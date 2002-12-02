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Μη διαθέσιμο πλέον
HD2430/80
900 W
Ρυθμιζόμενoς θερμοστάτης για τέλειο αποτέλεσμα.
Χάρη στην υψηλή ισχύ της συσκευής, η ψηστιέρα επιτυγχάνει γρήγορα θερμοκρασία λειτουργίας εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο. και η επιφάνεια της ψηστιέρας διατηρεί τη θερμότητά της όταν τοποθετείτε υλικά πάνω της, καθώς η υψηλή ισχύς εξασφαλίζει τη γρήγορη επαναφορά της συσκευής στη σωστή θερμοκρασία.
Οι πλάκες cut & seal της τοστιέρας Philips συγκρατούν τα συστατικά μέσα στο σάντουιτς.
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