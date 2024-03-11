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Φριτέζα

Μη διαθέσιμο πλέον

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Φριτέζα

HD6110

Φριτέζα

Μη διαθέσιμο πλέον

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User Manual Philips

  • PDF αρχείο, 1.9 MB
  • 11 March 2024

Με ισχύ 1900 W, η φριτέζα της Philips προσφέρει γρήγορα και τέλεια αποτελέσματα. Είναι εύκολη στον καθαρισμό χάρη στο αφαιρούμενο καπάκι και καλάθι τηγανίσματος που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων, και διαθέτει ενσωματωμένο στόμιο εκροής για άδειασμα και γέμισμα λαδιού χωρίς πιτσίλισμα.

  • PDF αρχείο
  • 2 July 2024

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