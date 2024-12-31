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  • Ροδοψημένα τραγανά τοστ κάθε μέρα!
  • Ροδοψημένα τραγανά τοστ κάθε μέρα!
  • Ροδοψημένα τραγανά τοστ κάθε μέρα!
  • Ροδοψημένα τραγανά τοστ κάθε μέρα!
  • Ροδοψημένα τραγανά τοστ κάθε μέρα!
  • Ροδοψημένα τραγανά τοστ κάθε μέρα!
  • Ροδοψημένα τραγανά τοστ κάθε μέρα!
  • Ροδοψημένα τραγανά τοστ κάθε μέρα!

Daily CollectionΦρυγανιέρα - 2 φέτες, μεγάλη υποδοχή, μεταλλική

HD2516/90

Ροδοψημένα τραγανά τοστ κάθε μέρα!
Αυτή η φρυγανιέρα μικρού μεγέθους έχει 8 ρυθμίσεις και 2 μεγάλες μεταβλητές υποδοχές, ώστε να έχετε ομοιόμορφο αποτέλεσμα φρυγανίσματος ανεξάρτητα από τον τύπο ψωμιού. Η ενσωματωμένη σχάρα για φραντζολάκια σας επιτρέπει να ζεσταίνετε τα αγαπημένα σας φραντζολάκια, κρουασάν, γλυκά και ψωμάκια πανεύκολα.
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Με 8 ρυθμίσεις και ενσωματωμένη σχάρα για να ζεσταίνετε φραντζολάκια

Ροδοψημένα τραγανά τοστ κάθε μέρα!

  • 8 ρυθμίσεις

  • Μικρό μέγεθος

  • Ενσωματωμένη σχάρα για κρουασάν

8 ρυθμίσεις φρυγανίσματος για όλα τα γούστα

8 ρυθμίσεις φρυγανίσματος για όλα τα γούστα

Οι 8 ρυθμίσεις σας δίνουν τη δυνατότητα να φρυγανίσετε διαφορετικούς τύπους ψωμιού χωρίς τον κίνδυνο να καούν. Προσαρμόστε τη ρύθμιση φρυγανίσματος ανάλογα με τις προτιμήσεις σας και απολαύστε το τοστ σας όπως σας αρέσει.

2 μεγάλες μεταβλητές υποδοχές για διαφορετικά μεγέθη ψωμιού

2 μεγάλες μεταβλητές υποδοχές για διαφορετικά μεγέθη ψωμιού

2 μεγάλες μεταβλητές υποδοχές για διαφορετικά μεγέθη ψωμιού. Το ψωμί παραμένει στο κέντρο για ομοιόμορφο ψήσιμο και στις δύο πλευρές, χάρη στη λειτουργία αυτόματης τοποθέτησης του στο κέντρο.

Ενσωματωμένη σχάρα, για να ζεσταίνετε ψωμάκια, κρουασάν, γλυκά ή φραντζολάκια

Ενσωματωμένη σχάρα, για να ζεσταίνετε εύκολα τα αγαπημένα σας φραντζολάκια, γλυκά και ψωμάκια.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.