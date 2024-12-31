8 ρυθμίσεις φρυγανίσματος για όλα τα γούστα

Οι 8 ρυθμίσεις σας δίνουν τη δυνατότητα να φρυγανίσετε διαφορετικούς τύπους ψωμιού χωρίς τον κίνδυνο να καούν. Προσαρμόστε τη ρύθμιση φρυγανίσματος ανάλογα με τις προτιμήσεις σας και απολαύστε το τοστ σας όπως σας αρέσει.