Απολαύστε νόστιμα σάντουιτς σε χρόνο μηδέν με αυτή την υψηλής θερμοκρασίας και ισχύος τοστιέρα της Philips με πλάκες cut & seal. Αποθηκεύεται εύκολα χάρη στη δυνατότητα κάθετης αποθήκευσης και την περιτύλιξη καλωδίου. Οι αντικολλητικές της πλάκες κάνουν το καθάρισμα πιο εύκολο από ποτέ.