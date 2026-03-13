Με ισχύ 2000 Watt, η φριτέζα της Philips παρέχει γρήγορα εξαιρετικά αποτελέσματα. Είναι εύκολο να καθαριστεί χάρη στη χρήσιμη λειτουργία PreClean, η οποία σας επιτρέπει να μουλιάσετε τον εσωτερικό κάδο σε ζεστό νερό. Διαθέτει ενσωματωμένο στόμιο εκροής για άδειασμα και γέμισμα λαδιού χωρίς πιτσίλισμα.