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Μη διαθέσιμο πλέον
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HD6151/80
Μη διαθέσιμο πλέον
User Manual Philips Fryer
Απολαύστε τηγανητό φαγητό με αυτή τη φριτέζα της Philips. Χάρη στο μικρό της μέγεθος μπορεί να αποθηκευτεί εύκολα ενώ χάρη στον αφαιρούμενο κάδο και τα μέρη που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων ο καθαρισμός γίνεται παιχνιδάκι. Το πρόσθετο δοχείο λαδιού είναι ιδανικό για φιλτράρισμα και αποθήκευση του λαδιού.