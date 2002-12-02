Υψηλή ισχύς για γρήγορο ζέσταμα και διατήρηση σταθερής θερμότητας

Χάρη στην υψηλή ισχύ της συσκευής, η ψηστιέρα επιτυγχάνει γρήγορα θερμοκρασία λειτουργίας εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο. και η επιφάνεια της ψηστιέρας διατηρεί τη θερμότητά της όταν τοποθετείτε υλικά πάνω της, καθώς η υψηλή ισχύς εξασφαλίζει τη γρήγορη επαναφορά της συσκευής στη σωστή θερμοκρασία.