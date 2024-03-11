Με ισχύ 1900 W, η φριτέζα της Philips προσφέρει γρήγορα και τέλεια αποτελέσματα. Είναι εύκολη στον καθαρισμό χάρη στο αφαιρούμενο καπάκι και καλάθι τηγανίσματος που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων, και διαθέτει ενσωματωμένο στόμιο εκροής για άδειασμα και γέμισμα λαδιού χωρίς πιτσίλισμα.