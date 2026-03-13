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Ψηστιέρα για panini

Μη διαθέσιμο πλέον

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Ψηστιέρα για panini

HD2386/20

Ψηστιέρα για panini

Μη διαθέσιμο πλέον

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User Manual Philips Panini grill HD2386/20

  • PDF αρχείο, 3.5 MB
  • 13 March 2026

Απολαύστε νόστιμα σάντουιτς σε χρόνο μηδέν με αυτή την υψηλής θερμοκρασίας και ισχύος τοστιέρα της Philips με πλάκες cut & seal. Αποθηκεύεται εύκολα χάρη στη δυνατότητα κάθετης αποθήκευσης και την περιτύλιξη καλωδίου. Οι αντικολλητικές της πλάκες κάνουν το καθάρισμα πιο εύκολο από ποτέ.

  • PDF αρχείο
  • 12 August 2026

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