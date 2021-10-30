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Μη διαθέσιμο πλέον
100% πλαστικά με βάση βιολογικά υλικά²
8 ρυθμίσεις φρυγανίσματος
Σχεδίαση μικρού μεγέθους με 2 υποδοχές
Λευκό ματ φινίρισμα
Φρυγανιέρα μικρού μεγέθους με 2 υποδοχές και ισχύ 830 W, για να απολαμβάνετε το τοστ σας όπως ακριβώς σας αρέσει κάθε πρωί.
Βιώσιμη σχεδίαση, από 100% πλαστικά με βάση τα βιολογικά υλικά² για μείωση του αποτυπώματος CO2 κατά 14%¹, κατά τη διαδικασία παραγωγής. Αυτό το πρωτοποριακό υλικό θα έχει αναμφίβολα μεγάλο αντίκτυπο στην κουζίνα σας, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλλει σε ένα ευνοϊκότερο μέλλον για το περιβάλλον.
Χάρη στην ενσωματωμένη σχάρα, μπορείτε να απολαμβάνετε τα αγαπημένα σας ζεστά αρτοσκευάσματα, φραντζολάκια και ψωμάκια ξεχωριστά από το τοστ σας.
Βραβεία
4.3
από 5
25
Κριτικές
92%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Toast-Lover
30/10/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Μια καλή φρυγανιέρα
Είναι βολική, φρυγανίζει ωραία, τι άλλο να ζητήσεις από μια φρυγανιέρα;!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Eco Conscious Edition HD2640/10 Φρυγανιέρα 5000 Series
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Eco Conscious Edition HD2640/10 Φρυγανιέρα 5000 Series
Antgen74
30/10/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Πάντα καλύτερα που έχω δοκιμάσει...
Άψογο φριγανισμα του ψωμιού .. ωραίος σχεδιασμός ελάφια και μοντέρνα..
Πλεονεκτήματα
Όλα θετικα
Μειονεκτήματα
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Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Eco Conscious Edition HD2640/10 Φρυγανιέρα 5000 Series
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Eco Conscious Edition HD2640/10 Φρυγανιέρα 5000 Series
Φώτης
28/10/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Τέλειο προϊόν
Μου αρέσει αυτό το προϊόν γιατί είναι αντάξιο στις προσδοκίες μου
Πλεονεκτήματα
Ναι
Μειονεκτήματα
Όχι
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Eco Conscious Edition HD2640/10 Φρυγανιέρα 5000 Series
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Eco Conscious Edition HD2640/10 Φρυγανιέρα 5000 Series
¹Υπολογισμός με βάση την παραγωγή της ίδιας συσκευής με χρήση βιοπλαστικού έναντι 100% παρθένου πλαστικού (ή παρθένου πολυπροπυλενίου)
²Κυρίως σώμα από πλαστικό PP 100% προερχόμενο από πιστοποιημένες βιολογικές πηγές, με βάση το ισοζύγιο μάζας (το BioPP ανέρχεται στο 94% του συνολικού πλαστικού).