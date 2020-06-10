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  • Ανακαλύψτε πιο έντονες γεύσεις
  • Ανακαλύψτε πιο έντονες γεύσεις
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  • Ανακαλύψτε πιο έντονες γεύσεις
  • Ανακαλύψτε πιο έντονες γεύσεις
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  • Ανακαλύψτε πιο έντονες γεύσεις

Μη διαθέσιμο πλέον

Daily CollectionΓκριλ επαφής

HD6305/20

3.3
| (3) Κριτικές
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Αυτή η ψηστιέρα διαθέτει πλάκες ψησίματος υψηλής θερμοκρασίας που διατηρούν όλη τη γεύση και τους χυμούς της τροφής. Οι πλάκες αυτές θερμαίνονται γρήγορα και διατηρούν σταθερή θερμότητα για αξιόπιστα αποτελέσματα, ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επικλινή ή οριζόντια θέση για διαφορετικούς τρόπους ψησίματος.
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2 θέσεις γκριλ, μικρό μέγεθος

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  • 2000 W

  • Πλάκα ραβδωτής επιφάνειας

  • 2 θέσεις ψησίματος, υψηλή θερμοκρασία

Πλάκες ψησίματος υψηλής θερμοκρασίας που διατηρούν όλη τη γεύση

Πλάκες ψησίματος υψηλής θερμοκρασίας που διατηρούν όλη τη γεύση

Η υψηλή θερμοκρασία των πλακών ψησίματος διατηρεί όλους τους χυμούς και τη γεύση της τροφής, καθώς τη στιγμή που η τροφή έρχεται σε επαφή με τις επιφάνειες της ψηστιέρας, αρχίζει αμέσως να ψήνεται και να ροδίζει δημιουργώντας μια νόστιμη κρούστα που διατηρεί όλα τα θρεπτικά στοιχεία και τη νοστιμιά στο εσωτερικό της, έτσι όπως πρέπει.

Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης για τέλεια αποτελέσματα σε κάθε φαγητό

Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης για τέλεια αποτελέσματα σε κάθε φαγητό

Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (70°C έως 230°C), για να επιλέγετε την ιδανική θερμοκρασία για το κάθε συστατικό και να εξασφαλίζετε το καλύτερο αποτέλεσμα για κάθε σας γεύμα.

Υψηλή ισχύς, για γρήγορη προθέρμανση και διατήρηση σταθερής θερμότητας.

Υψηλή ισχύς, για γρήγορη προθέρμανση και διατήρηση σταθερής θερμότητας.

Υψηλή ισχύς, για γρήγορη προθέρμανση και διατήρηση σταθερής θερμότητας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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3.3

από 5

3

Κριτικές

3
2

10/06/2020

España

España

Επαληθευμένος αγοραστής

ideal

Es ideal para hacer cosas a la plancha, no requiere demasiado aceite, no necesitas darle la vuelta y estar pendiente si se ha hecho mas por un lado que por lado. Para mi es ideal.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD6305/20 Grill de contacto

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD6305/20 Grill de contacto

02/11/2015

España

España

Επαληθευμένος αγοραστής

Compacto y eficiente

Muy fácil de manejar, compacto y por lo tanto fácil de guardar cuando no está en uso.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD6305/20 Grill de contacto

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD6305/20 Grill de contacto

18/02/2017

Österreich

Österreich

schlecht zu reinigen!!!!!

Gutes Produkt, habe aber nicht darauf geachtet, dass die Platten nicht zum Reinigen abmontiert werden können. Kaufgrund war die angenehme Größe des Grills. Auch kann man keinen Abstand zwischen den Platten einstellen! Der Toast wird immer sehr flach!!!

Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD6305/20 Kontaktgrill

Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD6305/20 Kontaktgrill

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.