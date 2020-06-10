2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
HD6305/20
2000 W
Πλάκα ραβδωτής επιφάνειας
2 θέσεις ψησίματος, υψηλή θερμοκρασία
Η υψηλή θερμοκρασία των πλακών ψησίματος διατηρεί όλους τους χυμούς και τη γεύση της τροφής, καθώς τη στιγμή που η τροφή έρχεται σε επαφή με τις επιφάνειες της ψηστιέρας, αρχίζει αμέσως να ψήνεται και να ροδίζει δημιουργώντας μια νόστιμη κρούστα που διατηρεί όλα τα θρεπτικά στοιχεία και τη νοστιμιά στο εσωτερικό της, έτσι όπως πρέπει.
Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (70°C έως 230°C), για να επιλέγετε την ιδανική θερμοκρασία για το κάθε συστατικό και να εξασφαλίζετε το καλύτερο αποτέλεσμα για κάθε σας γεύμα.
Υψηλή ισχύς, για γρήγορη προθέρμανση και διατήρηση σταθερής θερμότητας.
3.3
από 5
3
Κριτικές
loladelde
10/06/2020
España
Επαληθευμένος αγοραστής
ideal
Es ideal para hacer cosas a la plancha, no requiere demasiado aceite, no necesitas darle la vuelta y estar pendiente si se ha hecho mas por un lado que por lado. Para mi es ideal.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD6305/20 Grill de contacto
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD6305/20 Grill de contacto
tinini
02/11/2015
España
Επαληθευμένος αγοραστής
Compacto y eficiente
Muy fácil de manejar, compacto y por lo tanto fácil de guardar cuando no está en uso.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD6305/20 Grill de contacto
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD6305/20 Grill de contacto
gusti
18/02/2017
Österreich
schlecht zu reinigen!!!!!
Gutes Produkt, habe aber nicht darauf geachtet, dass die Platten nicht zum Reinigen abmontiert werden können. Kaufgrund war die angenehme Größe des Grills. Auch kann man keinen Abstand zwischen den Platten einstellen! Der Toast wird immer sehr flach!!!
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD6305/20 Kontaktgrill
Η αξιολογηση έγινε για Daily Collection HD6305/20 Kontaktgrill