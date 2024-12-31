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HD2516/90
8 ρυθμίσεις
Μικρό μέγεθος
Ενσωματωμένη σχάρα για κρουασάν
Οι 8 ρυθμίσεις σας δίνουν τη δυνατότητα να φρυγανίσετε διαφορετικούς τύπους ψωμιού χωρίς τον κίνδυνο να καούν. Προσαρμόστε τη ρύθμιση φρυγανίσματος ανάλογα με τις προτιμήσεις σας και απολαύστε το τοστ σας όπως σας αρέσει.
2 μεγάλες μεταβλητές υποδοχές για διαφορετικά μεγέθη ψωμιού. Το ψωμί παραμένει στο κέντρο για ομοιόμορφο ψήσιμο και στις δύο πλευρές, χάρη στη λειτουργία αυτόματης τοποθέτησης του στο κέντρο.
Ενσωματωμένη σχάρα, για να ζεσταίνετε εύκολα τα αγαπημένα σας φραντζολάκια, γλυκά και ψωμάκια.
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