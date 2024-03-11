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Μη διαθέσιμο πλέον
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HD6110
Μη διαθέσιμο πλέον
User Manual Philips
Με ισχύ 1900 W, η φριτέζα της Philips προσφέρει γρήγορα και τέλεια αποτελέσματα. Είναι εύκολη στον καθαρισμό χάρη στο αφαιρούμενο καπάκι και καλάθι τηγανίσματος που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων, και διαθέτει ενσωματωμένο στόμιο εκροής για άδειασμα και γέμισμα λαδιού χωρίς πιτσίλισμα.