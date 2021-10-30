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  • Το πρωινό γίνεται ακόμη καλύτερο
  • Το πρωινό γίνεται ακόμη καλύτερο
  • Το πρωινό γίνεται ακόμη καλύτερο
  • Το πρωινό γίνεται ακόμη καλύτερο
  • Το πρωινό γίνεται ακόμη καλύτερο
  • Το πρωινό γίνεται ακόμη καλύτερο
  • Το πρωινό γίνεται ακόμη καλύτερο
  • Το πρωινό γίνεται ακόμη καλύτερο
  • Το πρωινό γίνεται ακόμη καλύτερο
  • Το πρωινό γίνεται ακόμη καλύτερο
  • Το πρωινό γίνεται ακόμη καλύτερο
  • Το πρωινό γίνεται ακόμη καλύτερο
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Μη διαθέσιμο πλέον

Eco Conscious EditionΦρυγανιέρα 5000 Series

HD2640/10

4.3
| (25) Κριτικές | 92% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4 Βραβεία

Το πρωινό γίνεται ακόμη καλύτερο
Ετοιμάστε το τοστ σας όπως ακριβώς σας αρέσει κάθε πρωί. Βιώσιμη σχεδίαση με 100% πλαστικά με βάση τα βιολογικά υλικά² για μείωση του αποτυπώματος CO2 κατά 14%¹, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής, για ένα μικρό βήμα προς ένα πιο πράσινο μέλλον.
Δείτε όλα τα οφέλη

Με τη φρυγανιέρα Eco Conscious Edition της Phillips

Το πρωινό γίνεται ακόμη καλύτερο

  • 100% πλαστικά με βάση βιολογικά υλικά²

  • 8 ρυθμίσεις φρυγανίσματος

  • Σχεδίαση μικρού μεγέθους με 2 υποδοχές

  • Λευκό ματ φινίρισμα

Ετοιμάστε το τοστ σας όπως ακριβώς σας αρέσει κάθε πρωί

Ετοιμάστε το τοστ σας όπως ακριβώς σας αρέσει κάθε πρωί

Φρυγανιέρα μικρού μεγέθους με 2 υποδοχές και ισχύ 830 W, για να απολαμβάνετε το τοστ σας όπως ακριβώς σας αρέσει κάθε πρωί.

Βιώσιμη σχεδίαση για ένα πιο πράσινο μέλλον

Βιώσιμη σχεδίαση, από 100% πλαστικά με βάση τα βιολογικά υλικά² για μείωση του αποτυπώματος CO2 κατά 14%¹, κατά τη διαδικασία παραγωγής. Αυτό το πρωτοποριακό υλικό θα έχει αναμφίβολα μεγάλο αντίκτυπο στην κουζίνα σας, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλλει σε ένα ευνοϊκότερο μέλλον για το περιβάλλον.

Ενσωματωμένη σχάρα για να ζεσταίνετε φραντζολάκια και αρτοσκευάσματα

Ενσωματωμένη σχάρα για να ζεσταίνετε φραντζολάκια και αρτοσκευάσματα

Χάρη στην ενσωματωμένη σχάρα, μπορείτε να απολαμβάνετε τα αγαπημένα σας ζεστά αρτοσκευάσματα, φραντζολάκια και ψωμάκια ξεχωριστά από το τοστ σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.3

από 5

25

Κριτικές

92%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3

30/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Μια καλή φρυγανιέρα

Είναι βολική, φρυγανίζει ωραία, τι άλλο να ζητήσεις από μια φρυγανιέρα;!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Eco Conscious Edition HD2640/10 Φρυγανιέρα 5000 Series

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Eco Conscious Edition HD2640/10 Φρυγανιέρα 5000 Series

30/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Πάντα καλύτερα που έχω δοκιμάσει...

Άψογο φριγανισμα του ψωμιού .. ωραίος σχεδιασμός ελάφια και μοντέρνα..

Πλεονεκτήματα

Όλα θετικα

Μειονεκτήματα

----

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Eco Conscious Edition HD2640/10 Φρυγανιέρα 5000 Series

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Eco Conscious Edition HD2640/10 Φρυγανιέρα 5000 Series

28/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Τέλειο προϊόν

Μου αρέσει αυτό το προϊόν γιατί είναι αντάξιο στις προσδοκίες μου

Πλεονεκτήματα

Ναι

Μειονεκτήματα

Όχι

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Eco Conscious Edition HD2640/10 Φρυγανιέρα 5000 Series

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Eco Conscious Edition HD2640/10 Φρυγανιέρα 5000 Series

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. ¹Υπολογισμός με βάση την παραγωγή της ίδιας συσκευής με χρήση βιοπλαστικού έναντι 100% παρθένου πλαστικού (ή παρθένου πολυπροπυλενίου)

  2. ²Κυρίως σώμα από πλαστικό PP 100% προερχόμενο από πιστοποιημένες βιολογικές πηγές, με βάση το ισοζύγιο μάζας (το BioPP ανέρχεται στο 94% του συνολικού πλαστικού).