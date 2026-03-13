ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

Φριτέζα

Μη διαθέσιμο πλέον

Υποστήριξη

Φριτέζα

HD6151/80

Φριτέζα

Μη διαθέσιμο πλέον

Μετάβαση στο κατάστημα

Συνδεθείτε ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό

Δηλώστε το προϊόν σας

Έχετε άμεση πρόσβαση σε εγχειρίδια, προσαρμοσμένη υποστήριξη και πολλά άλλα. Εύκολα και γρήγορα.

Δήλωση τώρα

Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

User Manual Philips Fryer

  • PDF αρχείο, 1.3 MB
  • 13 March 2026

Απολαύστε τηγανητό φαγητό με αυτή τη φριτέζα της Philips. Χάρη στο μικρό της μέγεθος μπορεί να αποθηκευτεί εύκολα ενώ χάρη στον αφαιρούμενο κάδο και τα μέρη που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων ο καθαρισμός γίνεται παιχνιδάκι. Το πρόσθετο δοχείο λαδιού είναι ιδανικό για φιλτράρισμα και αποθήκευση του λαδιού.

  • PDF αρχείο
  • 13 August 2026

Επικοινωνία με τη Philips

Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε