του. Λίγο αδύναμο με τα 550W. Από θόρυβο είναι καλό.
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD9015/30 Αρτοπαρασκευαστής
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD9015/30 Αρτοπαρασκευαστής