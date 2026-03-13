2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
Υποστήριξη
HD2386/20
Μη διαθέσιμο πλέον
User Manual Philips Panini grill HD2386/20
Απολαύστε νόστιμα σάντουιτς σε χρόνο μηδέν με αυτή την υψηλής θερμοκρασίας και ισχύος τοστιέρα της Philips με πλάκες cut & seal. Αποθηκεύεται εύκολα χάρη στη δυνατότητα κάθετης αποθήκευσης και την περιτύλιξη καλωδίου. Οι αντικολλητικές της πλάκες κάνουν το καθάρισμα πιο εύκολο από ποτέ.