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Daily Collection Φριτέζα

Μη διαθέσιμο πλέον

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Daily CollectionΦριτέζα

HD6105/70

Daily Collection Φριτέζα

Μη διαθέσιμο πλέον

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User Manual Philips Daily Collection Fryer HD6105

  • PDF αρχείο, 7.9 MB
  • 13 March 2026

Με ισχύ 2000 Watt, η φριτέζα της Philips παρέχει γρήγορα εξαιρετικά αποτελέσματα. Είναι εύκολο να καθαριστεί χάρη στη χρήσιμη λειτουργία PreClean, η οποία σας επιτρέπει να μουλιάσετε τον εσωτερικό κάδο σε ζεστό νερό. Διαθέτει ενσωματωμένο στόμιο εκροής για άδειασμα και γέμισμα λαδιού χωρίς πιτσίλισμα.

  • PDF αρχείο
  • 29 March 2026

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