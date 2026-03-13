Φτιάξτε εύκολα σάντουιτς με την τοστιέρα της Philips! Επιλέξτε τα αγαπημένα σας υλικά, τοποθετήστε τα ανάμεσα στις πλάκες Cut & Seal και απολαύστε νόστιμα σάντουιτς σε χρόνο μηδέν!