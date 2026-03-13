Απολαύστε τηγανητό φαγητό με αυτή τη φριτέζα της Philips. Χάρη στο μικρό της μέγεθος μπορεί να αποθηκευτεί εύκολα ενώ χάρη στον αφαιρούμενο κάδο και τα μέρη που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων ο καθαρισμός γίνεται παιχνιδάκι. Το πρόσθετο δοχείο λαδιού είναι ιδανικό για φιλτράρισμα και αποθήκευση του λαδιού.